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    Факельное шествие в Киеве. "Выгнать Порошенко, вернуть Крым и Донбасс"

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    Радикализм захватил Украину (82)

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    В первый день нового года украинские националисты отпраздновали день рождения Степана Бандеры. Во время факельного шествия в Киеве ура-патриоты поставили власти целый ряд условий.
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Пока многомиллионная Украина приходила в себя после бурного празднования "советского" Нового года, патриотическая часть страны успела отметить свое персональное "свято" — 109-й день рождения Степана Бандеры.

    Двойной праздник

    Если раньше том, что в первый день Нового года празднуется день рождения "славетного провидника" знали только "избранные", то в последние годы дата постепенно выходит из маргенеса. Даже те, кто далек от идеалов ура-патриотизма, благодаря промывке мозгов от провластных СМИ к вечеру 1 января знали, что новогодний день — особенный вдвойне. Словно приглашая людей поучаствовать в факельном шествии в центре Киева, медиа взахлеб рассказывали о том, что чтить память командира УПА будут не только в столице, но и по всей Украине.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш в честь Бандеры в Киеве

    Приходя в себя после бурной новогодней ночи, рядовой украинский телезритель с удивлением для себя узнавал, что праздновать день рождения Степана Бандеры будут по всей Украине — от Львова и Тернополя на Западе до Славянска и Авдеевки на Востоке. Во всеоружии подготовилась к именинам украинские правоохранители — накануне в МВД сообщили, что охранять спокойствие будут около двух тысяч представителей полиции.

    Смотрите также: "Факельное шествие" в честь Бандеры в Киеве: полиция назвала число участников

    Хотя, в самом Киеве большого количества силовиков почему-то не наблюдалось. Видимо, понимая, что наполовину милитаризованные формирования националистов сами могут обеспечить порядок, полиция  старалась держаться в стороне. Но и сказать, что мероприятие было массовым язык не повернется. Если к шести вечера к парку Шевченко подтянулись всего несколько сотен молодых парней, то к официальному старту спустя полчаса их стало не намного больше. Как это часто случается на мероприятиях с участием патриотов, стягов с националистической символикой на флагштоках визуально было больше, чем людей, которые пришли на акцию.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш в честь Бандеры в Киеве

    Кризис жанра

    Да и по большому счету, факельное шествие в честь 109-летия Степана Бандеры мало чем отличалось от других подобных акций националистов. Например, от того же марша, который прошел по Крещатику всего пару месяцев назад, 14 октября, в честь годовщины создания УПА. Та же символика "Правого сектора", "Нацкорпуса" и "Свободы", те же плохо зажигающиеся факелы на дубках, те же песни в исполнении группы "Кому вниз".

    В Киеве стартует Факельное шествие в честь Бандеры
    segodnya.ua
    Факельное шествие в честь Бандеры: первые кадры из Киева

    "Слава Украине! Слава нации!", — доносилось из огромных колонок на до боли знакомом черном джипе впереди шествия.

    "Героям слава! Смерть ворогам!", — без особого энтузиазма отвечали в толпе, видимо, толком не выспавшись после празднование Нового года. Факелы в руках участиков "ходы", словно праздничные фонарики, конечно, добавляли настроения, но и без горячительных напитков, наверное, тоже не обошлось.

    "Одна, едина, соборна Украина!", "Москаляку на гиляку!", "Героям АТО — трижды слава!", "Бандера, Шухевич — герои Украины!", — кризис жанра в речевках ура-патриотов оставлял стойкое ощущение дежавю. Пожалуй, единственными, кого хоть как-то удивляло "шествие благодатного огня" были гости столицы. Приехав из городов-сателитов прогуляться по новогоднему Киеву, туристы с удовольствием снимали "ходу" на мобильные телефоны. Искренне радовалась "огонькам" и детвора на Крещатике, очевидно, слабо понимающая, что опять празднуют этим вечером неугомонные взрослые.

    Ультиматум власти

    От парка Шевченко до Майдана, где должно было состояться вече патриотов, националисты добрались за час с лишним. Примерно столько же продолжалось  и их праздничное собрание, во время которого были обозначены главные приоритеты на будущий год. Ключевые — смена власти и возвращение потерянных территорий Украины.

    В Ивано-Франковске в 14:00 памятника Степану Бандере на Европейской площади состоялось торжественное вече. Видео
    Видеоканал КУРС на Youtube
    Мероприятия в честь Бандеры: Ивано-Франковск и Львов

    "Наши воины уже готовы перейти административную границу и забрать Крым обратно в состав Украины", — кричал в микрофон активист, забравшийся на импровизированный постамент. "Националисты внимательно смотрят за действиями этой трусливой власти и если они признают особый статус для Донбасса, мы выгоним вон этих деятелей. Украине нужна новая, украинская власть".

    В похожем духе высказался и нардеп-свободовец Андрей Ильенко, пожалуй, единственный из узнаваемых публичных личностей.

    "Сегодня здесь собрались все националистические, патриотические силы. За нами будущее, без националистов революция невозможна, так же, как она была невозможна и в 2014-м году", — эмоционально декларировал депутат. "Наши воины на Донбассе проливают кровь за Украину, а не за олигархов, офшоры и тарифы. Не дадим политикам распродать украинскую землю! Не позволим принять особый статус Донбасса и амнистию для террористов! Наша задача — снести этих негодяев и поставить новую украинскую власть. Этот год будет нашим!"

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