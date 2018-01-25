"Щит растоптали ногами и выбросили в мусорник". В Киеве радикалы С14 напали на часовню

В Киеве активисты радикальной организации "С14" пришли к Десятинной церкви возле Национального музея Украины и начали ломать конструкции часовни на ее территории. Срезав "болгаркой" информационный щит, они повалили его на землю, растоптали ногами и выбросили в мусорник.

"Пришли к самозахваченной церковью земле у раскопок Десятинной церкви. Проводим демонтаж часовни на историческом месте, из-за которой у священников происходит конфликт с представителями музея", — заявили представители С14.

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Отмечается, что в акции также принимали участие активисты из организаций "Традиции и порядок" и "Сокол".