Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
Глава государства в ходе встречи с главой СБУ попросил его взять под свой личный контроль дело Рубана: "Даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого дела".
Вечером 8 марта появилась информация о задержании Владимира Рубана на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. По словам генерального прокурора Юрия Луценко, задержание "генерала-переговорщика" было не случайным.
О задержании на пункте пропуска в Майорске главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана сообщают сразу несколько источников. По данным Георгия Туки, Рубан был задержан с большим арсеналом боевого оружия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Вечером 8 марта появилась информация о задержании Владимира Рубана на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. По словам генерального прокурора Юрия Луценко, задержание "генерала-переговорщика" было не случайным.
О задержании на пункте пропуска в Майорске главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана сообщают сразу несколько источников. По данным Георгия Туки, Рубан был задержан с большим арсеналом боевого оружия.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Глава государства в ходе встречи с главой СБУ попросил его взять под свой личный контроль дело Рубана: "Даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого дела".
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Вечером 8 марта появилась информация о задержании Владимира Рубана на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. По словам генерального прокурора Юрия Луценко, задержание "генерала-переговорщика" было не случайным.
Самопровозглашенная ДНР в одностороннем порядке передала Киеву в качестве жеста доброй воли двух пленных женщин. Пленных передали представителю Киева, руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Вечером 8 марта появилась информация о задержании Владимира Рубана на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. По словам генерального прокурора Юрия Луценко, задержание "генерала-переговорщика" было не случайным.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Вечером 8 марта появилась информация о задержании Владимира Рубана на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. По словам генерального прокурора Юрия Луценко, задержание "генерала-переговорщика" было не случайным.