Жги, Надя. Соцсети в шоке от стриптиза Савченко

Фото facebook.com/pg/Savchenko.Nadiia

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Видео-творения Надежды Савченко продолжают будоражить умы соотечественников. Не так давно украинцев потряс короткий ролик, в котором Савченко фигурирует на фоне пустой Рады… Теперь страна громогласно обсуждает новый шедевр.

В среду, 28 марта, в сети появился новый ролик Савченко. На видео политик не только переодевается, но и объявляет о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах.

Стоит напомнить, что в пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, сама подозреваемая объявила голодовку. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В соцсетях видеоролик Савченко, негласно признанный украинцами "эротическим", уже слал хитом и получил немыслимое количество различных комментариев:

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Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook