Марш националистов к Верховной Раде

В Киеве во вторник, 16 января проходит марш "Стоп реванш", который посвящен принятию ряда резонансных законов в Верховной Раде.

Организаторы акции сообщают, что на данный момент требования инициативы "Стоп Реванш" поддержали "Свободные Люди", "Молодежный националистический конгресс — МНК", Украинская народная рада Донецкой и Луганской областей, C14 news, УНА-УНСО, "Национальный альянс", "Музыкальный Батальон", организация участников АТО "Булава", InformNapalm.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Марш активистов национальной инициативы "Стоп Реванш"

Участники марша требуют от парламента принять, а от президента — утвердить такие законопроекты: "О деоккупации и реинтеграции Донбасса" (№ 7163), "О коллаборационизме" (№7425, №7426, №5086), "Об Антикоррупционном суде" с учетом замечаний Венецианской комиссии.

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