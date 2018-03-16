Надежда С., или призрак переворота на Печерских холмах

Роман Степняк

Утро Надежды Савченко началось у столичного главка Службы безопасности. Там она провела эмоциональный брифинг. Савченко, которая несколько дней моталась по заграницам, на родине предвещали горькую судьбу. Ее звали на непростой допрос в СБУ, представление о лишении депутатской неприкосновенности и аресте приготовили в Генеральной прокуратуре.

Но Надежда сработала на опережение и заставила всех говорить о ней в совершенно другом ключе. Может быть, за спиной экстравагантной девушки кроется весьма успешный политтехнолог, а может за сермяжной простотой просто звериное чутье. Во всяком случае, она перешагнула черту, отрезав себе все пути отступления.

Доказательства прокурора Луценко

Выступая перед журналистами, Савченко, по сути, созналась в том, в чем ее осторожно обвиняли власти: "Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинских временах, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ

Генеральному прокурору Юрию Луценко, который почти параллельно с брифингом Савченко делал заявление в Верховной Раде, не оставалось ничего другого, как версию о готовящемся госперевороте подтвердить. Правда, для этого Юрий Витальевич выбрал достаточно странный набор слов: "У следствия есть бесспорные доказательства, что Савченко лично планировала и давала указания, как провести теракт здесь в зале Верховной Рады, минометами обрушив купол и добивая нардепов автоматами".

Бывалые артиллеристы тут же выложили в социальные сети выдержки из правил стрельбы, наглядно доказывая прокурору, что минометы из-за угла не стреляют. К тому же минометы, которые изъяты в багаже автомобиля "подельника" Савченко Рубана, которые имел в виду прокурор, прости Господи, совсем не "Джавелины", и одним выстрелом обрушить здание на Грушевского не удастся. К тому же проблематичным мог оказаться выбор времени стрельбы, ведь большинство нардепов в зале редко бывает, а самые ненавистные для восставшего народа лица могут оказаться в кулуарах, куда падающий купол не достанет, а кое-кто, не будем называть пальцами, наверняка укроется в парламентском буфете.

Да и Надежда Савченко, несмотря на все отрицательные черты ее неугомонного характера, вряд ли настолько жестока, что готова шагать по парламентским развалинам и расстреливать раненых коллег.

"Хорошие обвинения"

Но как бы там не было, а ареста Надежде трудно избежать. Можно предположить, что депутаты поддержат представление Генерального прокурора о снятии с нее депутатской неприкосновенности и задержании. Первый шаг на этом пути уже сделан: в пока неразрушенном парламентском зале Савченко изгнали комитета по нацбезопасности и обороне. Предположительно это может произойти уже на следующей неделе, если, конечно, до этого времени опальная заговорщица не использует депутатскую неприкосновенность до конца и не укроется где-то в дальнем или ближнем зарубежье.

Страна.ua Надежда Савченко в аэропорту "Борисполь"

Правда, более правдоподобно, что Савченко, в этой ситуации будет идти до конца. После допроса в СБУ она пришла в парламент и заявила, что обвинения в военном перевороте – "это хорошие обвинения". И ей, как офицеру, за них не стыдно: "Я призываю украинцев, если вы сейчас не отстоите право на свою свободу, вы будете жить хуже, чем в тоталитарной России. Украинцы всегда умели восставать".

Когда Надежда заняла свое место на парламентской скамейке, соседи тут же попятились кто-куда: от него ведь ожидать можно чего угодно, включая начало государственного переворота, прямо не сходя с места. Опасения были, видимо, не напрасными, в зале все-таки нашлись мужчины в лице народных депутатов Андрея Тетерука и Андрея Левуса, в додепутатскую бытность обученных военному делу, они вывели коллегу из зала. Ходили разные слухи, в том числе о том, что в карманах Савченко были гранаты, которые в любой момент она могла привести в боевое положение, но утверждать это не буду.

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О наличии наградного пистолета Савченко призналась сама: какой же офицер без оружия? Тем более, если это подарок самого министра Арсена Авакова!

Путь в Раду

Что теперь будет со страной и ее Надеждой?

А ведь совсем недавно сочетание этих слов носило совсем не саркастический характер! Помните, как весь депутатский корпус ходил на заседание парламента в футболках с надписью "Свободу Надежде Савченко!", как ее имя звучало на самых разных европейских форумах, как вопреки всем законам и политическим правилам ее выдвигали и утверждали депутатом Верховной Рады?

РИА Новости Украина Евгений Котенко Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ

А как ее встречали после освобождения из российской тюрьмы, восхищались экстравагантными выходками, когда она разулась, как только сошла с трапа самолета в Борисполе, а журналисты находили метафоры о физическом ощущении родной земли как проявлении высшей формы патриотизма! Она грубила президенту, а он усмехался и награждал ее орденом Героя Украины.

И никому и в голову не приходило, что речь идет о неуравновешенной натуре, несмотря на молодые годы, изрядно потрепанной жизнью.

Кому это выгодно

Не буду утверждать, что вся бурная деятельность, которую развернула Савченко в последнее время, является исключительно порождением ее энергии. Наверняка, кто-то за этим стоит. Ведь зачем-то она накануне летала в Европу, металась между Брюсселем и Страсбургом, но ее там никто не видел. С кем-то встречалась, что осталось неизвестным для героических спецслужб.

А важно ли с кем? Мало ли желающих раскачать ситуацию в стране, ослабить действующую власть, добиться ее досрочной смены? Не отметая российский след, нужно признать, что и отечественных заговорщиков хватает. Где-то там мечется Михо, назначивший очередную акцию протеста своих сторонников на 18 марта. Не оставил надежды поквитаться со своими обидчиками мстительный олигарх Игорь Коломойский. Не факт, что нынешняя власть устраивает Брюссель и Вашингтон, которые все чаще предъявляют к Банковой серьезные претензии.

Надежда Савченко – просто таран, которым легко можно пробить брешь в неустойчивом корабле власти. Грешно такой возможностью не воспользоваться.