Факельное шествие и без погрома. Соцсети о марше за Бандеру

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Без погромов… В этом году традиционные факельные шествия и вече в честь дня рождения Степана Бандеры прошли весьма спокойно. Не только Киев отметился — в этом году акции в честь Бандеры прошли во Львове, Ровно, Житомире и даже в Донецкой области — в Славянске и Авдеевке. Впервые такие мероприятия провели близ линии разграничения на Донбассе.

По данным МВД, всего акции в честь дня рождения Бандеры прошли в 21 регионе страны, и ни на одном из них не было зафиксировано нарушений правопорядка. В самом массовом столичном шествии приняли участие около тысячи людей. Их сопровождали полицейские и кинологи с собаками. Организаторами шествия выступили ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус". В соцсетях эти акции уже традиционно вызвали немалый интерес:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook