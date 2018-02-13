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    Политика

    Украина резко ответила Польше на заявление о Хмельницком

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    (обновлено: )95242
    Неспособность Польши договориться с казаками и гарантировать им вольности в результате закончилась тем, что "сначала Москва съела казаков, а затем и Польшу", заявил Дмитрий Кулеба.
    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, который назвал восстание украинских казаков во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой "первым большим преступным актом против евреев", спровоцирует новый виток конфликта между Киевом и Варшавой.

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал восстание украинских казаков во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой "первым большим преступным актом против евреев" и сравнил его с Холокостом.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
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    "В 1664 году Стефан Чарнецкий, польский полководец с русского рода, захватил Суботив и приказал выбросить из могилы тело Богдана Хмельницкого. В 2018 году наши польские друзья снова докопались до Хмельницкого. Причиной восстания были накопленные за многие годы обиды украинцев в адрес "польской отчизны". Антисемитизм в восстании был. Польша мстила за восстание жестоко. Восстание и дальнейшие войны подорвали Речь Посполитую. Это факты", — написал Кулеба на своей странице в Facebook во вторник.

    По его мнению, неспособность Польши договориться с казаками и гарантировать им вольности в результате закончилась тем, что "сначала Москва съела казаков, а затем и Польшу".

    "Было бы хорошо, если бы об этом говорили историки и популяризировали знания, которые предотвращают повторение трагедий. Но заявление польского премьера сейчас не только даст вектор действий полякам, но и спровоцирует украинцев. Спираль конфликта выведена на новый уровень, и это очень печально", — добавил он.

    Дмитрий Кулеба/Facebook, 13 февраля 2018

    В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. 

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