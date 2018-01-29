Националисты в тонусе: Киев оккупировали люди в балаклавах

Фото Facebook "Национального корпуса"

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Стройными рядами, в одинаковой униформе, под флагами, но с прикрытыми балаклавами лицами по центру столицы прошлись несколько сотен боевиков нардепа Андрея Билецкого, именующих себя "Национальная дружина". В Киев отряды из Харькова, Запорожья, Днепра, Чернигова, Львова и других городов приехали почтить память героев Крут и принять присягу, но не на верность своему народу, а на верность своим идеалам.

Маршем по беспорядку!

В воскресенье в центре столицы появилась колонна молодых людей в одинаковых серых пятнистых куртках с нашивками "Национальная дружина" на спине. Часть митингующих натянула на лица балаклавы. Создавалось впечатление, что колонна идет громить очередную стройплощадку или ларек. Но люди в униформе немного постояли на Майдане, где хором пробубнили речевки, получили штандарты и таким же строем прошлись по Крещатику. Вечером был еще митинг, перед бойцами выступил нардеп, в прошлом лидер "Азова", националист Андрей Билецкий. Формально все это было приурочено годовщине памяти героев Крут, но дало возможность Билецкому продемонстрировать мощь своего нового войска. "Нас много. Мы не боимся применить силу, чтобы установить на улицах Украинский Порядок!" — таков был главный посыл демонстрантов.

Фото Facebook "Национального корпуса" Акция "Национального корпуса" в Киеве

Данное общественное формирование "Национальная дружина", созданное чуть больше полгода назад, — это, по сути, филиал ОО "Национальный корпус". А возглавил его экс-командир полка "Азов" Игорь Михайленко по кличке Черкас, после того как в феврале 2017 года был уволен из Нацгвардии. По словам самого Михайленко, окунувшись в гражданскую жизнь, он понял, что так жить нельзя.

"Здесь я столкнулся с тем, что большому количеству людей на улицах городов, районных и областных центрах и довольно опасно бывает, особенно в вечернее время. Реформа полиции, которую начали в МВД, она действует, но действует очень слабо. Им банально не хватает личного состава. Переговорив с нашими товарищами, которые занимались общественной деятельностью, мы пришли к выводу, что желательно было бы создавать вот такие общественные формирования, тем более они по закону прописаны очень давно. Однако как таковые на сегодняшний день они часто создаются в чьих-то интересах. И поэтому было предложение создать именно действенные общественные формирования, которое будут непосредственно заниматься наведением порядка на улицах. В обязательном порядке с поддержкой Национальной полиции, с приобщением общественных деятелей, активной молодежи и других людей", — рассказал Игорь Михайленко волынским журналистам.

Фото Facebook "Национального корпуса" Акция "Национального корпуса" в Киеве

Костяк формирования, кто бы сомневался, составили бывшие бойцы полка "Азов", известного своими националистическими взглядами.

"Наши люди являются опорой для правоохранительных органов, они являются надеждой для местных жителей. В этом и заключается вся суть данного проекта, но я не являюсь куратором. Я — идейный наставник", — отметил экс-командир полка "Азов".

В бригаде только лучшие

Какую помощь они оказывают правоохранителям, в полиции не сообщают. Да и на улицах городов их не видно в темное время суток. Но сами члены "Нацдружины" похвастались, что это они делают налеты на наливайки, где громят все подряд, избирательно на игорные заведения. Оказывается, в этом они видят наведение "украинского порядка".

"Разгром наливаек — это борьба против деградации нации. И тренировки перед большими вызовами", — заявил один из членов "Нацдружины".

Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь Игорь Михайленко в свое время подозревался в ограблении. Летом 2016 года сотрудники СБУ задерживали Михайленко за вооруженный налет на инкассаторов "Ощадбанка" в Запорожской области. По мнению СБУ, это было не единственное разбойное нападение на инкассаторов, организованное бойцами-добровольцами. Прокурор Запорожской области Александр Шацкий заявил, что грабители были именно из полка "Азов". Народный депутат и бывший комбат "Азова" Андрей Билецкий в своем комментарии СМИ признал, что в полку есть "паршивые овцы" и пообещал "сделать все, чтобы докопаться до сути в этой истории".

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Но, как оказалось, до сути не докопал — как мог покровительствовал и продвигал 25-летнего тракториста Игоря Михайленко, сначала назначив его своим заместителем, а потом и командиром полка, позже "отмазал" от уголовной ответственности. По слухам, пока Билецкий и товарищи решали, как замять уголовное дело с ограблением инкассаторов, Черкас прятался за границей, потом на "азовских" базах под Мариуполем и в Киеве. Сегодня Михайленко командует бригадами, которые громят наливайки, залы игровых автоматов конкурентов, блокируют стройплощадки, портят памятники. Одним словом, занимаются "общественно полезным делом", и вопросов к нему со стороны СБУ больше нет.

Власть поддерживает нацизм

Порча чужого имущества, хулиганка, телесные повреждения — это только малая часть статей, по которым бойцов "Нацдружины" уже можно привлекать к ответственности. Но "дружинников" прикрывает МВД. Не секрет, что заместитель главы МВД Вадим Троян — выходец из полка "Азов", а Билецкий тесно дружит с Аваковым-старшим, который, в свою очередь, опекает "Азов" и его филиалы. Есть кое-какие бизнес дела у Авакова-младшего с "Азовом".

Один из бойцов "Нацдружины" поделился, что, в понимании его единомышленников, "украинский порядок" отличается от обычного, а именно — "господством украинской нации, которая будет подавлять олигархов, сейчас повсеместно находящихся у власти". А на вопрос, почему же начали с погромов наливаек, а не олигархов, отметил, что еще не пришло время. Что ж, судя по этой скромной заявке, бойцы "Нацдружины" готовы в любой момент ворваться в дом олигарха и лишить его многих земных благ.

"С маршей в Германии начинался фашизм, но заметьте, критика этой темы осторожна. Она практически отсутствует, а радикалы накручивают пружину. Политические силы, которые тайно или явно их поддерживают, — это "Народный фронт" и БПП. Это подвластный инструмент и их же архитектура, потому что они задействованы в разбаллансировании ситуации: вам мало войны на Востоке, мы вам добавим дискомфорт и насилие в центре. Дружинниками эти бригады можно назвать с большим трудом, дружинники не занимаются погромами. К тому же в субботу состоялась бредовая коллегия МВД с Аваковым. Там никто не побеспокоился о том, что на улицах расцветает радикализм, что непонятного рода группировки берут на себя право громить лотереи, наливайки. А это все разминка и приучение общественного мнения к тому, что такое может быть. И завтра будут громить чей-то серьезный бизнес и все это будет под лозунгом того, что это де на благо украинской нации, что мы помощники полиции и помогаем наводить порядок. И самое ужасное, что будет сила, которая будет искать не регулируемый выход, ведь принцип вседозволенности начинает формировать потребность в постоянном насилии, агрессии, даже если не звучит никаких команд. Вот так мы постепенно подходим к волне "отжатия" бизнеса, "крышевании" и так далее, потому что такие аморальные цели и задачи сегодня преследуются властью", — прокомментировал РИА Новости Украина эксперт по безопасности Сергей Шабовта.