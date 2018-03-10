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Штурм Львовского облсовета далеко не финал, а только начало более глобальных акций — пообещал украинцам лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий. Как восприняли такое заявление соотечественники нардепа и что же пишут они по этому поводу в соцсетях?