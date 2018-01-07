Важнейший 2018 год: выборы, референдумы, отставки и... перевороты

Владимир Матвеев, обозреватель

В 2018 году предстоит серия важных выборов в Европе, что создаст в Евросоюзе еще большую политическую нестабильность и тенденцию к смещению центра от ослабленного франко-германского альянса в сторону Центральной и Восточной Европы, подкрепляемыми США, НАТО.

В Европе проблемы из-за затруднений с формированием правительства в Германии, споров вокруг того, как кардинально реформировать блок, решить долговые проблемы, нестабильность экономик периферийных стран блока, создали основу для окончательного кризиса доверия к лидерам ЕС в контексте процесса Brexit.

Страны Восточной Европы, участники Вышеградской группы, с которой по некоторым аспектам сближается Австрия, могут в перспективе стать полюсом альтернативной Европы.

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард предложила провести референдум, на котором граждане смогут высказать свое отношение к сотрудничеству с Евросоюзом. Швейцария не желает играть по таким правилам ЕС, который создает "рамочные" соглашения и договоренности.

В результате выборов в 2017 году политическое пространство в Европе существенно изменилось. Движения, партии, маргинализированные правящими элитами, начали набирать все больший политический вес.

При этом Ирландия поставила перед Великобританией в качестве условия для продолжения переговоров по Brexit предоставление гарантий сохранения открытой границы между странами. В 2018 году запустятся переговоры о «переходном периоде» в сотрудничестве ЕС и Великобритании после Brexit. Относительно внутренней политики, то управление процедурой выхода из ЕС может привести к отставке премьер-министра Великобритании.

ЕС столкнется с проблемой разрешения этно-национальных и демографических вызовов, а также роста терактов.

На выборах в странах мира многие избиратели будут голосовать против истеблишмента, за большую независимость от либерализма и давления США, а в ряде регионов — за более тесное сотрудничество с Россией и (или) Китаем. Борьба на выборах в значительной степени отражает борьбу глобальных игроков за рынки, месторождения нефти и газа и пути транспортировки энергоресурсов, прежде всего, между наднациональными структурами глобального согласования и управления, США и Китаем, Россией.

Новый глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, будет, скорее всего, принужден к более быстрому увеличению процентных ставок. Недавняя динамика рынка труда оправдывает более быстрые темпы ужесточения.

Срок полномочий уходящей главы ФРС Джанет Йеллен истекает 3 февраля 2018 года, когда эту важную должность займет Пауэл на фоне огромного госдолга США.

1.Одним из важнейших политических событий в мире в следующем году станут выборы президента в России, которые запланированы на 18 марта 2018 года. По данным соцопросов, большинство респондентов ответили, что проголосуют за лидера России Владимира Путина, что создаст условия для стабильности в стране и укрепления сотрудничества, развития вектора в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.

При росте напряженности между Россией и США, не менее важными в 2018 году будут отношения Москвы с Западом.

Владимиру Путину удалось вытянуть Россию из глубокого кризиса 1990-х годов. В 2017 году был преодолен экономический кризис, вызванный обвалом цен на нефть и западными экономическими санкциями, введенными из-за украинской проблемы. Восстановлению экономики также способствуют сокращения темпов инфляции.

Россия, благодаря Владимиру Путину, стала играть одну из ключевых ролей на Ближнем Востоке, а также выступает в качестве посредника между многими основными игроками.

2. Промежуточные выборы в ноябре в Конгресс США, в результате которых республиканцы, вероятнее всего, утратят большинство в нижней палате парламента, приведут к изменению баланса сил. Это еще более затруднит контакты и вероятность конструктивного сотрудничества, договоренностей Администрации Дональда Трампа с Конгрессом.

Если спецпрокурору США Роберту Мюллеру удастся доказать непосредственную причастность президента США Дональда Трампа к «российскому делу» в контексте признания экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна, Трампу будет угрожать импичмент.

3. Парламентские выборы в Италии должны состояться 4 марта. Правящая Демократическая партия экс-премьера Маттео Ренци, которая предложила новый закон о выборах, изолирующий популистов из "5 звезд", имеет практически одинаковый уровень поддержки избирателей с "5 звезд".

Евроскептическое "5 звезд", согласно опросам, обходит прочие партии. Его поддерживают около 28%, Демократическую партию — 24%, партию "Вперед, Италия" — 15%. Наряду с этим, новое законодательство о выборах, подразумевает, что решающей политической силой в итоге станет правоцентристский блок Берлускони. Весьма неплохие шансы есть у правоконсервативной партии "Лига Севера", которая может войти в коалицию с партией Forza Italia".

Вероятно, ни одна из партий на выборах не сможет получить парламентское большинство. В таком случае, начнутся сложные переговоры о создании коалиции, напоминающие сложнейшую ситуацию в нынешней ФРГ.

Евроскептические силы в Италии после вероятной победы на весенних выборах в парламент могут начать выводить страну из зоны евро. Приход к власти "5 звезд" может нарушить единогласное голосование, требуемое для продления санкций ЕС в отношении России в будущем.

4. В Германии отсутствие правящей коалиции также грозит возможными новыми досрочными выборами. Ключевой вопрос в том — согласится ли на них пойти канцлер ФРГ Ангела Меркель, или она примет решение отойти от большой политики, что укрепит позиции президента Франции Эммануэля Макрона в видоизмененном ЕС.

Прокол консультаций по "Ямайке" также нанес ощутимый удар по позициям не только христианских демократов и их баварских союзников, а и лидера ХДС Ангелы Меркель.

5. Президентские выборы в Финляндии пройдут в январе 2018 года. Действующим президентом страны является Саули Ниинистё. Избираемый на 6 лет президент Финляндии олицетворяет нейтралитет.

Ниинистё склоняется к сохранению нынешнего статуса Финляндии, которая не входит в военные блоки. Финский депутат Европарламента Нильс Турвальдс баллотируется на пост президента Финляндии в качестве кандидата от Шведской народной партии, полагая, что Финляндии было бы лучше открыть двери в Альянс.

Предстоящие президентские выборы в Финляндии могут изменить статус-кво страны в отношении НАТО, несмотря на то, что большинство финнов не поддерживают эту идею.

6. Фаворитом предстоящих в январе 2018 года выборов президента в Чехии является действующий глава государства Милош Земан. Согласно последнему опросам общественного мнения, наибольшие шансы на избрание имеет Земан, за которого готовы проголосовать свыше 45% опрошенных. Выборы президента Чехии назначены на 12-13 января 2018 года.

Между тем Земан потерял немалое число голосов из-за развернувшегося в начале лета правительственного кризиса. Один из кандидатов — Йиржи Драгош — набирает голоса и вполне может опередить Земана, если оба выйдут во второй тур выборов.

Драгош поддерживает единство ЕС и полагает, что вопрос пребывания в нем не следует решать через референдум. Он поддерживает санкции против России.

Лидеров ЕС также тревожат выборы в Чехии на фоне растущих опасений, что страна присоединится к двум другим странам Центральной Европы — Венгрии и Польше — и пойдет на прямой конфликт с евроблоком. Чешский лидер сдерживает чрезмерное влияние ЕС в своей стране.

7. В апреле 2018 года в Венгрии состоятся парламентские выборы. Политсила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пользующегося широкой поддержкой населения и раздражающего своей политикой таких лидеров Евросоюза, как канцлер ФРГ Ангела Меркель, имеет шансы одержать победу на выборах.

Для того, чтобы в апреле 2018 в очередной раз подряд победить на парламентских выборах и возглавить правительство премьер-министр Орбан вместе со своей партией "Фидес-ХДНП" готовится вновь получить конституционное большинство в парламенте страны.

Ультраправая партия "Йоббик" после попыток избавиться от экстремистской репутации стала восприниматься как реальный противник венгерской правящей партии «Фидес».

8. Парламентские выборы в Швеции намечены на 9 сентября. Стефан Левен уверен, что его Социал-демократическая партия одержит победу и обеспечит ему новый срок на посту премьер-министра страны, заключив, вероятно, союз с консерваторами из Умеренной партии.

Наряду с этим, все большую поддержку получает антиимигрантская партия «Шведские демократы». В Швеции набирают популярность идеи правых политиков.

9. 2018-ый год станет непростым для люксембургских политических сил, поскольку с сентября в Великом герцогстве начнется предвыборная борьба перед выборами в люксембургский парламент, назначенными на 14 октября.

Ведущей политсилой в результате местных выборов 8 октября 2017 года, стала партия CSV и ее лидер Claude Wiseler. Противоречия между коалиционными партиями DP и LSAP, обострились, а партия Зеленых сохранила свои позиции. Возможное соглашение между CSV и Déi Gréng широко обсуждается в люксембургских политических кругах.

10. Выборы президента Кипра назначены на 28 января 2018 года. В случае надобности, второй тур выборов проведут 4 февраля 2018 года. Нынешний президент Кипра Никос Анастасиадис, победивший на выборах в 2013 году с большим отрывом, набрав 57,25% голосов, будет вновь баллотироваться на пост президента.

По данным опросов, более четверти опрошенных киприотов, заявили, что они готовы поддержать Анастасиадиса, что в два раза больше, чем вероятное количество голосов за его ближайшего соперника — Николаса Пападопулоса.

Действующий президент рассчитывает, что Саудовская Аравия может сыграть свою роль в воссоединении Кипра.

11. В октябре 2018 года должны состояться всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине, в контексте роста в Боснии и Герцеговине дезинтеграционных тенденций во взрывоопасном регионе.

12. Парламентские выборы-2018 в Молдавии, от результатов которых зависит многое, пройдут по новой избирательной системе, в условиях молдавского политического кризиса. Противостояние президента и кабмина усилилось в преддверии запланированных на 2018 год парламентских выборов.

Противостояние между президентом Додоном, представляющим пророссийски настроенную Партию социалистов, и проевропейски настроенным парламентом и правительством продолжается. Наблюдается политика прессинга, направленная на интеграцию Молдовы в Румынию.

Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Додона и одобрил включение в Конституцию страны поправки о евроинтеграции. Президента отстранили фактически из-за его благосклонного отношения к России.

В Румынии 17 декабря тысячи людей вышли на улицы городов с требованием проведения досрочных парламентских выборов, а также отменить поправки в системе правосудия.

13. По новой конституции выборы 2018 года будут последними прямыми выборами президента Грузии. В октябре грузинский парламент преодолел вето президента и утвердил проект конституции, превращающей Грузию в парламентскую республику. Ключевым моментом стали изменения избирательной системы и сроки перехода на пропорциональную систему выборов парламента.

Еще одним препятствием на пути к консенсусу между правящей партией и оппозицией является отмена прямых выборов президента.

14. Большое значение играют выборы в странах Латинской Америки. 7 октября и 28 октября 2018 года запланированы всеобщие выборы президента, вице-президента и Конгресса Бразилии, а также губернаторов бразильских штатов. Угроза государственного переворота нависает над Бразилией в 2018 году.

Несмотря на скандалы, экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва — основной претендент на высший пост в стране. Рейтинг президента страны Мишела Темера снизился до 2%.

Показательно, что экс-президент Бразилии Дилма Русеф считает, что "если выборы 2018 года будут демократическими, я уверена, что на них победит Луис Инасиу Лула да Силва".

Бразильская социалистическая партия (PSB), Демократическая рабочая партия (PDT) и Коммунистическая партия Бразилии (PCdoB) являются силами, с которыми экс-президент хочет реализовывать «прагматическую программу». Однако в этом году создать политический союз, как это было семь лет назад, будет значительно сложнее.

При этом, в трех штатах Бразилии может пройти референдум о независимости. В Бразилии движение "Свободный Юг" (Sur Libre) собирается провести референдум о независимости штатов Санта-Карина, Парана и Риу-Гранди-ду-Сул. Сторонники независимости трех регионов с наиболее высокими доходами в стране утверждают, подобно каталонцам, что их штаты несут убытки из-за некорректного распределения налогов.

15. Очередные президентские выборы в Венесуэле должны состояться в декабре 2018 года, хотя сроки их проведения могут перенести. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что оппозиционные партии, которые бойкотировали муниципальные выборы 10 декабря, не будут допущены до президентских выборов в 2018 году.

В Венесуэле продолжается политический кризис, который обострился из-за экономических проблем в стране. Оппозиционный парламент пытался добиться отставки Мадуро, однако он в ответ созвал Учредительное собрание для изменения Конституции. Диалог с оппозицией возобновится 11 и 12 января.

Ранее Мадуро сообщил о том, что страна приступает к созданию собственной криптовалюты El Petro, которая будет обеспечиваться «запасами венесуэльских природных ресурсов, золота, нефти и алмазов».

Однако, если Венесуэла не осуществит свои платежи по кредитам, национальная нефтяная компания может быть объявлена банкротом. Также не исключен переворот в Венесуэле по лекалам США со смещением Мадуро, который может изменить конфигурацию нефтяной промышленности страны, и сказаться на деловых партнерах.

Такой сценарий способен запустить серьезное гражданское противостояние. Наряду с этим, политический конфликт в Венесуэле может быть временно «заморожен», в том числе из-за того, что Мадуро показал себя достаточно стойким лидером.

16. 2018 год станет определяющим для Мексики, поскольку переговоры о пересмотре Североамериканского оглашения о свободной торговле (NAFTA) достигли критического этапа, а избиратели готовятся избирать нового президента. Президент США Дональд Трамп утверждает, что NAFTA не отвечает интересам большинства американцев.

К первой годовщине избрания Трампа неподалеку от калифорнийского города Сан-Диего и мексиканской границы в земле появились первые огромные сваи.

Президентские выборы в Мексике в 2018-м предвещают острую борьбу кандидатов. Мексика переживает переломный период и в выборе приоритетов, включая внешнеполитические. Ряд независимых кандидатов в президенты заявили, что намерены «встряхнуть» политическую систему страны.

На фоне обострения отношений с США в Мексике все больше политиков и экспертов выступают за развитие российско-мексиканского диалога. Эта страна стремится к дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства с Китаем, используя для этого возможности, предоставляемые такими объединениями, как Тихоокеанский альянс.

Эмилио Альварес, экс-исполнительный секретарь Межамериканской комиссии по правам человека, который заявил о создании движения «Сейчас», призвал политические силы, критически относящиеся к мексиканскому правительству, сформировать единый фронт.

17. По словам президента Парагвая Орасио Картеса, он "ни в коем случае" не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок, и участвовать в выборах главы государства в 2018 году.

Ранее в Парагвае вспыхнули массовые протесты из-за того, что верхняя палата Конгресса страны разрешила Картесу повторно выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, в то время как конституция Парагвая запрещает повторное выдвижение с целью предотвратить возможное возобновление диктатуры.

Картес был избран президентом Парагвая в апреле 2013 года. Он представляет консервативную Партию Колорадо.

Министр финансов Парагвая Сантьяго Пенья Паласиос подал в июне в отставку, с целью подготовки к президентским выборам, что предполагает преемственность.

18. Президентские выборы в Ливии могут состояться в середине 2018 года, а парламентские — до конца года.

Развитие ситуации в Ливии будет оказывать влияние на обстановку и безопасность в Северной Африке, которая будет оставаться наибольшей зоной нестабильности на африканском континенте в 2018 году.

После свержения и убийства основателя Ливийской Джамахирии полковника Муаммара Каддафи в 2011 году в стране не было сформировано единое руководство и в настоящее время действуют два правительства. На востоке в городе Тобрук работает избранный народом парламент. На западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН правительство национального согласия.

Второй сын свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам намерен участвовать в президентских выборах в Ливии.

После падения режима Каддафи, в Европу через Ливию пошла волна нелегальных мигрантов, многие из которых были связаны с террористическими группировками в Сахеле и Ливии. Также увеличился и объем наркотрафика.

19. Политическая нестабильность в Зимбабве после вынужденного отстранения от власти Роберта Мугабе, будет задавать повестку дня и за границами этой страны, а также усилится неопределённость в Мозамбике, где в 2018 году ожидаются выборы на фоне повышенных рисков. При пессимистическом сценарии развития ситуации на континенте может быть спровоцирована «Африканская весна», волнения, для которых есть и реальные предпосылки.

Ошибки государственного управления и низкий уровень жизни населения угрожают дестабилизацией, особенно, в нефтеносных районах континента.

20. Вспыхнувшие массовые беспорядки в Иране являются пробным шаром для дестабилизации с последующей сменой руководства страны. Поэтому протесты, которые начались с экономических лозунгов против повышения цен, переросли в политические. Непростой ситуацией в республике стремятся воспользоваться "внешние игроки" на Ближнем Востоке и на Западе.

Так, США пообещали помочь иранцам в борьбе с "жестоким режимом", что может также грозить последующей очередной "цветной революцией", равно как и военным конфликтом с Саудовской Аравией. Среди "внешних сил" воздействия лидеры Ирана называют США, Израиль, Саудовскую Аравию и Великобританию.

21. Выборы в Совет представителей (парламент) Ирака пройдут в мае 2018 года. Голосование будет электронным.

22. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен назначил 22 июля 2018 года датой проведения новых парламентских выборов. При этом, лидер оппозиционной партии Сам Рейнгси обвинил действующего премьера и лидера Народной Партии Камбоджи (НПК) Хун Сена в мошенничестве во время выборов.

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Хун Сен заявил, что за заговором против нынешнего правительства страны, раскрытым недавно силами безопасности Камбоджи, стоит посольство США. Он неоднократно заявлял в минувшем году, что приход к власти оппозиции на выборах 2018 года будет означать новую гражданскую войну в Камбодже, и что его правительство этого не допустит.

23. В Украине по мере приближения выборов 2019 года протесты и ротации во власти активизируются с конца марта 2018 года, как возможны и досрочные выборы.

24. Император Японии может отречься от престола в 2018 году в свой день рождения. Наследный принц Нарухито (старший сын императора Японии Акихито) может стать новым императором в тот же день или 24 декабря.

Наряду с этим, по словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ после встречи с монархом и совещания специального совета экспертов, император Японии Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года.

25. Также может смениться король в Саудовской Аравии, а на Кубе отойдет от дел семья Кастро.