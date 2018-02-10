Глава МИД Польши выразил надежду на скорое разрешение спора с Украиной

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Польши выразил надежду на то, что исторический спор с Украиной будет урегулирован. Об этом Яцек Чапутович заявил вскоре после встречи с главой дипломатии Эстонии в Варшаве, передает "Радио Польша".

Речь идет, прежде всего, о поправке к закону об Институте национальной памяти, которая вызвала критику как в Израиле, так и в Украине, а также о запрете на эксгумацию, которую должен был провести польский Институт национальной памяти.

Чапутович отметил, что Польша осознает обеспокоенность украинских властей по поводу поправки к закону об Институте национальной памяти. Министр надеется, что спор удастся уладить на встрече вице-премьеров Польши и Украины, которая должна состояться на следующей неделе.

"Я надеюсь, что эта встреча состоится. По крайней мере, мы получили этому подтверждение. Мы запланировали дискуссию об исторических отношениях между нашими странами, мы также намерены добиться разрешения со стороны украинских властей на проведение эксгумационных работ", — сказал министр.

В прошлом году Украина запретила польскому ИНП проведение эксгумаций на своей территории. Министерство иностранных дел Польши, в свою очередь, запретило въезд в Польшу для ряду украинских чиновников, отвечающих за историческую политику.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. До этого Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".