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    Марш националистов к Верховной Раде

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    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (286)

    (обновлено: )1000017
    Участники марша прошли от стадиона "Динамо" по улице Грушевского к зданию Верховной Рады. Акция объединила девять националистических организаций.
    Страница "Стоп реванш" в Facebook

    В Киеве во вторник, 16 января проходит марш "Стоп реванш", который посвящен принятию ряда резонансных законов в Верховной Раде.

    Организаторы акции сообщают, что на данный момент требования инициативы "Стоп Реванш" поддержали "Свободные Люди", "Молодежный националистический конгресс — МНК", Украинская народная рада Донецкой и Луганской областей, C14 news, УНА-УНСО, "Национальный альянс", "Музыкальный Батальон", организация участников АТО "Булава", InformNapalm.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы "Стоп Реванш"

    Участники марша требуют от парламента принять, а от президента — утвердить такие законопроекты: "О деоккупации и реинтеграции Донбасса" (№ 7163), "О коллаборационизме" (№7425, №7426, №5086), "Об Антикоррупционном суде" с учетом замечаний Венецианской комиссии.

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