Киев превратился в Берлин 1939-го. В столицу съехались боевики из "Национального корпуса" народного депутата Андрея Билецкого. Под вывеской "Национальная дружина" они приняли присягу на верность своим идеям и прошлись маршем по Крещатику.
Накануне СМИ сообщили, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу, в Чернобыле начали строить хранилище ядерных отходов, активисты нашли третьего виновника смертельного ДТП в Харькове.
По мнению главы "Национального корпуса" Андрея Билецкого, Украина не Латинская Америка, чтобы устраивать бунты в стиле "пришли военные, оцепили президентский дворец". Он считает, что в стране "возможен лишь внутренний взрыв".
Глава мининформполитики подал в отставку, НАПК не утвердило заключение по е-декларации премьера, а "Нафтогаз" получил отдельное решение Стокгольмского арбитража. События анализирует политолог Кирилл Молчанов.
Штурм Львовского облсовета далеко не финал, а только начало более глобальных акций — пообещал украинцам лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий. Как восприняли такое заявление соотечественники нардепа и что же пишут они по этому поводу в соцсетях?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Камандир полка "Азов" и внефракционный депутат Андрей Билецкий во время визита в Харьков раскритиковал действующие власти в Украине, рассказав о доходах Петра Порошенко и Игоря Коломойского. Подробнее смотрите в видео.