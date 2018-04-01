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    Аналитика и комментарии

    Украина: в воздухе пахнет госпереворотом

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    Арест Савченко: следствие, суд (252)

    (обновлено: )3344202
    Словосочетание "государственный переворот", которое раньше старались произносить разве что шепотом, в последнюю неделю стало все чаще появляться в лентах новостей.
    Савченко сдала депутатскую карточку и вышла из здания ВР
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    О том, что летчица-героиня Надежда Савченко с группой сообщников готовила насильственное свержение власти, не написал разве что только самый ленивый. Несмотря на то, что планирующийся переворот больше походил на кухонно-диванную революцию, вчерашнюю героиню и икону украинской независимости на два месяца закрыли в тюрьме, тем самым еще раз обозначив серьезность ее намерений.

    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Надежда С., или призрак переворота на Печерских холмах

    Поддержим идею

    Подлили масла в огонь и радикалы, которые неожиданно заявили, что национальный бунт в Украине более чем возможен. Так, по словам лидера "Нацкорпуса", "Белого вождя" Андрея Билецкого, большинство военных поддерживают силовую смену власти в Украине. Правда, пока что только на уровне идеи.

    "Я не верю в возможность военного переворота, но значительная часть фронтовиков не оружием, а как идею готова поддержать силовую смену власти. То есть это не вызовет у них негатива, а вызовет, скорее, позитив. Это значительная часть военных. Это безусловно", — заявил Билецкий.

    По его словам, сегодня слишком многие уже не выдерживают того, до чего довела Украину действующая власть.

    Люди на войне прекрасно видят ситуацию внутри страны — экономическую, социальную, политическую, моральную деградацию, но в то же время они видят и то, что у большинства людей на лицах есть огромная усталость от войны. Так вот, люди здесь предпочитают уже войну не замечать во многом, а люди на фронте видят огромную опасность в тылу и это умножено на то, что они видят перед собой", — сказал Билецкий. 

    Черные лебеди

    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН
    Баррикады и погромы. База "Нацкорпуса" изнутри

    О возможности силового захвата власти в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

    "Как говорил классик, когда идея овладевает массами, она становится материальной силой. В случае с арестом Надежды Савченко можно сказать, что нардеп озвучила то, что говорят на кухнях между собой. Ни для кого ни секрет, что половина страны мечтает скинуться на канистру бензина для власти. В этом и заключается опасность для режима — потенциально могут найтись куда более умелые, решительные и профессионально подготовленные кадры, чем Савченко и Рубан", — отметил политолог.

    По его словам, главная опасность лежит в плоскости того, что страна наводнена оружием, а радикализм в обществе только увеличивается.

    "Количество тех, кто считает акции протеста эффективным оружием значительно уменьшается. И, наоборот, тех, кто считает, что нужно действовать более жестко становится больше. В любой момент может вылететь черный лебедь", — прогнозирует Золотарев.

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    Между тем, эксперт уверен, что с учетом нынешнего состояния вооруженных сил военный переворот в Украине невозможен по определению.

    "В отличие от той же Турции с ее армейскими традициями и кастовостью офицерского корпуса, в украинских ВС такого нет и близко. Хотя, возможны появления таких групп из среди "добробатов" — те, кто прошел АТО, владеет оружием наиболее опасная среда. Между тем, СБУ плотно контролирует "правых" радикалов, попытки организовать группу и перейти от слов к делу вряд ли останутся незамеченными. Тем не менее, всегда имеется место для исключения, поэтому я не стал бы отбрасывать вероятность того, что кто-то может устроить нечто подобное", — резюмировал Золотарев.

    Точка страха

    Отчасти согласен с этим мнением политолог Алексей Якубин.

    В последние полтора года украинская политика беременна идеей государственного переворота, — говорит Якубин. — Со стороны право-радикальных групп мы все чаще слышим разговоры о том, что власть корумпирована, а страна нуждается в сильной руке. Угрозы переворота звучали уже и с трибуны Верховной Рады, когда туда пришли лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий и компания. Между тем, эта идея пока находится на уровне обсуждений. Если говорить о реальной возможности, то разговоры о перевороте сегодня — точка страха, которая используется правыми, чтобы направить власть в выгодное им русло".

    Как в Турции

    Вместе с тем, эксперт не уверен, что идея государственного переворота будет поддержана обществом.

    REUTERS Murad Sezer
    Турция после попытки военного переворота

    "Управление военных возможно в тех странах, где сильно влияние традиций, там где имеется гомогенность общества. Там военные воспринимаются как носители дисциплинирующего, прогрессивного направления. Как было, например, в Турции, Латинской Америки. В Украине очень сложное, неоднородное общество. В украинском обществе идея не будет иметь никакой легитимности. Да, у нас был Майдан, но после него прошли выборы, новая власть понимала, что ей нужно себя узаконить. Кроме того, тогда действовала Верховная Рада, которая избиралась в 2012-м году. Сегодня можно сколько угодно пугать госпереворотом, но для группы, которая его осуществит это будет означать самоубийство. Среди военных найдется не так много желающих поддержать "сильную руку", при чем право-радикальную", — отметил политолог.

    Стоп-кадр из ролика Надежды Савченко
    Фото facebook.com/pg/Savchenko.Nadiia
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    Без подлержки Запада

    Кроме того, Якубин обращает внимание и на фактор поддержки Украины международными партнерами.

    "Запад вряд ли поддержит тех, кто решится на госпереворот. Это чревато большим количеством социальных, экономических проблем. Это коллапс, который будет продолжаться не один месяц и группе захватчиков не удастся удержать власть в своих руках", — считает он.

    Эксперт не исключает, что разговоры о государственном перевороте специально инициированы властью.

    "Накануне выборов власть пытается запугать общество. Таким образом люди будут готовы терпеть и дальше, лишь бы не допустить до серьезных катаклизмов", — резюмировал Якубин.

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