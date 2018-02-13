Саакашвили отказался просить убежища в Польше

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не будет просить политического убежища в Польше.

Накануне Саакашвили выслали в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания Администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

По словам Саакашвили, в МВД Польши у него спросили о намерении просить политическое убежище.

"Я ответил, что не буду просить никакого политического убежища", — сказал политик во вторник в эфире телеканала NewsOne.

Саакашвили также анонсировал проведение пресс-конференции в Варшаве.

"Сегодня будет пресс-конференция в 13:00 по Варшаве (14:00 по Киеву)", — сказал он.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили. Грузия также отправляла в Польшу запрос на экстрадицию Саакашвили в 2017 году.