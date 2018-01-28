Колонна в камуфляже и черных масках: националисты маршировали по центру Киева

В Киеве в воскресенье, 28 января, состоялась акция "Национального корпуса", который проводил посвящение "национальных дружин" на территории Киевской крепости.

Акция началась со сбора на Майдане Незалежности. Оттуда колонна участников прошла по Крещатику и по бульвару Леси Украинки поднялась до Косого капонира.

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Там, возле одного из сохранившихся фортификационных зданий прошел обряд посвящения знамен.

Напомним, что в Киеве на понедельник, 29 января, запланировано факельное шествие, посвященное 100-летию со дня боя под Крутами.

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