В Одессе протестовали против повышения тарифов на проезд в маршрутках

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В понедельник утром перед зданием одесской мэрии прошел небольшой пикет. Примерно два десятка горожан потребовали от городской власти отменить повышение тарифа на проезд в маршрутках с 5 до 7 грн, пока не будут обнародованы данные, на основании которых его рассчитали, сообщает "Думская".

Участники акции принесли с собой лопаты, которые должны были символизировать несбыточную мечту Одессы — строительство метро. По словам граждан, без прозрачной системы расчета тарифа ни о каком повышении не может быть и речи.

"Мэрия в очередной раз наплевала на одесситов. Мы видим, что состояние маршруток ужасное. В них просто опасно ездить. Маршрутчики препятствуют нормальному развитию муниципального транспорта и диктуют свои условия, — заявил журналистам один из организаторов протеста Владислав Балинский. — Никто не видел обоснования новых тарифов. Мэрия в данном случае должна отстаивать интересы всех горожан".

Под мэрией также были представители нескольких предприятий перевозчиков, обслуживающих городские маршруты. По их мнению, проезд в одесской маршрутке должен стоить 8 грн.

"Топливо подорожало, запчасти выросли в цене. Мы делаем максимум пять ходок за день, а расстояние только в одну сторону — 40 км, — сказал водитель Олег. — Машины не выдерживают. Утром и вечером мы полные, а днем вынуждены ездить полупустыми".

Думская.net В Одессе пикетировали мэрия противники повышения тарифа на проезд в маршрутках

Противники новых тарифов занесли в мэрию свое требование о моратории на поднятие цены.

Ранее сообщалось, что некоторые водители тернопольских маршруток после нововведений в системе оплаты за проезд и забастовки, прошедшей накануне, написали заявления на увольнение.