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    Национальный корпус (партия)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 112
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    Национальные дружины напали на титушек по зданием Соломенского суда в Киеве
    При столкновениях во время суда над Трухановым пострадали 4 человека
    17:31 15.02.2018
    204Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Координатор добровольцев "Красного креста" сообщил, что два человека получили травмы головы при беспорядках под Соломенским судом. Также пулевое ранение у полицейского, неизвестная девушка получила травму живота.
    Национальный корпус и Национальные дружины устроили драку под Соломенским судом
    "Нацдружины" устроили драку с титушками под зданием суда в Киеве 
    16:02 15.02.2018
    3112Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Возле здания Соломенского суда в Киеве продолжаются беспорядки с участием "Национального корпуса" и "Национальных дружин". После столкновений с полицией они избили парней, которых назвали "титушками Труханова".
    Виталий Кличко
    Столичные проблемы выдающегося боксера Кличко
    08:00 12.02.2018
    1986
    Столичный градоначальник Виталий Кличко отчитался в Киевсовете о проделанной работе, похваставшись рекордными показателями бюджета, ремонтом дорог и другими достижениями.
    Акция Национального корпуса в Киеве
    "Нацдружина" тренируется к... захвату власти. Как в 2014-м
    19:13 31.01.2018
    4897Радикальный экстремизм охватил Украину
    Представители "Национальной дружины", прошедшие в воскресенье маршем по Крещатику и взбудоражившие общество, решили рассказать о себе, своих достижениях и ближайших планах. Как оказалось, они серьезно готовятся к перевороту в стране, как в 2014 году.
    Арсен Аваков прокомментировал создание Национальных дружин
    Не позволю: Аваков дал ответ на создание "Национальных дружин" 
    14:50 30.01.2018
    8519Радикальный экстремизм охватил Украину
    Министр внутренних дел Украины заявил, что не позволит, "чтобы были структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные парамилитарные формирования".
    Факельное шествие в Харькове
    Факельное шествие в Харькове: перекрытое движение из-за тысячи националистов 
    08:44 30.01.2018
    1601Радикальный экстремизм охватил Украину
    Активисты харьковских ячеек Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора" отметили столетнюю годовщину боя под Крутами. Марш собрал около тысячи человек.
    Акция Национального корпуса в Киеве
    Немного не по себе. В МВД уточнили права и полномочия "Нацдружин"
    03:21 30.01.2018
    2297Радикальный экстремизм охватил Украину
    Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко уточнил, что члены дружин имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии.
    Факельный марш в честь героев Крут
    Факельное шествие в честь героев Крут в Киеве 
    20:36 29.01.2018
    869
    Участники мероприятия, организатором которого выступил "Национальный корпус", прошли от станции метро "Золотые ворота" до Львовской площади, где состоялось торжественное открытие памятника героическим студентам.
    Акция Национального корпуса в Киеве
    Националисты в тонусе: Киев оккупировали люди в балаклавах
    17:52 29.01.2018
    11021Радикальный экстремизм охватил Украину
    Киев превратился в Берлин 1939-го. В столицу съехались боевики из "Национального корпуса" народного депутата Андрея Билецкого. Под вывеской "Национальная дружина" они приняли присягу на верность своим идеям и прошлись маршем по Крещатику.
    Акция Национального корпуса в Киеве
    Хроника 28 января: марш националистов в центре Киева, вспышка гепатита в Николаеве
    09:23 29.01.2018
    813
    Накануне националисты маршировали по центру Киева, во Львове требовали снести церковь УПЦ МП. Помимо этого вчера сообщили о смерти основателя IKEA, а на "Грэмми" назвали "Лучшую песню года".
    Акция Национального корпуса в Киеве
    Колонна в камуфляже и черных масках: националисты маршировали по центру Киева 
    21:55 28.01.2018
    4065Радикальный экстремизм охватил Украину
    По центру столицы прошла колонна членов "Национального корпуса", которые на территории Киевской крепости проводили посвящение знамен национальных дружин.
    Акция по освящению знамен дружин Национального корпуса
    Огненная акция националистов прошла в Киевской крепости 
    16:43 28.01.2018
    2519Радикальный экстремизм охватил Украину
    В Киеве 28 января состоялся марш дружин "Национального корпуса", которые с Крещатика проследовали до Косого капонира Киевской крепости на Печерске. Там проходит посвящение знамен.
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Депутаты "Свободы" и "Нацкорпуса" требуют отобрать святыни УПЦ
    12:53 22.01.2018
    1009Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Несколько народных депутатов от ВО "Свобода" и "Национального корпуса" направили обращение в Совет национальной безопасности и обороны, Минюст и Минкульт, в котором требуют признать деятельность УПЦ "антигосударственной".
    Факельное шествие националистов в Киеве
    В Харькове националисты проведут факельное шествие
    14:44 13.01.2018
    1809Радикальный экстремизм охватил Украину
    Активисты харьковских ячеек Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора" намерены отметить столетнюю годовщину боя под Крутами.
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    Националисты впервые проведут факельное шествие в Авдеевке на Донбассе
    10:55 01.01.2018
    2482Радикальный экстремизм охватил Украину
    ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальнй корпус" 1 января проводят марши в честь дня рождения Степана Бандеры. В Донбассе шествия пройдут в Славянске и в Авдеевке.
    Погром на съемках сериала о советских прокурорах в Харькове с участием Национального корпуса
    Страна погромов, штурмов и патриотов в балаклавах
    19:58 25.12.2017
    2569Радикальный экстремизм охватил Украину
    Патриотам в балаклавах в стране закон не писан — радикалы штурмуют, громят, запугивают и не брезгуют рукоприкладством. Под атаки попадают как отдельные персоны, так и неугодные заведения или компании.
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    У вас елки? А у нас националисты снова бьют полицию
    17:17 20.12.2017
    1673
    Украинские националисты устраивают репетиции перед маршем в честь дня рождения Степана Бандеры – отрабатывают приемы защиты и освобождения своих соплеменников от полиции. И преуспели в этом мастерстве.
    Нацкорпус и Правый сектор сорвали съезд партии Успешная Украина во Львове
    Националисты во Львове сорвали съезд партии "Успешная страна"
    14:07 16.12.2017
    796Радикальный экстремизм охватил Украину
    В "Национальном корпусе" заявили, что организаторы съезда партии, лидером которой является экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, меняли место проведения мероприятия.
    Как Нацкорпус громил съемочную площадку в Харькове. Видео
    Как "Нацкорпус" громил съемочную площадку сериала про войну в Харькове 
    12:46 01.12.2017
    806Радикальный экстремизм охватил Украину
    Харьковское отделение "Национального корпуса" разместило в сети видео погрома на съемочной площадке второй части сериала "По законам военного времени".
    Михаил Добкин
    Михаил Добкин: у националистов есть лицензия от власти
    09:14 01.12.2017
    2019Радикальный экстремизм охватил Украину
    Никто сегодня не может дать отпор радикалам, потому что этот человек либо пострадает физически, либо его посадят в СИЗО – без разбирательства и приговора, уверен народный депутат Михаил Добкин.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Национальный корпус и Национальные дружины устроили драку под Соломенским судом
    "Нацдружины" устроили драку с титушками под зданием суда в Киеве 
    16:02 15.02.2018
    3112
    Возле здания Соломенского суда в Киеве продолжаются беспорядки с участием "Национального корпуса" и "Национальных дружин". После столкновений с полицией они избили парней, которых назвали "титушками Труханова".
    Виталий Кличко
    Столичные проблемы выдающегося боксера Кличко
    08:00 12.02.2018
    1986
    Столичный градоначальник Виталий Кличко отчитался в Киевсовете о проделанной работе, похваставшись рекордными показателями бюджета, ремонтом дорог и другими достижениями.
    Национальные дружины напали на титушек по зданием Соломенского суда в Киеве
    При столкновениях во время суда над Трухановым пострадали 4 человека
    17:31 15.02.2018
    204
    Координатор добровольцев "Красного креста" сообщил, что два человека получили травмы головы при беспорядках под Соломенским судом. Также пулевое ранение у полицейского, неизвестная девушка получила травму живота.
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