Факельное шествие в Киеве. "Выгнать Порошенко, вернуть Крым и Донбасс"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Пока многомиллионная Украина приходила в себя после бурного празднования "советского" Нового года, патриотическая часть страны успела отметить свое персональное "свято" — 109-й день рождения Степана Бандеры.

Двойной праздник

Если раньше том, что в первый день Нового года празднуется день рождения "славетного провидника" знали только "избранные", то в последние годы дата постепенно выходит из маргенеса. Даже те, кто далек от идеалов ура-патриотизма, благодаря промывке мозгов от провластных СМИ к вечеру 1 января знали, что новогодний день — особенный вдвойне. Словно приглашая людей поучаствовать в факельном шествии в центре Киева, медиа взахлеб рассказывали о том, что чтить память командира УПА будут не только в столице, но и по всей Украине.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Марш в честь Бандеры в Киеве

Приходя в себя после бурной новогодней ночи, рядовой украинский телезритель с удивлением для себя узнавал, что праздновать день рождения Степана Бандеры будут по всей Украине — от Львова и Тернополя на Западе до Славянска и Авдеевки на Востоке. Во всеоружии подготовилась к именинам украинские правоохранители — накануне в МВД сообщили, что охранять спокойствие будут около двух тысяч представителей полиции.

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Хотя, в самом Киеве большого количества силовиков почему-то не наблюдалось. Видимо, понимая, что наполовину милитаризованные формирования националистов сами могут обеспечить порядок, полиция старалась держаться в стороне. Но и сказать, что мероприятие было массовым язык не повернется. Если к шести вечера к парку Шевченко подтянулись всего несколько сотен молодых парней, то к официальному старту спустя полчаса их стало не намного больше. Как это часто случается на мероприятиях с участием патриотов, стягов с националистической символикой на флагштоках визуально было больше, чем людей, которые пришли на акцию.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Марш в честь Бандеры в Киеве

Кризис жанра

Да и по большому счету, факельное шествие в честь 109-летия Степана Бандеры мало чем отличалось от других подобных акций националистов. Например, от того же марша, который прошел по Крещатику всего пару месяцев назад, 14 октября, в честь годовщины создания УПА. Та же символика "Правого сектора", "Нацкорпуса" и "Свободы", те же плохо зажигающиеся факелы на дубках, те же песни в исполнении группы "Кому вниз".

"Слава Украине! Слава нации!", — доносилось из огромных колонок на до боли знакомом черном джипе впереди шествия.

"Героям слава! Смерть ворогам!", — без особого энтузиазма отвечали в толпе, видимо, толком не выспавшись после празднование Нового года. Факелы в руках участиков "ходы", словно праздничные фонарики, конечно, добавляли настроения, но и без горячительных напитков, наверное, тоже не обошлось.

"Одна, едина, соборна Украина!", "Москаляку на гиляку!", "Героям АТО — трижды слава!", "Бандера, Шухевич — герои Украины!", — кризис жанра в речевках ура-патриотов оставлял стойкое ощущение дежавю. Пожалуй, единственными, кого хоть как-то удивляло "шествие благодатного огня" были гости столицы. Приехав из городов-сателитов прогуляться по новогоднему Киеву, туристы с удовольствием снимали "ходу" на мобильные телефоны. Искренне радовалась "огонькам" и детвора на Крещатике, очевидно, слабо понимающая, что опять празднуют этим вечером неугомонные взрослые.

Ультиматум власти

От парка Шевченко до Майдана, где должно было состояться вече патриотов, националисты добрались за час с лишним. Примерно столько же продолжалось и их праздничное собрание, во время которого были обозначены главные приоритеты на будущий год. Ключевые — смена власти и возвращение потерянных территорий Украины.

"Наши воины уже готовы перейти административную границу и забрать Крым обратно в состав Украины", — кричал в микрофон активист, забравшийся на импровизированный постамент. "Националисты внимательно смотрят за действиями этой трусливой власти и если они признают особый статус для Донбасса, мы выгоним вон этих деятелей. Украине нужна новая, украинская власть".

В похожем духе высказался и нардеп-свободовец Андрей Ильенко, пожалуй, единственный из узнаваемых публичных личностей.

"Сегодня здесь собрались все националистические, патриотические силы. За нами будущее, без националистов революция невозможна, так же, как она была невозможна и в 2014-м году", — эмоционально декларировал депутат. "Наши воины на Донбассе проливают кровь за Украину, а не за олигархов, офшоры и тарифы. Не дадим политикам распродать украинскую землю! Не позволим принять особый статус Донбасса и амнистию для террористов! Наша задача — снести этих негодяев и поставить новую украинскую власть. Этот год будет нашим!"