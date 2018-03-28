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    Аналитика и комментарии

    Жги, Надя. Соцсети в шоке от стриптиза Савченко

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    Арест Савченко: следствие, суд (238)

    (обновлено: )156950
    Надежда Савченко напомнила о себе скандальным предвыборным роликом с раздеванием... Как отреагировали на откровенное видео задержанного нардепа простые украинцы в соцсетях?
    Стоп-кадр из ролика Надежды Савченко
    Фото facebook.com/pg/Savchenko.Nadiia

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Видео-творения Надежды Савченко продолжают будоражить умы соотечественников. Не так давно украинцев потряс короткий ролик, в котором Савченко фигурирует на фоне пустой Рады… Теперь страна громогласно обсуждает новый шедевр.

    Савченко сняла с себя вышиванку. Видео
    Facebook Надежды Савченко
    Очередной видеошедевр от Савченко взбудоражил сеть

    В среду, 28 марта, в сети появился новый ролик Савченко. На видео политик не только переодевается, но и объявляет о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах.

    Стоит напомнить, что в пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, сама подозреваемая объявила голодовку. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

    В соцсетях видеоролик Савченко, негласно признанный украинцами "эротическим", уже слал хитом и получил немыслимое количество различных комментариев:

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