наверх
15.03.201812:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Савченко прорвало перед допросом в СБУ: Майдан - кровавый переворот

    Тема:

    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (20)

    (обновлено: )2148170
    Перед допросом в СБУ по делу Рубана Савченко дала пресс-конференцию, на которой сделала ряд громких заявлений. Нардеп обвинила Луценко и Парубия в организации стрельбы на Майдане и сокрытии преступлений. А вот Рубана Савченко решила взять на поруки.
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В четверг, 15 марта, после громкого возвращения из Мюнхена в Украину нардеп Надежда Савченко перед допросом в СБУ дала пресс-конференцию. В своей привычной манере Савченко выступила с рядом громких заявлений, обвинив нынешнюю власть в преступлениях на Майдане. 

    РИА Новости Украина приводит главные цитаты из пресс-конференции Савченко. 

    "Парубий водил по гостиницам снайперов"

    Савченко заявила, что лично была свидетелем того, как нынешний спикер парламента Андрей Парубий во время событий на Майдане вводил снайперов в гостиницу Днепр.

    Руководитель Офицерского корпуса Владимир Рубан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лукаш о деле Рубана: власть страдает слабоумием

    "Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель "Украина", и эти люди теперь в парламенте, — заявила она на брифинге в Киеве. — А Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором только для того, чтобы его преступления никогда не расследовались".

    Смотрите также: Надежда Савченко дала брифинг перед допросом СБУ

    "Луценко обещал людям оружие на Майдане"

    Также Савченко обвинила Парубия и генпрокурора Украины Юрия Луценко в сокрытии преступлений времен Евромайдана. 

    "Расследования на майдане никогда не будут расследованы, — продолжала она. — Лично я давала ему (начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергею Горбатюку) показания о том, что Луценко призывал к свержению власти и обещал людям оружие на майдане. Горбатюку не дают расследовать эти преступления".

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ

    Она заявила, что лично дала показания по делу о расстрелах на Майдане:

    "Горбатюку не дают работать. Я лично давала ему свидетельства. Луценко надо было стать Генпрокурором, чтобы не отвечать за свои преступления на Майдане".

    О Западе 

    Владимир Рубан в суде Киева
    pravda.com.ua
    Кому на руку дело Рубана? Опрос экспертов

    Савченко заявила в четверг журналистам, что к организации Евромайдана имеют отношение западные страны.

    "Ни "оранжевая революция", ни "революция достоинства" у нас не происходили с подачи Российский Федерации, они происходили при поддержке западного цивилизованного мира", — сказала депутат. 

    О Рубане 

    Савченко заявила, что уважает Владимира Рубана из-за его работы по освобождению пленных. Также она акцентировала внимание на том, что в Украине идет война спецслужб.

    Нардеп подчеркнула, на протяжении всей жизни никогда не бросала своих и в связи с этим и приняла решение взять Рубана на поруки.

    "Я никогда в жизни от своих не отрекалась и своих не сдавала – ни в российском плену, ни в Украине. Я буду брать Владимира Рубана на поруки. Я скажу, что ВСУ и все спецподразделения, которые выполняют сложные задания, о которых не нужно знать камерам, политикам и власти. Очень сложно жить в такой стране и бороться против этого зла",- сказала она.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ

    Обращение к Путину 

    Также Савченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить осужденных в РФ украинцев.

    "Хочу обратиться к президенту РФ. Владимир Путин, вы знаете, что я не писала письмо о личном помиловании. Хочу сейчас обратиться к вам— отпустите всех украинцев, которых вы удерживаете в тюрьмах",— заявила Савченко журналистам.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ

    По материалам из открытых источников интернет

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Телеведущий Ларри Кадлоу стал советником Трампа
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    НАК "Нафтогаз Украины"
    Дело - труба! В Украине кризис с газом