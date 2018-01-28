Огненная акция националистов прошла в Киевской крепости

На территории Косого капонира Киевской крепости в воскресенье, 28 января прошла акция "Национального корпуса". В этот день националисты провели присягу "национальный дружин", после чего выдают каждому подразделению флаг.

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Перед началом посвящения участники акции прошли маршем с Крещатика по бульвару Леси Украинки до улицы Госпитальной, где находится капонир.

Напомним, что ранее в воскресенье во Львове активисты у местного цирка провели акцию за цирк без животных. На акцию протеста вышло около тридцати человек с плакатами "Нет садизму", "Нет животным в цирке". Правопорядок на митинге обеспечивало около полусотни представителей полиции. Во время акции правоохранители задержали десяток активистов.

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