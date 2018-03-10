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    Рубан Владимир

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Брифинг СБУ по поводу задержания Рубана. Видео
    Глава СБУ обвинил Захарченко и Тимофеева в подготовке терактов в Киеве 
    01:12 10.03.2018
    684Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
    Георгий Тука
    Тука назвал Рубана "пешкой" и заявил о политическом крыле террористов
    00:53 10.03.2018
    582Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По словам заместителя министра Георгия Туки, с Рубаном действовала группа людей, политическая группировка, потому что все дальнейшие действия должны были привести к каким-управляемым последствиям.
    Владимир Рубан в суде Киева
    "Пособник террористов". Рубан внесен в базу данных "Миротворца"
    21:52 09.03.2018
    529Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Владимир Рубан, арестованный судом Киева на два месяца, внесен в базу данных центра "Миротворец". Об этом сказано на странице центра в Facebook.
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    2691Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Суд над Владимиром Рубаном
    Суд в Киеве арестовал Рубана
    14:25 09.03.2018
    433
    Суд избрал меру пресечения Рубану в виде содержания под стражей на 60 дней без определения размера залога.
    Владимир Рубан в суде Киева
    Появилось видео выступления Рубана в суде в Киеве 
    14:20 09.03.2018
    2315Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    На заседании в Шевченковском суде Киева переговорщик из АТО Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения.
    Владимир Рубан в суде Киева
    "Дело Рубана". Порошенко поручил главе СБУ взять под личный контроль
    14:06 09.03.2018
    399Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Глава государства в ходе встречи с главой СБУ попросил его взять под свой личный контроль дело Рубана: "Даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого дела".
    Владимир Рубан в суде Киева
    Отверг все обвинения. Как Рубану выбирают меру пресечения 
    13:18 09.03.2018
    752Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Рубан отверг все предъявленные ему обвинения: "Из меня делают террориста №1. Я отрицаю все обвинения и у меня есть пояснения".
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    12:33 09.03.2018
    395Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Как пишут СМИ, в зал суда Рубана завели около 12:00. Никаких комментариев со стороны обвинения или стороне защиты пока нет.
    Владимир Рубан
    Дело о теракте. Суд о мере пресечения Рубану может пройти в пятницу - СМИ
    12:04 09.03.2018
    333Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По данным источника издания, материалы дела задержанного руководителя "Офицерского корпуса" везут в Шевченковский суд Киева для избрания меры пресечения, заседание может состояться уже 9 марта.
    Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимир Рубан
    В СБУ сообщили, где сейчас находится Рубан
    11:24 09.03.2018
    863Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Как сообщил представитель пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой области, информации о месте избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет, сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе.
    Владимир Рубан. Архивное фото
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    4937Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимир Рубан
    У жены задержанного в Донбассе Рубана прошли обыски - СМИ
    03:15 09.03.2018
    3116Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Коллеги Владимира Рубана по "Офицерскому корпусу" осторожны в высказываниях и утверждают, что о задержании им пока ничего неизвестно.
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ Майорск в Донецкой области
    Задержание Рубана. Изъятый на КПВВ "Майорск" арсенал оружия и боеприпасов 
    02:56 09.03.2018
    2562Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По некоторым данным, задержание Владимира Рубана производили сотрудники СБУ, однако на данный момент какой-либо информации по ситуации с "генералом-переговорщиком" от спецслужбы не поступало.
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе. Видео
    СМИ обнародовали видео с задержанным в Донбассе Рубаном 
    00:25 09.03.2018
    5621Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Вечером 8 марта появилась информация о задержании Владимира Рубана на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. По словам генерального прокурора Юрия Луценко, задержание "генерала-переговорщика" было не случайным.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко о задержании Рубана: никаких освобождений не будет
    23:45 08.03.2018
    1995Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    В четверг вечером в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании Владимира Рубана на КПВВ "Майорск" в Донецкой области.
    Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан
    В Донбассе задержан "генерал-переговорщик" Владимир Рубан
    23:10 08.03.2018
    2767Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    О задержании на пункте пропуска в Майорске главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана сообщают сразу несколько источников. По данным Георгия Туки, Рубан был задержан с большим арсеналом боевого оружия.
    Владимир Рубан дает интервью журналисту РИА Новости Украина Наталье Печориной
    Появилось видео задержания Рубана 
    15:06 28.02.2017
    1035Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Замглавы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Сергей Иванча выложил видео задержания руководителя центра Владимира Рубана на КПВВ "Марьинка" в Донбассе 27 февраля.
    Брифинг народного депутата Надежды Савченко
    Савченко обвинила СБУ в "крышевании" контрабанды в ДНР
    14:34 28.02.2017
    384Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Депутат Надежда Савченко заявила, что переходила на неподконтрольную Киеву территорию "теми козьими тропами, по которым ходит и гуляет контрабанда, которую крышует СБУ".
    Владимир Рубан. Архивное фото
    Рубан: СБУ сорвала обмен пленными
    21:11 27.02.2017
    1150Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По словам Владимира Рубана, сегодняшний обмен, который должен был произойти вне минских соглашений, сорван потому, что он не попал на территорию АТО.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе. Видео
    СМИ обнародовали видео с задержанным в Донбассе Рубаном 
    00:25 09.03.2018
    5621
    Вечером 8 марта появилась информация о задержании Владимира Рубана на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. По словам генерального прокурора Юрия Луценко, задержание "генерала-переговорщика" было не случайным.
    Владимир Рубан. Архивное фото
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    4937
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимир Рубан
    У жены задержанного в Донбассе Рубана прошли обыски - СМИ
    03:15 09.03.2018
    3116
    Коллеги Владимира Рубана по "Офицерскому корпусу" осторожны в высказываниях и утверждают, что о задержании им пока ничего неизвестно.
    Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан
    В Донбассе задержан "генерал-переговорщик" Владимир Рубан
    23:10 08.03.2018
    2767
    О задержании на пункте пропуска в Майорске главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана сообщают сразу несколько источников. По данным Георгия Туки, Рубан был задержан с большим арсеналом боевого оружия.
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    2691
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ Майорск в Донецкой области
    Задержание Рубана. Изъятый на КПВВ "Майорск" арсенал оружия и боеприпасов 
    02:56 09.03.2018
    2562
    По некоторым данным, задержание Владимира Рубана производили сотрудники СБУ, однако на данный момент какой-либо информации по ситуации с "генералом-переговорщиком" от спецслужбы не поступало.
    Владимир Рубан в суде Киева
    Появилось видео выступления Рубана в суде в Киеве 
    14:20 09.03.2018
    2315
    На заседании в Шевченковском суде Киева переговорщик из АТО Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко о задержании Рубана: никаких освобождений не будет
    23:45 08.03.2018
    1995
    В четверг вечером в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании Владимира Рубана на КПВВ "Майорск" в Донецкой области.
    Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимир Рубан
    В СБУ сообщили, где сейчас находится Рубан
    11:24 09.03.2018
    863
    Как сообщил представитель пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой области, информации о месте избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет, сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе.
    Владимир Рубан в суде Киева
    Отверг все обвинения. Как Рубану выбирают меру пресечения 
    13:18 09.03.2018
    752
    Рубан отверг все предъявленные ему обвинения: "Из меня делают террориста №1. Я отрицаю все обвинения и у меня есть пояснения".
    Брифинг СБУ по поводу задержания Рубана. Видео
    Глава СБУ обвинил Захарченко и Тимофеева в подготовке терактов в Киеве 
    01:12 10.03.2018
    684
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
    Георгий Тука
    Тука назвал Рубана "пешкой" и заявил о политическом крыле террористов
    00:53 10.03.2018
    582
    По словам заместителя министра Георгия Туки, с Рубаном действовала группа людей, политическая группировка, потому что все дальнейшие действия должны были привести к каким-управляемым последствиям.
    Владимир Рубан в суде Киева
    "Пособник террористов". Рубан внесен в базу данных "Миротворца"
    21:52 09.03.2018
    529
    Владимир Рубан, арестованный судом Киева на два месяца, внесен в базу данных центра "Миротворец". Об этом сказано на странице центра в Facebook.
    Суд над Владимиром Рубаном
    Суд в Киеве арестовал Рубана
    14:25 09.03.2018
    433
    Суд избрал меру пресечения Рубану в виде содержания под стражей на 60 дней без определения размера залога.
    Владимир Рубан в суде Киева
    "Дело Рубана". Порошенко поручил главе СБУ взять под личный контроль
    14:06 09.03.2018
    399
    Глава государства в ходе встречи с главой СБУ попросил его взять под свой личный контроль дело Рубана: "Даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого дела".
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    12:33 09.03.2018
    395
    Как пишут СМИ, в зал суда Рубана завели около 12:00. Никаких комментариев со стороны обвинения или стороне защиты пока нет.
    Владимир Рубан
    Дело о теракте. Суд о мере пресечения Рубану может пройти в пятницу - СМИ
    12:04 09.03.2018
    333
    По данным источника издания, материалы дела задержанного руководителя "Офицерского корпуса" везут в Шевченковский суд Киева для избрания меры пресечения, заседание может состояться уже 9 марта.
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