Эксперт: пассивность порождает дерзость - это природа национализма

РИА Новости Украина

Репортаж журналистов программы Superwizjer польского телевидения TVN24, которым удалось проникнуть в ряды неонацистской организации, активно обсуждается в СМИ и соцсетях.

Sputnik Polska побеседовал на эту тему c сотрудником организации "Никогда снова" (Nigdy Więcej) Станиславом Черчаком (Stanisław Czerczak).

На порталах польских СМИ обсуждается репортаж, появившийся в эфире TVN24, в котором была показана символика международной неонацистской организации "Кровь и честь". Мало того, лидер организации "Гордость и современность" (Duma i nowoczesność) устроил торжественное празднование дня рождения Адольфа Гитлера и, одетый в костюм SS, восхвалял его и его идеологию. Как Вы оцениваете это событие?

— Я оцениваю это событие однозначно отрицательно. Ведь идеология нацизма, гитлеризм были самой большой трагедией, которая коснулась народа Польши и не только. Я бы хотел однозначно осудить то, что происходит, и заметить, что мы, организация "Никогда снова" уже давно наблюдаем такое поведение. Проблема не новая. Её стараются не замечать, но она существует уже 20 лет, а, может, и больше.

Каков, по Вашему мнению, масштаб польского неонацизма?

— Кажется, около нескольких тысяч человек. Известно, что это очень закрытые организации, и трудно вести точную статистику, но я смело могу утверждать, что это несколько тысяч человек.

А каков процент молодежи заражен этой бациллой?

— Недавно были проведены исследования отношения людей к функционированию Национально-радикального лагеря (Obóz Narodowo-Radykalny), который хоть и не является сугубо нацистской организацией, но провозглашает фашистские лозунги. Так вот, целых 38% молодых людей заявило, что не имеют ничего против функционирования такой организации. Поэтому прошу обратить внимание, что потенциально в деятельность неонацистов может быть вовлечено большое число молодых людей.

Мы помним о празднованиях 11 ноября (Национальный праздник независимости Польши — Ред.), где активно себя проявили наследники Гитлера и его идеологии. Организаторы этих выходок не понесли наказания. И в этот раз им тоже все сойдет с рук?

— Именно так. Это свидетельствует о том, как близки эти организации к власти. Я напомню, что во время празднования, на марше присутствовали представители государственной власти. Но я прошу обратить внимание на равнодушие к этим символам, однако не могу все-таки утверждать, что среди 60 тысяч участников все отождествляли себя с фашистской аттрибутикой. Когда-то основатель организации "Никогда снова" Марчин Корнак (Marcin Kornak) очень мудро заметил: "Пассивность порождает дерзость". И та пассивность по отношению к этим организациям, с которой мы столкнулись в настоящий момент, на самом деле, уже давно, порождает их дерзость. Это приводит к тому, что во время замечательного праздника польской независимости в первых рядах марша идут люди, несущие фашистские символы, а также поднимают лозунги в стиле "Sieg Heil". Как Вы правильно сказали, до сегодняшнего дня они не понесли никакого наказания за свои действия.

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Организация "Никогда снова" в Польше является одной из немногих, ведущих борьбу с расизмом, антисемитизмом и ксенофобией, ненавистью к иностранцам. В каких слоях польского общества "Никогда снова" может рассчитывать на моральную и материальную поддержку?

— О моральной и материальной поддержке трудно сказать. Я считаю, что таких людей много. Мы действуем часто как волонтеры, инвестируя собственные средства в то, чтобы, например, поехать в какую-нибудь школу и поговорить с молодежью, чтобы объяснить, что лежит в основе этого явления и почему оно так опасно. Я считаю, что наша деятельность в обществе будет приносить еще больший эффект, только тогда мы сможем говорить, что реально противостоим этой проблеме.