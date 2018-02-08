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    Украино-польские отношения пока заминированы - Дьяченко

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    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (440)

    (обновлено: )12810
    По мнению юриста Елены Дяченко, именно украинская, а не польская власть первой заложила мину замедленного действия в отношения двух стран.
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Верховная Рада осудила принятый Сеймом Польши закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и призвала польского президента Анджея Дуду не подписывать его, такое заявление во вторник поддержали 242 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Впрочем, польский президент буквально через несколько минут подписал закон.

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    Напомним, Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон вступит в силу после того, как его подпишет польский президент. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.

    По словам юриста Елены Дьяченко, именно украинская, а не польская власть первой заложила мину замедленного действия в отношения двух стран. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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    "Президент Польши подписал антибандеровский закон. Текущая власть бьется в истерике и учит поляков демократии, умалчивая, что именно она приняла в 2015 году пакет законов о героизации бандеровцев и заложила мину в украино-польские отношения. В то время, как доверие к власти падает, наибольшим доверием общества пользуется каноническая православная церковь. Именно при помощи Церкви на почве христианских ценностей может произойти примирение двух народов, то время как власть углубляет конфликт и продолжает настаивать на том, что разъединяет Украину и Польшу", - отметила юрист.

    Facebook Елены Дьяченко
    Скриншот Facebook

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