Коломойский и выборы. Тимошенко, Аваков или...

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

После победы Революции достоинства пришедшие к власти политики сразу же озвучили курс на деолигархизацию Украины. Петр Порошенко, который еще вчера сам числился среди главных олигархов, став президентом объявил облаву на остальных.

Поматросили и бросили

За короткое время Дмитрий Фирташ перебрался в Австрию, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук был вынуждены пойти на не всегда вынужденное сотрудничество с верхами.

Дольше всех продержался Игорь Коломойский, который какое-то время даже занял видное место в вертикали новой власти. Но когда ситуация на прифронтовой Днепропетропетровщине стабилизировалась, и этот конкурент Петра Алексеевича оказался не нужен.

В отличие от его активов — сначала у Коломойского "отжали" "Укрнафту", а затем и главный его ресурс "ПриватБанк". Что удивительно, свойственная Коломойскому воинственность улетучилась в один миг — вместо того, чтобы развернуть боевые действия, олигарх притаился в домике на берегу Женевского озера, откуда следит за событиями в Украине.

Месть подают холодной

Правда, зная Коломойского, можно не сомневаться, размеренность его швейцарских будней — лишь временное явление. Тем более, что повод тряхнуть стариной выдался еще тот — выборы в Украине могут стать отличным шансом не только вернуть утерянные активы, но и приумножить состояние. По сути, Игорю Валерьевичу остается только определиться с теми, на кого будет сделана основная ставка. Хотя, учитывая, что Коломойский любит раскладывать яйца по разным корзинам, можно не сомневаться, что деньги олигарха «освоят» сразу несколько политических игроков.

"Еще в самом начале конфликта вокруг национализации активов Коломойского было ясно, что в деле участвует третья сторона, Соединенные Штаты", — говорит политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. "Чем, если не этим объяснить достаточно спокойный отход Коломойского от станового хребта его бизнесс-империи, "ПриватБанка"? Ведь банк был не только финансовым инструментом, но и инструментом политического давления, охранной грамотой. Судя по всему, Запад четко дал понять олигарху, что пока ему лучше сидеть на берегу Женевского озера и не мутить воду в украинской политике. Взамен никто не трогает Коломойского, смотрят на его деятельность сквозь пальцы. Очевидно, что олигарх уязвлен и унижен, он ждет своего часа. Что, в принципе, в его правилах, ведь он достаточно терпеливый человек" УНИАН По заслугам? Пять бед олигарха Коломойского

Кого хочешь — выбирай!

Впрочем, по мнению Золотарева, временные трудности не мешают олигарху вынашивать план холодной мести.

"Какой она будет? Прежде всего, Коломойский сделает ставку на тех, кто покажет себя реальной альтернативой действующей власти. У нас ведь и Олег Ляшко позиционирует себя как оппозиция, но мы прекрасно знаем, на чьи деньги она содержится. Коломойский вполне может помочь Юлии Тимошенко воплотить в жизнь ее амбиции. Может Игорь Валерьевич попытаться договориться и с Арсеном Аваковым и вложиться в какие-то проекты главы МВД. У Коломойского сохраняется свобода рук, и в новом политическом цикле он попробует использовать оставшиеся возможности для того, чтобы хотя бы частично восстановить свои позиции после президентства Петра Порошенко", — считает Андрей Золотарев.

Непростое решение

О том, что Коломойский не намерен спокойно наблюдать за тем, как продолжается "дерибан" его активов и наступление на его другие имущественные права говорит и политолог Павел Рудяков. По его мнению, в самое ближайшее время к Игорю Коломойскому начнут приезжать на поклон всевозможные гонцы, которые будут предлагать свои политические услуги.

"В зависимости от того, какими будут эти предложения, олигарх и будет принимать решения. Сейчас «цены» значительно упали, электоральные клоуны стоят копейки. Хотя, в старые времена Коломойский мог бы нанять сразу их всех", - отмечает Рудяков.

Обостряет положение и недавний намек главы МВД Арсена Авакова, что у Петра Порошенко не получится стать единым кандидатом от власти.

"В этом случае Коломойский может делать серьезные ставки. Тот же Аваков представляет достаточно мощную группу, которая имеет влияние. При серьезном ослаблении позиций Порошенко реальные шансы стать президентом появляются у Юлии Тимошенко, в пользу которой говорит социология. Уверен, что Коломойский будет ориентироваться на явного победителя", — считает Рудяков.

Все решат в США

Нельзя исключать и того, что за последние несколько лет, утекло настолько много воды, что и Коломойский для кандидатов в президенты уже не такой беспроигрышный вариант, как раньше. Из-за излишней токсичности олигарха многие попросту не рискнут пойти на такое сотрудничество. Тем более, неизвестно, как на такой союз посмотрят на берегах Потомака.

Тем не менее, эксперты сходятся во мнении — сегодня Коломойский жаждет возвращения в Украину и сделает для этого все возможное.

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"Он много потерял и рискует потерять еще больше", — говорит Павел Рудяков. "Уверен, мысли олигарха сейчас заняты тем, стоит ли раскладывать яйца по всем корзинам или лучше вложиться в одного кандидата. Кроме того, Коломойский понимает, что на свое возвращение в Украину он должен будет получить санкцию сверху. Причем не от Порошенко и украинской власти. Он ведь прекрасно знает, что у тех, кто дает такую санкцию на него имеется огромное и очень интересное досье"