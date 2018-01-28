наверх
28.01.201818:13
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Видео

    Огненная акция националистов прошла в Киевской крепости

    Тема:

    Националистический радикализм крепчает (126)

    (обновлено: )1000212
    В Киеве 28 января состоялся марш дружин "Национального корпуса", которые с Крещатика проследовали до Косого капонира Киевской крепости на Печерске. Там проходит посвящение знамен.

    На территории Косого капонира Киевской крепости в воскресенье, 28 января прошла акция "Национального корпуса". В этот день националисты провели присягу "национальный дружин", после чего выдают каждому подразделению флаг.

    Смотрите также: Ольга Сумская о запрете на гастроли российских артистов: это спекуляция

    Перед началом посвящения участники акции прошли маршем с Крещатика по бульвару Леси Украинки до улицы Госпитальной, где находится капонир.

    Напомним, что ранее в воскресенье во Львове активисты у местного цирка провели акцию за цирк без животных. На акцию протеста вышло около тридцати человек с плакатами "Нет садизму", "Нет животным в цирке". Правопорядок на митинге обеспечивало около полусотни представителей полиции. Во время акции правоохранители задержали десяток активистов.

    Смотрите также: Почтить героев. Как студенты Киевского военного лицея отбывали в Круты

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает