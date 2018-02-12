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    В мире

    Премьер Польши поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером

    (обновлено: )1910145
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький отметил, что для украинцев Богдан Хмельницкий - это национальный герой, в отличие от Польши.
    Матеуш Моравецкий
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький во время встречи в публичной библиотеке с жителями Холма, прокомментировал "непростые взаимоотношения польского и еврейского народа на протяжении веков".

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    РИА Новости Украина/Youtube
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    По его словам, в общих интересах Польши и современного Израиля является борьба за историческую правду, сообщает leopolis.news.

    Говоря об истории польско-еврейских отношений, Матеуш Моравецький подчеркнул, что суверенная Польша никогда не выгоняла евреев. Напротив, различными привилегиями создала им хорошее пространство для жизни. 

    Вместе с тем, Матеуш Моравецький, рассказывая о гонениях евреев в средние века, отметил, что в еврейской историографии восстание Богдана Хмельницкого сравнивается практически с Холокостом.

    Моравецкий в своем выступлении также привел слова одного из раввинов, который якобы во время недавней конференции в Торуне поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером. 

    "Для наших соседей Хмельницкий — это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой", — отметил глава польского правительства.

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства.

    Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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