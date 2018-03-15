Савченко прорвало перед допросом в СБУ: Майдан - кровавый переворот

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В четверг, 15 марта, после громкого возвращения из Мюнхена в Украину нардеп Надежда Савченко перед допросом в СБУ дала пресс-конференцию. В своей привычной манере Савченко выступила с рядом громких заявлений, обвинив нынешнюю власть в преступлениях на Майдане.

РИА Новости Украина приводит главные цитаты из пресс-конференции Савченко.

"Парубий водил по гостиницам снайперов"

Савченко заявила, что лично была свидетелем того, как нынешний спикер парламента Андрей Парубий во время событий на Майдане вводил снайперов в гостиницу Днепр.

"Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель "Украина", и эти люди теперь в парламенте, — заявила она на брифинге в Киеве. — А Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором только для того, чтобы его преступления никогда не расследовались".

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"Луценко обещал людям оружие на Майдане"

Также Савченко обвинила Парубия и генпрокурора Украины Юрия Луценко в сокрытии преступлений времен Евромайдана.

"Расследования на майдане никогда не будут расследованы, — продолжала она. — Лично я давала ему (начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергею Горбатюку) показания о том, что Луценко призывал к свержению власти и обещал людям оружие на майдане. Горбатюку не дают расследовать эти преступления".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ

Она заявила, что лично дала показания по делу о расстрелах на Майдане:

"Горбатюку не дают работать. Я лично давала ему свидетельства. Луценко надо было стать Генпрокурором, чтобы не отвечать за свои преступления на Майдане".

О Западе

Савченко заявила в четверг журналистам, что к организации Евромайдана имеют отношение западные страны.

"Ни "оранжевая революция", ни "революция достоинства" у нас не происходили с подачи Российский Федерации, они происходили при поддержке западного цивилизованного мира", — сказала депутат.

О Рубане

Савченко заявила, что уважает Владимира Рубана из-за его работы по освобождению пленных. Также она акцентировала внимание на том, что в Украине идет война спецслужб.

Нардеп подчеркнула, на протяжении всей жизни никогда не бросала своих и в связи с этим и приняла решение взять Рубана на поруки.

"Я никогда в жизни от своих не отрекалась и своих не сдавала – ни в российском плену, ни в Украине. Я буду брать Владимира Рубана на поруки. Я скажу, что ВСУ и все спецподразделения, которые выполняют сложные задания, о которых не нужно знать камерам, политикам и власти. Очень сложно жить в такой стране и бороться против этого зла",- сказала она.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ

Обращение к Путину

Также Савченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить осужденных в РФ украинцев.

"Хочу обратиться к президенту РФ. Владимир Путин, вы знаете, что я не писала письмо о личном помиловании. Хочу сейчас обратиться к вам— отпустите всех украинцев, которых вы удерживаете в тюрьмах",— заявила Савченко журналистам.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ

По материалам из открытых источников интернет