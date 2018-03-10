Координатор добровольцев "Красного креста" сообщил, что два человека получили травмы головы при беспорядках под Соломенским судом. Также пулевое ранение у полицейского, неизвестная девушка получила травму живота.
Возле здания Соломенского суда в Киеве продолжаются беспорядки с участием "Национального корпуса" и "Национальных дружин". После столкновений с полицией они избили парней, которых назвали "титушками Труханова".
Представители "Национальной дружины", прошедшие в воскресенье маршем по Крещатику и взбудоражившие общество, решили рассказать о себе, своих достижениях и ближайших планах. Как оказалось, они серьезно готовятся к перевороту в стране, как в 2014 году.
Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко уточнил, что члены дружин имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии.
Участники мероприятия, организатором которого выступил "Национальный корпус", прошли от станции метро "Золотые ворота" до Львовской площади, где состоялось торжественное открытие памятника героическим студентам.
Киев превратился в Берлин 1939-го. В столицу съехались боевики из "Национального корпуса" народного депутата Андрея Билецкого. Под вывеской "Национальная дружина" они приняли присягу на верность своим идеям и прошлись маршем по Крещатику.
Несколько народных депутатов от ВО "Свобода" и "Национального корпуса" направили обращение в Совет национальной безопасности и обороны, Минюст и Минкульт, в котором требуют признать деятельность УПЦ "антигосударственной".
Украинские националисты устраивают репетиции перед маршем в честь дня рождения Степана Бандеры – отрабатывают приемы защиты и освобождения своих соплеменников от полиции. И преуспели в этом мастерстве.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Возле здания Соломенского суда в Киеве продолжаются беспорядки с участием "Национального корпуса" и "Национальных дружин". После столкновений с полицией они избили парней, которых назвали "титушками Труханова".
Координатор добровольцев "Красного креста" сообщил, что два человека получили травмы головы при беспорядках под Соломенским судом. Также пулевое ранение у полицейского, неизвестная девушка получила травму живота.
Возле здания Соломенского суда в Киеве продолжаются беспорядки с участием "Национального корпуса" и "Национальных дружин". После столкновений с полицией они избили парней, которых назвали "титушками Труханова".
Участники мероприятия, организатором которого выступил "Национальный корпус", прошли от станции метро "Золотые ворота" до Львовской площади, где состоялось торжественное открытие памятника героическим студентам.
Участники мероприятия, организатором которого выступил "Национальный корпус", прошли от станции метро "Золотые ворота" до Львовской площади, где состоялось торжественное открытие памятника героическим студентам.
В партии "Национальный корпус" заявили, что провели "акцию прямого действия" после того, как чиновники выявили ряд нарушений на строительном объекте, а также после соответствующего обращения местных жителей.
Под зданием Верховной Рады в четверг снова неспокойно. Несмотря на жаркую погоду, "Нацкорпус", собравшийся на акцию протеста, жжет файеры и бросает дымовые шашки. Активисты также бросают петарды в правоохранителей.
В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балаклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, который принадлежит, по информации СМИ, известному бизнесмену.
Как сообщил координатор "Национального корпуса" в Ровенской области Игорь Сухой, акция была организована в рамках подписанного представителями "Правого сектора", "свободы" и "национального корпуса" манифеста об объединении усилий.
Во Львове состоялась факельное шествие "Помни героев" в честь генерала УПА Романа Шухевича. Так, от памятника Тарасу Шевченко участники с факелами в руках прошли к памятнику Жертвам коммунистических преступлений на улице Степана Бандеры.
Акцию проводили представители Национального корпуса. По словам лидера одесской организации корпуса Александра Новосельского, подобные акции Национальный корпус проводит по всей стране, но в Одессе такая — первая.
Акция-перформанс под лозунгом "Вот вам, а не лес!" состоялась во вторник у представительства Европейского Союза в Украине. Представители "Национального корпуса" выступили против желания европейцев вырубить украинский лес.
Празднование Дня защитника Украины в Киеве ознаменовалось созданием новой политсилы националистического толка. В большое политическое плавание отправились бойцы "Азова", которые теперь будут называться "Национальным корпусом".
Возле здания Соломенского суда в Киеве продолжаются беспорядки с участием "Национального корпуса" и "Национальных дружин". После столкновений с полицией они избили парней, которых назвали "титушками Труханова".
Вечером во вторник активисты Национального корпуса сожгли чучело Владимира Ленина в центре Киева на перекрестке Крещатика и Тараса Шевченко, где когда-то располагался памятник вождю мирового пролетариата.
В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балаклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, который принадлежит, по информации СМИ, известному бизнесмену.
По словам политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, президент Петр Порошенко боится радикально правых, "они попробовали крови, они подержали в руках оружие, многие не только подержали, но и оставили про запас по душу президента".
В субботу в Запорожье около 300 человек с факелами прошли по центру города маршем. Участники акции таким образом отметили 99-ю годовщину освобождения города от большевиков полковником армии Украинской народной республики Петром Болбочаном.
Возле здания Соломенского суда в Киеве продолжаются беспорядки с участием "Национального корпуса" и "Национальных дружин". После столкновений с полицией они избили парней, которых назвали "титушками Труханова".