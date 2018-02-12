Вперед к украинско-польской драке по дорожке, проторенной Соросом?

Павел Рудяков, эксперт

На днях в комитете по делам национальных и этнических меньшинств Сейма Польши заслушали информацию замминистра внутренних дел Павла Шефернакера об актуальных проблемах украинского меньшинства. В пакете с ней был рассмотрен доклад "Объединения украинцев Польши" ("ОУП") о положении "польских" украинцев – "Украинское меньшинство и мигранты из Украины в Польше – анализ дискурса". Его представил глава "ОУП" Петро Тима. Оценка ситуации в информации МВД Польши и у Тимы, хоть и основывалась, в принципе, на одних и тех же фактах, содержала отличия. Так, к примеру, Тима заявил, что в Польше набирает обороты "кампания нетерпимости по отношению к украинцам". Шефернакер же, со своей стороны, заверил, что для разговоров о чем-либо подобном нет оснований, что его ведомство последовательно руководствуется принципом: "Мы не потерпим преступлений на почве ненависти", – имея в виду ненависть, продиктованную межнациональными отношениями.

В своем выступлении глава "ОУП" обратил внимание на то, что в настоящий момент украинское меньшинство в Польше представлено двумя большими группами: с одной стороны, это – польские граждане украинского происхождения, с другой, – иммигранты, рабочие, студенты из Украины. У них разные судьбы, различные ожидания, но с некоторых пор есть одна общая проблема, весьма серьезная: "акты физической агрессии" в отношении лиц украинской национальности со стороны поляков. Она усугубляется в еще большей степени в связи с тем, что, по мнению авторов доклада, ведомства, отвечающие за порядок и спокойствие в Польше, не реагируют на такие случаи должным образом. "Многие ученые, социологи, изучающие вопросы миграции в Польше, утверждают, что происходит усиление различных форм нетерпимости, невосприятия по отношению к другим национальностям, в частности – иммигрантов из Украины", – заявил Тима. Добавив, что, как явствует из собранных материалов, в течение, как минимум, двух лет длится кампания представления негативного образа иммигрантов из Украины и формирования отрицательного эмоционального поля вокруг них.

В информации польского МВД существование проблемы, на которую обратил внимание Тима, не отрицалось, однако, акцент был сделан не на инцидентах, а на том, как ведомство и его службы организовывают действия, направленные на их расследование и предотвращение. Отметив, что в 2014-2016 гг. неизвестные совершили ряд актов вандализма и надругательства над важными для украинского меньшинства в Польше памятными местами, Шефернакер доложил депутатам о том, что в системе МВД продолжается реализация учебной программы, посвященной проблеме преступности на почве нетерпимости. Главная комендатура полиции с 2015 года проводит тренинги в форме мастер-классов на тему противодействия преступлениям, совершаемых по расистским или ксенофобским мотивам.

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По данным полиции, в 2016 г. из 879 уголовных производств по преступлениям на почве нетерпимости с ненавистью к украинской общине в Польше было связано 59 случаев. В период с января до ноября 2017 г. из 791 производства таковых было 100. Динамика отрицательная: при сохранении общего показателя примерно на том же уровне количество преступлений против украинской общины и ее представителей выросло на 40%. В августе 2017 г. в МВД Польши был назначен национальный координатор по борьбе с преступлениями на почве ненависти в киберпространстве.

Новость о слушаниях по "украинскому вопросу" в парламентском комитете привлекла повышенное внимание польских СМИ. Большинство из них ограничилось констатацией факта и кратким изложением того, что говорилось на заседании представителями МВД и "ОУП". В некоторых же изданиях соответствующие материалы были поданы в концептуальном освещении. "Язык ненависти за деньги Сороса", – гласил заголовок на электронном портале "Кресы", недвусмысленно указывающий на то, кто стимулирует всплеск вражды в отношениях между поляками и украинцами. Основанием для такой трактовки события послужил тот факт, что доклад "Организации украинцев Польши", представленный в Сейме, подготовлен на целевой грант по теме "противодействие дискриминации", полученный от "Фонда Стефана Батория" – известной в Польше, и за ее пределами неправительственной организации, финансируемой Джорджем Соросом.

Появление "тени" Сороса в польско-украинских "разборках" польских журналистов, как ни странно, нисколько не удивило. По мнению некоторых из них, меценат не первый год присматривался к теме, время от времени запуская разнообразные пробные шары, направленные на ее разворот в соответствующем направлении. В одном из аналитических текстов по этой теме обращалось внимание на то обстоятельство, что поляки и украинцы в последнее время "ссорятся" практически по той же самой схеме-модели, по которой в свое время начинали ссориться украинцы с русскими. Сведение истории двусторонних взаимоотношений исключительно к историческим травмам и обидам, нанесенным друг другу – вот первейший элемент "схемы Сороса".

Провоцирование конфликтов в сфере языка, актуализация негативных стереотипов восприятия "другого", демонизация друг друга, искусственное нагнетание напряженности на уровне бытовых отношений, раскручивание кампаний соответствующего толка в СМИ, усложнение двусторонней коммуникации на всех уровнях, по всем каналам, подключение законодателей и выход на государственный уровень. Эти и другие элементы тоже присутствуют, пускай пока в разной степени. И работают на результат.