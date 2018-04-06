За год до президентских выборов: восемь пунктов, которые решают все

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Формально менее чем через год должны состояться президентские выборы в Украине. Правда, социально-политическая ситуация ныне такова, что давать прогноз, претендующий на экспертную оценку, по краткосрочной и среднесрочной перспективе в случае с Украиной становится совсем сложно, практически невозможно. Обозначим лишь базовые моменты, которые нужны для понимания раскладов накануне официального старта предвыборной гонки.

Первое. Фрагментированность политического поля высока как никогда ранее: топ-10 кандидатов имеют уровень доверия в обществе от 0,3% до 9,8%. В таких условиях победить может любой из топ-10, а может не победить ни один из них, еще есть время для новых лиц. Но поскольку необычно короткая социальная память является хронической проблемой украинского общества, "новыми лицами" смогут позиционировать себя даже откровенно "нафталиновые" политики. Последние же опубликованные рейтинги не являются особо показательными. В принципе, после референдума по Brexit и избрания Дональда Трампа в США к любым социологическим опросам следует относиться предельно критично, тем более проведенным в Украине, где прикладная социология всегда была зависима от действующей власти, крупного капитала и внешних грантодателей.

Второе. 60% избирателей не определились с выбором, вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень или просто не пошли бы на выборы. В сущности, это колоссальный резерв для возможных фальсификаций. Хотя и без того подобных резервов хватает: накануне выборов было бы логично провести перепись населения, которая последний раз состоялась в далеком 2001 году. Учитывая трудовую миграцию и неучастие жителей неподконтрольных Донбасса, Крыма, Севастополя в будущих выборах, вероятнее всего, явка на ближайших выборах установит антирекорд за годы независимости.

Третье. Нельзя исключать проведения конституционной реформы в части сокращения полномочий президента в пользу парламента, что резко снизит ценность президентской должности как таковой. Для целого ряда олигархических групп такая форма государственного правления представляется куда более приемлемой. В рамках нынешнего созыва парламента провести такие изменения будет сложно, более вероятно проведение конституционной реформы уже следующим составом Верховной Рады. Также следующему созыву парламента будет намного проще принять закон об импичменте президента.

Четвертое. Неопределенной остается позиция Запада относительно будущей конфигурации украинской власти. С одной стороны, весь политический класс Украины, за исключением нескольких политиков, является абсолютно прозападным, с другой – не исключено, что ряд западных элит хотят видеть у руля Украины того же Святослава Вакарчука, проходящего ныне стажировки в американских учебных заведениях.

Читайте также: Чечило: почему Тимошенко — да, а Порошенко — нет

Пятое. У правящей верхушки существует опция введения режима военного/чрезвычайного положения, что заблокирует проведение любых выборов. Кроме того, используя юридические зацепки, окружение Порошенко может попробовать перенести выборы президента на 2020 год. Периодически подобные "вбросы" появляются в информполе – видимо, тестируют общественное мнение. В целом, история знает крайне мало примеров, когда полученная путем нарушения конституционных процедур власть отдавалась бы на выборах.

Шестое. Будет ли иметь существенное значение имена тех, кто придет к власти, если Украина ныне является государством с крайне ограниченной субъектностью? В данном случае речь идет и о маргинальности украинских элит по отношению к западным, и о множестве подписанных в последние годы международно-правовых документах, ограничивших суверенитет Украины.

Седьмое. На уровне местных советов сейчас обкатывается технология принятия решений в стране. Большое значение имеет название партии и ее программа, если решения принимаются под давлением "активистов" "Национальных дружин"? Наверняка вскоре данная технология будет применяться в масштабах всей страны на различных уровнях власти.

Восьмое. Шестой президент Украины столкнется с таким количеством вызовов, что закончит свою каденцию с рейтингом ниже уровня грунтовых вод. "Кормовая база" продолжит сужаться (утрата транзитной ренты, необходимость продления эксплуатации блоков АЭС, масштабные выплаты по внешним долгам), а население в полной мере начнет ощущать на себе последствия принятых прошлой осенью "реформ" (таковыми правящие компрадоры называют поднятие тарифов естественных монополий и урезание социальных гарантий).

В общем-то, времени до выборов остается не так много. С осени 2018 года украинские политики полноценно войдут в режим предвыборной кампании. На этот раз цена ошибки будет необычайно высока, потому наверняка большинство политигроков возьмут на вооружение принцип "цель оправдывает средства".