В разгар кризиса в отношениях Украины и Польши вокруг запрета последней "бандеровской идеологии" Киев пошел на диалог с Варшавой, а местные советы договариваться не торопятся, разрешая вывешивать красно-черные флаги.
Диппредставительства Польши в Украине попали в осаду националистов на фоне скандала между Варшавой и Киевом по поводу запрета "бандеровской идеологии". В целом же нападения "патриотов" на посольства в Украине нередки.
По словам бывшего министра обороны генерала армии Александра Кузьмука, Варшава регулярно напоминает Киеву о событиях Волынской резни и деятельности Степана Бандеры и Романа Шухевича, однако украинцам тоже есть что вспомнить.
Украинские ура-патриоты в отношениях с Польшей нарушили хрупкий баланс и разбудили демонов прошлого, и поляки решили провести у себя дебандериацию. Но жесткий ответ Украины может ухудшить двусторонние отношения.
В рамках V Бандеровских чтений, которые пройдут в колонном зале Киевсовета, состоится обсуждение актуальных проблем международного позиционирования Украины и вызовов на современные геополитические угрозы.
Комментируя принятый в Польше закон о запрете "бандеровской идеологии", экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что поляков просто достала героизация бандеровцев, факельные шествия и переписывание истории.
Уже традиционно первый вечер нового года в Украине прошел под знаменами националистов - факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры состоялись не только в столице, но и других регионах страны. Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
Участники шествия прошли с факелами от парка имени Тараса Шевченко до Майдана, где на импровизированной сцене выступили политики, активисты и историки. В мероприятии приняли участие не менее 1000 человек.
У украинских историков отношение к Бандере сейчас политизировано и определяется фразой: "ты за Бандеру или против?", а что касается поляков, то для них это исторический антигерой, поэтому будет сложно найти общий знаменатель, считает историк Кость Бондаренко.
Степана Бандеру оценят эксперты украинско-польской комиссии по изучению исторических вопросов. Получится ли у специалистов согласовать единую позицию для двух стран относительно персоны лидера УПА и что думают по этому поводу сами украинцы?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В разгар кризиса в отношениях Украины и Польши вокруг запрета последней "бандеровской идеологии" Киев пошел на диалог с Варшавой, а местные советы договариваться не торопятся, разрешая вывешивать красно-черные флаги.
Участники шествия прошли с факелами от парка имени Тараса Шевченко до Майдана, где на импровизированной сцене выступили политики, активисты и историки. В мероприятии приняли участие не менее 1000 человек.
На днях неизвестные повредили мемориальную доску Степана Бандеры на одноименной улице. На следующий день на улице Романа Шухевича также была разбита мемориальная доска, установленная в декабре 2007 года.
Участники шествия прошли с факелами от парка имени Тараса Шевченко до Майдана, где на импровизированной сцене выступили политики, активисты и историки. В мероприятии приняли участие не менее 1000 человек.
В четверг, 16 февраля, активисты "Черного Комитета" повесили портрет Бандеры на посольстве Польши в Киеве. По утверждению организаторов акции, причиной таких действий стали откровенно антиукраинские заявления высших чиновников Польши.
В Киеве проходит факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Его маршрут запланирован по центральным улицам столицы: Владимирской, бул. Шевченко, по Крещатику и завершится на Майдане Незалежности.
Около 1200 активистов партий ВО "Свобода" и "Правый сектор" прошли с факелами по центральным улицам Одессы в честь 107-й годовщины со дня рождения идеолога украинского национализма, лидера ОУН Степана Бандеры.