Погребинский о спорах из-за "бандеровского" закона: страшная цепь глупостей

Принятие в Польше обновленного закона об Институте национальной памяти является опасным и недооцененным событием, в том числе для самих поляков, заявил директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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По его словам, скандальный закон, который также касается и Холокоста, стал неким ответом Польши на героизацию Украиной лидера ОУН Степана Бандеры.

"Но даже те политические силы, кто не является в Польше националистами или шовинистами, они точно так же относятся к Бандере, как нынешняя власть. Вы что, не можете сказать, что "Бандера – герой части украинского общества? Мы не собираемся этого менять. Но мы не считаем, что эта идеология тоталитарная, никакого отношения к европейским ценностям не имеет". И это основа для снятия проблемы между Украиной и Польшей. А настаивание на том, что Бандера будет интегральным героем Украины – это тупик", – заявил Погребинский в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. До этого Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".