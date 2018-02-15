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    Происшествия

    Взрыв в музее Степана Бандеры квалифицирован как хулиганство

    (обновлено: )10511
    В результате взрыва были повреждены входные двери музея, частично фасадная часть здания и стеклопакетные блоки окон. По факту происшествия назначено проведение экспертиз.
    Взрыв у входа в музей Степана Бандеры
    ГУ НП Украины в Ивано-Франковской области

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в музее Степана Бандеры в с. Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области, сообщает областной главк Национальной полиции.

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    Сообщение о происшествии поступило в полицию утром 15 февраля от охранника музея.

    Следователи на месте инцидента установили, что взрывное устройство неустановленного образца бросили в музей около 4.00. В результате взрыва были повреждены входные двери, частично фасадная часть здания и стеклопакетные блоки окон.

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    Отмечается, что с целью раскрытия этого преступления правоохранители проводят первоочередные следственные (розыскные) действия. По делу назначено проведение экспертиз.

    Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

    ГУ НП Украины в Ивано-Франковской области
    Взрыв у входа в музей Степана Бандеры

    Музей лидера ОУН был открыт 30 декабря 2000. К этому времени он действовал в уцелевшей комнате, в которой проживала семья Бандеры с 1906 по 1933 год.

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