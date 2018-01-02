Факельное шествие в честь Бандеры в центре Киеве

Факельное шествие в честь 109-годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры в Киеве завершилось традиционным вече на Майдане Незалежности.

Участники шествия прошли с факелами, флагами ВО "Свобода", "Правого сектора", "Национального корпуса" и других организаций от парка имени Тараса Шевченко до Майдана, где на импровизированной сцене выступили политики, активисты и историки.

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В частности, народный депутат Андрей Ильенко (ВО "Свобода") отметил, что ни одна революция в стране не произошла без националистов, и на сегодня "Украине нужна власть, которая будет защищать национальные интересы".

Вече продлилось около получаса, участники потушили факелы и разошлись. Движение автотранспорта по центральным улицам столицы вскоре было восстановлено.

Изначально в торжественном шествии по случаю дня рождения лидера ОУН в Киеве приняло участие около 600 человек. Во время шествия количество участников увеличилось до не менее тысячи человек. За порядком во время марша следит около ста полицейских. Мероприятие прошло без инцидентов.

Отметим, что шествия и вече также прошли во многих других областных и районных центрах Украины. Впервые шествия в честь Бандеры прошли близ линии разграничения в Донбассе.