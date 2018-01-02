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    Факельное шествие и без погрома. Соцсети о марше за Бандеру

    Тема:

    Радикализм захватил Украину (89)

    (обновлено: )56150
    Уже традиционно первый вечер нового года в Украине прошел под знаменами националистов - факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры состоялись не только в столице, но и других регионах страны. Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
    В Киеве прошло Факельное шествие в честь Бандеры
    segodnya.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Без погромов… В этом году традиционные факельные шествия и вече в честь дня рождения Степана Бандеры прошли весьма спокойно. Не только Киев отметился — в этом году акции в честь Бандеры прошли во Львове, Ровно, Житомире и даже в Донецкой области — в Славянске и Авдеевке. Впервые такие мероприятия провели близ линии разграничения на Донбассе.

    По данным МВД, всего акции в честь дня рождения Бандеры прошли в 21 регионе страны, и ни на одном из них не было зафиксировано нарушений правопорядка. В самом массовом столичном шествии приняли участие около тысячи людей. Их сопровождали полицейские и кинологи с собаками. Организаторами шествия выступили ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус". В соцсетях эти акции уже традиционно вызвали немалый интерес:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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