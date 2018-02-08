Украино-польские отношения пока заминированы - Дьяченко

РИА Новости Украина

Верховная Рада осудила принятый Сеймом Польши закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и призвала польского президента Анджея Дуду не подписывать его, такое заявление во вторник поддержали 242 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Впрочем, польский президент буквально через несколько минут подписал закон.

Напомним, Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон вступит в силу после того, как его подпишет польский президент. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.

По словам юриста Елены Дьяченко, именно украинская, а не польская власть первой заложила мину замедленного действия в отношения двух стран. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Президент Польши подписал антибандеровский закон. Текущая власть бьется в истерике и учит поляков демократии, умалчивая, что именно она приняла в 2015 году пакет законов о героизации бандеровцев и заложила мину в украино-польские отношения. В то время, как доверие к власти падает, наибольшим доверием общества пользуется каноническая православная церковь. Именно при помощи Церкви на почве христианских ценностей может произойти примирение двух народов, то время как власть углубляет конфликт и продолжает настаивать на том, что разъединяет Украину и Польшу", - отметила юрист.