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    Фотоленты

    "Щит растоптали ногами и выбросили в мусорник". В Киеве радикалы С14 напали на часовню

    (обновлено: )474016
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    facebook.com/c14news
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    facebook.com/c14news
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    facebook.com/c14news
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    facebook.com/c14news
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    facebook.com/c14news
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    facebook.com/c14news
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    facebook.com/c14news
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    facebook.com/c14news

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    В Киеве активисты радикальной организации "С14" пришли к Десятинной церкви возле Национального музея Украины и начали ломать конструкции часовни на ее территории. Срезав "болгаркой" информационный щит, они повалили его на землю, растоптали ногами и выбросили в мусорник.

    "Пришли к самозахваченной церковью земле у раскопок Десятинной церкви. Проводим демонтаж часовни на историческом месте, из-за которой у священников происходит конфликт с представителями музея", — заявили представители С14.

    Читайте также: В соцсетях пошумели из-за "С14" у Киево-Печерской Лавры

    Отмечается, что в акции также принимали участие активисты из организаций "Традиции и порядок" и "Сокол".

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