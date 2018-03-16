наверх
16.03.201813:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    В стране

    Надежда С., или призрак переворота на Печерских холмах

    Тема:

    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (46)

    (обновлено: )63440
    День 15 февраля выдался на славу. Про бенефис Надежды Савченко написали все и много. Некоторые особо продвинутые средства массовой информации проследили ее день буквально по минутам.
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Роман Степняк

    Утро Надежды Савченко началось у столичного главка Службы безопасности. Там она провела эмоциональный брифинг. Савченко, которая несколько дней моталась по заграницам, на родине предвещали горькую судьбу. Ее звали на непростой допрос в СБУ, представление о лишении депутатской неприкосновенности и аресте приготовили в Генеральной прокуратуре.

    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    ТОП тренд дня: самый тяжелый день в жизни Надежды Савченко

    Но Надежда сработала на опережение и заставила всех говорить о ней в совершенно другом ключе. Может быть, за спиной экстравагантной девушки кроется весьма успешный политтехнолог, а может за сермяжной простотой просто звериное чутье.  Во всяком случае, она перешагнула черту, отрезав себе все пути отступления. 

    Доказательства прокурора Луценко 

    Выступая перед журналистами, Савченко, по сути, созналась в том, в чем ее осторожно обвиняли власти: "Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинских временах, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый".

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ

    Генеральному прокурору Юрию Луценко, который почти параллельно с брифингом Савченко делал заявление в Верховной Раде, не оставалось ничего другого, как версию о готовящемся госперевороте подтвердить. Правда, для этого Юрий Витальевич выбрал достаточно странный набор слов: "У следствия есть бесспорные доказательства, что Савченко лично планировала и давала указания, как провести теракт здесь в зале Верховной Рады, минометами обрушив купол и добивая нардепов автоматами".

    facebook.com/Сергій Делідон
    "Коммандо" Надежда Савченко. Лучшие фотожабы о госперевороте

    Бывалые артиллеристы тут же выложили в социальные сети выдержки из правил стрельбы, наглядно доказывая прокурору, что минометы из-за угла не стреляют. К тому же минометы, которые изъяты в багаже автомобиля "подельника" Савченко Рубана, которые имел в виду прокурор, прости Господи, совсем не "Джавелины", и одним выстрелом обрушить здание на Грушевского не удастся. К тому же проблематичным мог оказаться выбор времени стрельбы, ведь большинство нардепов в зале редко бывает, а самые ненавистные для восставшего народа лица могут оказаться в кулуарах, куда падающий купол не достанет, а кое-кто, не будем называть пальцами, наверняка укроется в парламентском буфете. 

    Да и Надежда Савченко, несмотря на все отрицательные черты ее неугомонного характера, вряд ли настолько жестока, что готова шагать по парламентским развалинам и расстреливать раненых коллег. 

    "Хорошие обвинения"  

    Но как бы там не было, а ареста Надежде трудно избежать. Можно предположить, что депутаты поддержат представление Генерального прокурора о снятии с нее депутатской неприкосновенности и задержании. Первый шаг на этом пути уже сделан: в пока неразрушенном парламентском зале Савченко изгнали комитета по нацбезопасности и обороне. Предположительно это может произойти уже на следующей неделе, если, конечно, до этого времени опальная заговорщица не использует депутатскую неприкосновенность до конца и не укроется где-то в дальнем или ближнем зарубежье.

    Страна.ua
    Надежда Савченко в аэропорту "Борисполь"

    Правда, более правдоподобно, что Савченко, в этой ситуации будет идти до конца. После допроса в СБУ она пришла в парламент и заявила, что обвинения в военном перевороте – "это хорошие обвинения". И ей, как офицеру, за них не стыдно: "Я призываю украинцев, если вы сейчас не отстоите право на свою свободу, вы будете жить хуже, чем в тоталитарной России. Украинцы всегда умели восставать".

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Бортник: У Савченко один путь – идти до конца

    Когда Надежда заняла свое место на парламентской скамейке, соседи тут же попятились кто-куда: от него ведь ожидать можно чего угодно, включая начало государственного переворота, прямо не сходя с места. Опасения были, видимо, не напрасными, в зале все-таки нашлись мужчины в лице народных депутатов Андрея Тетерука и Андрея Левуса, в додепутатскую бытность обученных военному делу, они вывели коллегу из зала. Ходили разные слухи, в том числе о том, что в карманах Савченко были гранаты, которые в любой момент она могла привести в боевое положение, но утверждать это не буду. 

    Читайте также: Тренд дня: "будет прикольно, если Савченко посадят"

    О наличии наградного пистолета Савченко призналась сама: какой же офицер без оружия? Тем более, если это подарок самого министра Арсена Авакова!

    Путь в Раду 

    Что теперь будет со страной и ее Надеждой? 

    А ведь совсем недавно сочетание этих слов носило совсем не саркастический характер! Помните, как весь депутатский корпус ходил на заседание парламента в футболках с надписью "Свободу Надежде Савченко!", как ее имя звучало на самых разных европейских форумах, как вопреки всем законам и политическим правилам ее выдвигали и утверждали депутатом Верховной Рады?

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ

    А как ее встречали после освобождения из российской тюрьмы, восхищались экстравагантными выходками, когда она разулась, как только сошла с трапа самолета в Борисполе, а журналисты находили метафоры о физическом ощущении родной земли как проявлении высшей формы патриотизма! Она грубила президенту, а он усмехался и награждал ее орденом Героя Украины.

    Брифинг Савченко после допроса в СБУ
    Видео "112.Украина"
    Савченко после допроса в СБУ: я дала показания против коррупции Порошенко

    И никому и в голову не приходило, что речь идет о неуравновешенной натуре, несмотря на молодые годы, изрядно потрепанной жизнью. 

    Кому это выгодно 

    Не буду утверждать, что вся бурная деятельность, которую развернула Савченко в последнее время, является исключительно порождением ее энергии. Наверняка, кто-то за этим стоит.  Ведь зачем-то она накануне летала в Европу, металась между Брюсселем и Страсбургом, но ее там никто не видел. С кем-то встречалась, что осталось неизвестным для героических спецслужб. 

    А важно ли с кем? Мало ли желающих раскачать ситуацию в стране, ослабить действующую власть, добиться ее досрочной смены? Не отметая российский след, нужно признать, что и отечественных заговорщиков хватает. Где-то там мечется Михо, назначивший очередную акцию протеста своих сторонников на 18 марта. Не оставил надежды поквитаться со своими обидчиками мстительный олигарх Игорь Коломойский. Не факт, что нынешняя власть устраивает Брюссель и Вашингтон, которые все чаще предъявляют к Банковой серьезные претензии.  

    Надежда Савченко – просто таран, которым легко можно пробить брешь в неустойчивом корабле власти. Грешно такой возможностью не воспользоваться.  

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Одна гривна, монета
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом