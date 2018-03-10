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    Степан Бандера

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 96
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    Политолог, историк Александр Палий
    "Антибандеровский закон" Польши еще отредактируют — Палий
    18:15 02.03.2018
    141Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Несмотря на то, что Польша является и членом Евросоюза, и членом НАТО, несмотря на более развитую польскую экономику, в исторических спорах Украина выглядит солиднее, считает политолог.
    Флаг Украины
    Окрасим Украину в красно-черный
    18:36 16.02.2018
    2244Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В разгар кризиса в отношениях Украины и Польши вокруг запрета последней "бандеровской идеологии" Киев пошел на диалог с Варшавой, а местные советы договариваться не торопятся, разрешая вывешивать красно-черные флаги.
    Взрыв у входа в музей Степана Бандеры
    Взрыв в музее Степана Бандеры квалифицирован как хулиганство
    23:16 15.02.2018
    290
    В результате взрыва были повреждены входные двери музея, частично фасадная часть здания и стеклопакетные блоки окон. По факту происшествия назначено проведение экспертиз.
    Александр Скубченко
    Украина должна помнить преступное нечеловечное бандеровское наследие
    13:50 09.02.2018
    4614Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По мнению блогера Александра Скубченко, в Украине следует на законодательном уровне признать преступления УПА, осудить и запретить их героизацию, чтобы "зверства бандеровцев" не повторились.
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    Под прицелом. Атаки на диппредставительства в Украине
    06:18 07.02.2018
    1210Обстрел консульства Польши в Луцке
    Диппредставительства Польши в Украине попали в осаду националистов на фоне скандала между Варшавой и Киевом по поводу запрета "бандеровской идеологии". В целом же нападения "патриотов" на посольства в Украине нередки.
    Александр Кузьмук
    Экс-министр обороны Украины пригрозил Польше бунтом заробитчан
    23:17 04.02.2018
    3999Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам бывшего министра обороны генерала армии Александра Кузьмука, Варшава регулярно напоминает Киеву о событиях Волынской резни и деятельности Степана Бандеры и Романа Шухевича, однако украинцам тоже есть что вспомнить.
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Эхо дебандеризации Польши в Украине
    18:37 04.02.2018
    12664Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Украинские ура-патриоты в отношениях с Польшей нарушили хрупкий баланс и разбудили демонов прошлого, и поляки решили провести у себя дебандериацию. Но жесткий ответ Украины может ухудшить двусторонние отношения.
    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
    Кадыров прокомментировал запрет "бандеровской идеологии" в Польше
    21:03 01.02.2018
    4029Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Польша "столкнулась с последствиями вмешательства стран, несущих "демократию" в другие государства".
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Украина: есть ли выбор между Польшей и Бандерой?
    08:25 31.01.2018
    1839Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Итак, принятый в Польше закон о "криминализации бандеризма" вызвал очередное обострение украинско-польских отношений, которые и без того больны, причем хронически.
    Бандеровские чтения в Киеве
    В Киеве на Бандеровских чтениях обсудят образ современных националистов
    23:58 29.01.2018
    225
    В рамках V Бандеровских чтений, которые пройдут в колонном зале Киевсовета, состоится обсуждение актуальных проблем международного позиционирования Украины и вызовов на современные геополитические угрозы.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Лукаш: поляков уже достала героизация бандеровцев
    18:36 29.01.2018
    1460Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Комментируя принятый в Польше закон о запрете "бандеровской идеологии", экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что поляков просто достала героизация бандеровцев, факельные шествия и переписывание истории.
    Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
    Президент Польши намерен изучить закон о запрете "бандеровской идеологии"
    03:54 29.01.2018
    458Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам пресс-секретаря главы Польши Кшиштофа Лапиньского, польская сторона должна последовательно бороться за правду, в течение многих лет "слишком часто слышали ложь о польских лагерях смерти".
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Тренды в мире: Трамп в Давосе, увольнение из-за Бандеры в Украине
    15:57 24.01.2018
    2108Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Ведущие мировые СМИ обсуждают отказ первой леди США Меланьи Трамп сопровождать своего супруга в Давос, комичное увольнение чиновника на Западной Украине и вопрос отправки миротворцев в Донбасс.
    Василий Волга
    Василий Волга: Европа уже дала нам по морде за Бандеру
    12:17 04.01.2018
    5279Радикальный экстремизм охватил Украину
    Ещё только четыре или три года назад этих ошалелых глаз и слюнявых ртов, орущих "Москалів на ножи" или "Бандера прийде, порядок наведе", было несравнимо больше, чем сегодня, отмечает Василий Волга.
    Политический эксперт Янина Соколовская
    Соколовская: марши радикалов будут нарастать
    18:23 02.01.2018
    1097Радикальный экстремизм охватил Украину
    На фоне слабости и практически обездвиженности левого политического крыла в стране силу набирают правые и радикалы - их марши будут расти и множится, считает политэксперт Янина Соколовская.
    В Киеве прошло Факельное шествие в честь Бандеры
    Факельное шествие и без погрома. Соцсети о марше за Бандеру
    16:00 02.01.2018
    1213Радикальный экстремизм охватил Украину
    Уже традиционно первый вечер нового года в Украине прошел под знаменами националистов - факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры состоялись не только в столице, но и других регионах страны. Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
    Факельное шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. Видео
    Факельное шествие в честь Бандеры в центре Киеве 
    02:19 02.01.2018
    1464Радикальный экстремизм охватил Украину
    Участники шествия прошли с факелами от парка имени Тараса Шевченко до Майдана, где на импровизированной сцене выступили политики, активисты и историки. В мероприятии приняли участие не менее 1000 человек.
    Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве. Архивное фото
    "Правый сектор" назвал города, в которых пройдут марши в честь Бандеры
    22:47 31.12.2017
    3490Радикальный экстремизм охватил Украину
    В "Правом секторе" уточнили, что колонны с факелами в первый день нового года пройдут по улицам Киева, Львова, Сум, Харькова, Тернополя, Днепра, Ровно, Херсона, Кривого Рога и Мелитополя.
    Кость Бондаренко
    Бондаренко: Польше и Украине никак не достичь компромисса по Бандере
    18:31 14.12.2017
    733Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    У украинских историков отношение к Бандере сейчас политизировано и определяется фразой: "ты за Бандеру или против?", а что касается поляков, то для них это исторический антигерой, поэтому будет сложно найти общий знаменатель, считает историк Кость Бондаренко.
    Вице-премьер министр Павел Розенко. Архивное фото
    Соцсети: Вятрович Delete, теперь Бандерой займется Розенко
    18:20 14.12.2017
    2746Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Степана Бандеру оценят эксперты украинско-польской комиссии по изучению исторических вопросов. Получится ли у специалистов согласовать единую позицию для двух стран относительно персоны лидера УПА и что думают по этому поводу сами украинцы?
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    06:24 09.03.2018
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    Александр Скубченко
    Украина должна помнить преступное нечеловечное бандеровское наследие
    13:50 09.02.2018
    4614
    По мнению блогера Александра Скубченко, в Украине следует на законодательном уровне признать преступления УПА, осудить и запретить их героизацию, чтобы "зверства бандеровцев" не повторились.
    Флаг Украины
    Окрасим Украину в красно-черный
    18:36 16.02.2018
    2244
    В разгар кризиса в отношениях Украины и Польши вокруг запрета последней "бандеровской идеологии" Киев пошел на диалог с Варшавой, а местные советы договариваться не торопятся, разрешая вывешивать красно-черные флаги.
    Взрыв у входа в музей Степана Бандеры
    Взрыв в музее Степана Бандеры квалифицирован как хулиганство
    23:16 15.02.2018
    290
    В результате взрыва были повреждены входные двери музея, частично фасадная часть здания и стеклопакетные блоки окон. По факту происшествия назначено проведение экспертиз.
    Политолог, историк Александр Палий
    "Антибандеровский закон" Польши еще отредактируют — Палий
    18:15 02.03.2018
    141
    Несмотря на то, что Польша является и членом Евросоюза, и членом НАТО, несмотря на более развитую польскую экономику, в исторических спорах Украина выглядит солиднее, считает политолог.
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