Бондаренко: сегодня национальная идея Украины - это гроб Бандеры

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина и Польша продолжают ссориться на почве истории. Теперь спор завязался вокруг исторической роли Богдана Хмельницкого. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький во время встречи в публичной библиотеке с жителями Холма, прокомментировал "непростые взаимоотношения польского и еврейского народа на протяжении веков".

Польский политик в своем выступлении также привел слова одного из раввинов, который якобы во время недавней конференции в Торуне поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером.

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"Для наших соседей Хмельницкий – это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой", – сказал глава польского правительства.

Хмельницкий и Гитлер – большая историческая разница

Польский премьер Моравецький – это продукт вроцлавского лагеря, Севера Польши, где сегодня наиболее сильны позиции партии "Право и справедливость" (ПиС). Об этом РИА Новости Украина рассказа политолог и историк, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко. По большому счету, Моравецький – представитель специфической политической среды, отметил эксперт, и не стоило ожидать, что премьер будет большим другом Украины.

"Что касается нынешнего заявления. В польской историографии часто апеллируют к хронике Натана Ганновера, который в свое время, описывая события XVII-го века, написал о жертвах среди еврейского населения. Он говорил о том, что как раз казаки Хмельницкого действительно уничтожили сотни тысяч евреев", – сообщил политолог.

При этом, продолжил Бондаренко, проводить прямые параллели между Гитлером и Хмельницким не совсем правильно.

"И тот, и тот, конечно, демонстрировали антисемитизм, но у Гитлера был идеологически ярко выраженный антисемитизм, а у Хмельницкого – стихийный. Поэтому не совсем правильно говорить об этом. Для Хмельницкого это был побочный эффект его основной деятельности, а для Гитлера это была основая идея – уничтожить всех евреев. Так что это было два разных процесса", – заявил эксперт.

Он добавил, что историки никогда не говорили, что Хмельницкий был белым и пушистым, что у него не было грехов, но не стоит ставить знак равенства между Хмельницким и Гитлером.

Правые популисты при власти

Отдельно Бондаренко прокомментировал позицию польского руководства по отношению к Украине.

"В Польше и Украине при власти сегодня находятся правые популисты, которые на самом деле апеллируют не к экономической целесообразности, не к социальным моментам, а апеллируют, в первую очередь, к исторической памяти", – подчеркнул политолог.

Но есть и важное отличие между Польшей и Украиной, отмечает эксперт

"Есть такой польско-французский историк и философ Кшиштоф Помян. Он очень заслуженный человек, открывал музей истории Европы в Брюсселе… Он сказал, что во главе Польши до сих пор стоят два гроба: гроб Пилсудского и гроб Дмовского (министр иностранных дел Польши в 1923 году), который отличался крайний национализмом, создал целый ряд полуфашистских организаций. Соответственно, Украиной, к сожалению, на сегодняшний день руководит гроб Бандеры. И это единственное отличие от Польши", – подытожил Кость Бондаренко.