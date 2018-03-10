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    Андрей Билецкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 96
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    Андрей Билецкий. Архивное фото
    Порошенко является ключевым вызовом и опасностью для Украины - Билецкий
    04:48 01.03.2018
    1644Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Внефракционный народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" и Андрей Билецкий раскритиковал высказывания президента Петра Порошенко об организации "Национальные дружины".
    Национальные дружины в Киеве
    Кто ваша крыша, ребята? Нацдружины оказались над законом
    17:09 08.02.2018
    2891Радикальный экстремизм охватил Украину
    Пока официальные лица говорят о незаконности деятельности "Национальных дружин", глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий поведал о неких "уважительных причинах" для действий дружинников вне правового поля.
    Андрей Билецкий. Архивное фото
    Членом "Национальных дружин" можно стать с 14 лет - нардеп
    01:39 08.02.2018
    505Радикальный экстремизм охватил Украину
    Внефракционный народный депутат и бывший командир батальона "Азов" Андрей Билецкий уточнил, что "членом общественной организации можно быть с 14 лет при согласии родителей".
    Андрей Билецкий о Национальных дружинах. Видео
    Билецкий назвал "уважительную причину" ношения балаклав в "Нацдружинах" 
    00:13 08.02.2018
    2139Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам лидера "Национального корпуса", в "Национальных дружинах" состоят люди, которые выехали либо из Крыма, либо с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
    Акция Национального корпуса в Киеве. Архивное фото
    Нардеп сообщил, как нацдружинники помогали принять бюджет Черкасс
    19:04 01.02.2018
    925Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам главы партии "Национальный корпус" внефракционного народного депутата Андрея Билецкого, от присутствия на заседании горсовета людей в форме и с закрытыми лицами в итоге "никто не пострадал".
    Акция Национального корпуса в Киеве
    Националисты в тонусе: Киев оккупировали люди в балаклавах
    17:52 29.01.2018
    11021Радикальный экстремизм охватил Украину
    Киев превратился в Берлин 1939-го. В столицу съехались боевики из "Национального корпуса" народного депутата Андрея Билецкого. Под вывеской "Национальная дружина" они приняли присягу на верность своим идеям и прошлись маршем по Крещатику.
    Михаил Добкин
    Михаил Добкин: у националистов есть лицензия от власти
    09:14 01.12.2017
    2019Радикальный экстремизм охватил Украину
    Никто сегодня не может дать отпор радикалам, потому что этот человек либо пострадает физически, либо его посадят в СИЗО – без разбирательства и приговора, уверен народный депутат Михаил Добкин.
    Активисты Нацкорпуса разгромили лотерейные киоски и игровые автоматы на Нивках
    "Нацкорпус" в действии. Пришел, увидел, разгромил 
    06:35 21.11.2017
    3689Радикальный экстремизм охватил Украину
    Руководство "Национального корпуса" во главе с внефракционным нардепом Андреем Билецким потребовало от МВД назвать фамилии и уволить полицейских, принимавших участие в задержании активистов.
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Лидер "Нацкорпуса" призвал ослабить Россию и нанести удар
    01:09 20.11.2017
    1580Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам депутата Рады Андрея Билецкого, Россию необходимо ослаблять изнутри, поскольку там есть "много внутренних, национальных, социальных, религиозных проблем".
    Владимир Вятрович
    Хроника 9 ноября: закон о ЖКХ, новый командующий АТО, Польша запретила въезд Вятровичу
    09:17 10.11.2017
    1226
    Накануне СМИ сообщили, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу, в Чернобыле начали строить хранилище ядерных отходов, активисты нашли третьего виновника смертельного ДТП в Харькове.
    Андрей Билецкий заявил о необходимости авиаудара по Донбассу
    Депутат Рады призвал наносить авиаудары по Донбассу 
    17:56 09.11.2017
    7805Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Народный депутат Андрей Билецкий призвал к использованию боевой авиации на Донбассе. По его словам, это возможно при смене власти в Украине.
    В Киеве задержали мужчину с гранатой, которую он привез из зоны АТО
    Экс-бойцам АТО предрекли судьбу движущей силы нового "майдана"
    15:03 18.10.2017
    1095Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По мнению главы "Национального корпуса" Андрея Билецкого, Украина не Латинская Америка, чтобы устраивать бунты в стиле "пришли военные, оцепили президентский дворец". Он считает, что в стране "возможен лишь внутренний взрыв".
    Торжественный съезд политической партии Национальный корпус в Киеве. Глава партии Андрей Билецкий
    "Нацкорпус" пригрозил "борьбой" работающим в Украине российским компаниям
    16:42 14.10.2017
    741Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий сообщил, что активисты его политсилы намерены различными методами бороться с российскими компаниями.
    Торжественный съезд политической партии Национальный корпус в Киеве. Глава партии Андрей Билецкий
    Лидер "Нацкорпуса" сообщил, кто способен "вернуть Киеву Донбасс"
    16:26 12.10.2017
    2052Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий считает, что моральный дух военнослужащих с нынешним главнокомандующим - президентом Петром Порошенко - "не может быть высоким".
    Азов празднует годовщину великой победы князя Святослава над хазарами
    "Азов" ждет, что Саакашвили возьмет свои слова назад
    02:20 06.09.2017
    2696"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Полк "Азов" опровергает информацию об отправке частей, которые находились в зоне проведения АТО в Донбассе, на Западную Украину, о чем ранее заявил Михаил Саакашвили.
    Сергей Гайдай
    Политтехнолог Гайдай: особенность времени, и ультраправые стали как "левые"
    17:56 09.08.2017
    185
    Объединение партий с националистической идеологией является логичной технологией, поскольку сегмент их избирателей очень невелик, считает политтехнолог Сергей Гайдай.
    Марш полка Азов в Мариуполе. Видео
    Марш полка "Азов" в Мариуполе 
    01:27 18.06.2017
    1829Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Пресс-служба полка "Азов" разместила в интернете видео марша подразделения по случаю торжественных мероприятий в связи с третьей годовщины освобождения города от ополченцев.
    политолог Кирилл Молчанов
    Политолог об отставке Стеця, играх в НАПК и полурешении Стокгольмского суда
    07:05 01.06.2017
    1668Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Глава мининформполитики подал в отставку, НАПК не утвердило заключение по е-декларации премьера, а "Нафтогаз" получил отдельное решение Стокгольмского арбитража. События анализирует политолог Кирилл Молчанов.
    Андрей Билецкий. Архивное фото
    Великий украинский передел. Соцсети об угрозах Билецкого
    19:50 31.05.2017
    5305
    Штурм Львовского облсовета далеко не финал, а только начало более глобальных акций — пообещал украинцам лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий. Как восприняли такое заявление соотечественники нардепа и что же пишут они по этому поводу в соцсетях?
    Андрей Билецкий. Архивное фото
    Билецкий предупредил, что штурм облсовета во Львове - не последний
    00:38 31.05.2017
    1090Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам народного депутата, в дальнейшем "Национальный корпус" планирует прийти с требованиями об амнистии участников АТО в Администрацию президента.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Национальные дружины в Киеве
    Кто ваша крыша, ребята? Нацдружины оказались над законом
    17:09 08.02.2018
    2891
    Пока официальные лица говорят о незаконности деятельности "Национальных дружин", глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий поведал о неких "уважительных причинах" для действий дружинников вне правового поля.
    Андрей Билецкий. Архивное фото
    Порошенко является ключевым вызовом и опасностью для Украины - Билецкий
    04:48 01.03.2018
    1644
    Внефракционный народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" и Андрей Билецкий раскритиковал высказывания президента Петра Порошенко об организации "Национальные дружины".
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