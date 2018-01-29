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    Налет националистов. "Союз православных журналистов" сделал заявление

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    Директор СПЖ Анна Поддубная в ходе пресс-конференции в понедельник заявила, что свобода слова в Украине "презирается", а государство "не в состоянии обеспечить журналистскую безопасность".
    Нападение на офис СПЖ в Киеве
    uoj.org.ua

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Интернет-издание "Союз православных журналистов" расценивает нападение на офис в Киеве "исключительно как нарушение прав на свободу слова в Украине". Об этом в понедельник заявила директор СПЖ Анна Поддубная в ходе пресс-конференции.

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    В минувший четверг, 25 января, в офис СПЖ ворвались около 20 человек в балаклавах с символикой националистической организации С14 и заблокировали работу редакции. Как сообщили в издании, около часа они провоцировали конфликт и оскорбляли журналистов. Позже в СПЖ заявили, что в ходе налета из офиса пропал жесткий диск с данными.

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    "Мы расцениваем нападение на нашу редакцию исключительно как нарушение прав на свободу слова в Украине. С сожалением констатируем, что в нашей стране свобода слова презирается, и государство не в состоянии обеспечить журналистскую безопасность", — заявила Поддубная, добавив, что ввиду отсутствия реакции власти и правоохранителей на произошедшее условия работы журналистов в Украине можно считать "неблагоприятными".

    "Надеемся, что Украина станет европейским государством, к чему она так стремится, в котором господствует сила закона, а не закон силы", — подчеркнула директор СПЖ.

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