Взрыв в музее Степана Бандеры квалифицирован как хулиганство

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в музее Степана Бандеры в с. Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области, сообщает областной главк Национальной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в полицию утром 15 февраля от охранника музея.

Следователи на месте инцидента установили, что взрывное устройство неустановленного образца бросили в музей около 4.00. В результате взрыва были повреждены входные двери, частично фасадная часть здания и стеклопакетные блоки окон.

Смотрите также: В сети появилось видео нападения украинцев на россиян в Афинах

Отмечается, что с целью раскрытия этого преступления правоохранители проводят первоочередные следственные (розыскные) действия. По делу назначено проведение экспертиз.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

ГУ НП Украины в Ивано-Франковской области Взрыв у входа в музей Степана Бандеры

Музей лидера ОУН был открыт 30 декабря 2000. К этому времени он действовал в уцелевшей комнате, в которой проживала семья Бандеры с 1906 по 1933 год.