Розенко едет в Польшу обсудить запрет "бандеровской идеологии"

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Павел Розенко в пятницу посетит Польшу, где попытается снять напряженность в двухсторонних отношениях и получить разъяснения по закону о запрете "бандеровской идеологии".

"Выполняя договоренности президента Украины с президентом Польши, 16 февраля я планирую посетить Варшаву и встретиться со своим польским коллегой Петром Глинским. Сейчас нам чрезвычайно важно снять то напряжение в украинско-польских отношениях, которое последнее время, в том числе искусственно, накручивается различными политическим силами… Поэтому основная миссия – начать диалог с польской стороной на эту тему", — приводит слова Розенко его пресс-служба.

При этом, по его словам, Киев не может не реагировать на последние события, в частности относительно принятия изменений в закон об Институте национальной памяти Польши. "Руководствуясь позицией президента Украины, Верховной Рады Украины и правительства Украины, мы ожидаем от польской стороны не только разъяснения по этому закону. Мы считаем, что закон должен быть изменен", — подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что украинская сторона готова к обсуждению широкого круга вопросов. "Мы надеемся, что и польская сторона изъявит свое желание к урегулированию всех спорных моментов", — добавил он.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. До этого Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".