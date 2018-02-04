Эхо дебандеризации Польши в Украине

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, предложенный движением Kukiz'15. Закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Фракция Kukiz'15 представила свой проект больше года назад, однако некоторое время он был заморожен. Депутаты должны были взяться за него в ноябре, но в последний момент этот пункт был изъят из повестки дня. По неофициальной информации, тогда речь шла о том, чтобы не вносить еще большую напряженность в отношения Киева и Варшавы накануне визита президента Польши Анджея Дуды в Украину.

Согласно закону, под преступлениями организаций, сотрудничающих с Третьим рейхом подразумеваются "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, заключающиеся в применении насилия, террора или других форм нарушения прав человека против индивидов или групп людей, а особенно против польского населения. Преступлением украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом, является также участие в уничтожении еврейского населения и геноциде граждан Второй Речи Посполитой на территории Волыни и Восточной Малопольши".

За отрицание этих преступлений предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

По мнению авторов проекта, Украина проводит историческую политику, ища источники своей идентичности в "преступных формированиях и преступной идеологии украинского интегрального национализма", который "захватывает все сферы общественной и публичной жизни". Более того, согласно закону, Украина пытается навязать Польше свое видение событий 75-летней давности.

Наш ответ Чемберлену

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот польский закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Польшей и Украиной.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в спешном порядке поручил комитету по иностранным делам подготовить реакцию парламента на принятый закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской" идеологии.

Каким может быть ответ украинских парламентариев можно предположить, исходя из реакции отдельных нардепов. Например, Игорь Мосийчук предлагает отозвать посла из Варшавы и связаться с США. По его словам, украинский парламент должен рассмотреть инициативы, которые станут помехой польскому "шовинизму": "Украинское государство должно жестко отреагировать на принятие Сенатом Польши так называемого закона о запрете бандеровской идеологии".

Политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что украинский парламент не может ничего противопоставить Польше, кроме звуковых волн и мыльных пузырей.

"Эскалация конфликта, особенно в год, когда мы входим в новый политический цикл, ничего, кроме политических, экономических и репутационных убытков, нам не принесет. Вспомним, что реально Польша выступала главным лоббистом Украины при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, и если тут абсолютно очевидны печальные экономические результаты, то безвиз, который абсолютное большинство украинцев встретило позитивно, Польша также лоббировала. В этой ситуации обострение украинских отношений с Польшей, я думаю, объективно выгодно только России. Но миссия украинских националистов — делать то, с чем они на словах борются, что мы сможем в ближайшие дни и увидеть. Этот закон вызвал негативную реакцию в Соединенных Штатах и в Израиле, но эта реакция касается вопроса Холокоста, и выступать адвокатами украинских националистов ни израильтяне, ни американцы не будут. И это надо понимать, и в этой ситуации, скорее всего, крайними окажутся украинцы, поскольку очевидно, что Волынская резня — это был пример этнической чистки, когда людей убивали по национальному признаку, и никто выступать адвокатом Украины в этом вопросе не будет. Об этом предупреждали», — сказал РИА Новости Украина Андрей Золотарев.

Не будите демонов прошлого

По мнению политолога, украинские ура-патриоты нарушили тот хрупкий баланс, который сложился еще во времена президентства Квасневского и Кучмы.

"Был выстроен баланс: простите и прощаем. Причем стороны прекрасно понимали, что не стоит будить демонов прошлого. У Польши тоже много сомнительных эпизодов в ее довоенной истории. Кучма и Квасневский прекрасно понимали, что если мы хотим строить будущее, то не надо копаться в прошлом. Джина из бутылки выпустила нынешняя майдановская власть, которая строит политику Украины на принципах этнического национализма. Но если во внутренней политике деятели, исповедующие радикальный национализм, могут где-нибудь в райцентре сорвать аплодисменты и заработать рейтинговые баллы, то когда этнический национализм лежит в внешней политики, где должны лежать государственные интересы, а не принципы дремучего национализма начала ХХ века, жди беды. И ситуация с Польшей служит тому доказательством", — пояснил Золотарев.

Политолог уверен, за что бы не проголосовали украинские депутаты в ответ на польский закон, это только усугубит ситуацию в украинско-польских отношениях.

"Поскольку у Украины самая слабая позиция — конфликт на востоке, тяжелое экономическое положение, массовая миграция. Представьте, что если в какой-то момент Россия и Польша начнут синхронно, даже частично, депортировать украинцев? Или Польша поставит вопрос о безвизе (это фантастический сегодня сценарий, но мы знаем, то, что сегодня выглядит фантастикой завтра может стать реальностью)? Не трудно догадаться, какими будут в таком случае внутриполитические последствия", — сказал Золотарев.

Реакция в мире

Украинские политики и СМИ постоянно подчеркивают, что польский закон об институте Национальной памяти был негативно воспринят в США и Израиле. Но забывают уточнить, что именно вызвало эту реакцию. Дело в том, что закон запрещает обвинять поляков в пособничестве Холокосту. Критики закона называют его попыткой переписать историю.

Закон запрещает называть развернутые на территории Польши нацистские лагеря смерти "польскими". За это предусмотрен штраф или лишение свободы на три года. Многие поляки считают, что фраза "польские лагеря смерти" подразумевает, что оккупированная Польша участвовала в работе концлагерей. Есть мнение, что закон станет предпосылкой для уголовного преследования любого, кто не согласен с принятым на государственном уровне мнением, что поляки были исключительно героями в ходе войны и никаким образом не были соучастниками в преступлениях нацистов.

"Это исторический факт, что многие поляки помогали убивать евреев, выдавали их нацистам, издевались над ними и даже убивали их во время и после Холокоста", — заявил министр образования Израиля и по связям с диаспорой Нафтали Бенет, подчеркнув, что фразу "польские концлагеря" действительно можно понимать по-разному.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с жесткой критикой в отношении польского законопроекта именно в части Холокоста, назвав его попыткой переписать историю.

Госдеп США, комментируя польский закон, предостерег, что он может иметь последствия для стратегических интересов Польши: "Мы обеспокоены, что законодательные акты Польши о преступлениях, совершенных во время Холокоста, могут подорвать свободу слова. Мы все должны быть осторожными, чтобы не мешать дискуссии о Холокосте. Мы призываем Польшу переоценить законодательство, учитывая его потенциальное влияние".

Не в Бандере дело

"Основной скандал вокруг этого закона разгорелся из-за фразы о польских концлагерях. Так что пока что в центре международного скандала исключительно тема Холокоста, а по поводу того, что касается Украины, вообще никто не поднимает вопрос, кроме представителей нашей страны, нашей власти. Этот контекст угрожает тем, что этот скандал может привести к ответным действиям со стороны Израиля, в том числе, что касается информационной компании об участии представителей других европейских народов в геноциде, и это может в итоге ударить и по Украине еще раз вместе с этим польским законом. Поэтому наши будут настаивать, возмущаться, но пока что поляки не реагируют на наши замечания, зато очень увлечены обсуждением в контексте замечаний, которые высказали Израиль и Соединенные Штаты по поводу Холокоста. Украинская тема вообще почему-то не присутствует в комментариях польских политиков", — сказал РИА Новости Украина политолог-международник Владимир Воля.

По мнению эксперта, вряд ли украинский посол в Польше мог каким-либо образом повлиять на желание польских парламентариев принять закон "о бандеризме".

"Есть объективная реальность — польская власть, похоже, игнорирует всех и делает то, что ей нужно, поэтому ничего не зависит от послов или от кого-то еще. Это такой устойчивый курс, который будет продолжаться несколько лет, а может и десятилетия", — отметил Воля.

При этом, по словам эксперта, действия украинской власти по героизации УПА отчасти спровоцировали ответную реакцию Польши.

"В информационном плане массовость явлений переименований, плюс марши националистов в какой-то степени внесли свой вклад. Кроме того, украинская власть разработала инструментарий декоммунизации, и такое впечатление, что Польша весь этот инструментарий просто теперь будет использовать для дебандеризации. Очень много предположений, ассоциаций, что поляки очень многое взяли из украинского законодательства по декоммунизации", — сказал Воля.

Заробитчане могут спать спокойно

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович полагает, что закон направлен в первую очередь на украинцев, проживающих сейчас в Польше. Солидарен с Вятровичем и вице-премьер-министр Павел Розенко, видя в законе угрозу для украинских трудовых мигрантов.

Золотарев парирует, что новый закон не отразится на украинцах, проживающих в Польше.

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"Украинские заробитчане как раз стараются интегрироваться в польское общество и в футболках с Бандерой или Шухевичем по Варшаве мало кто из них додумается дефилировать, и тем более заниматься пропагандой интегрального национализма, идей Донцова. Да, у заробитчан возникают проблемы на уровне той же молодежи, не будем забывать, что оголтелый национализм характерен и для польского политикума, причем в Польше он из маргинеса перешел в мейнстрим, и польские правые усилились во много благодаря тому, что как раз украинские националисты стали будировать темы глорификации лидеров ОУН-УПА, что для поляков — соль на исторические раны. Так что такое развитие событий было вполне прогнозируемым. Но поляки заинтересованы в том, чтобы украинцы заткнули демографическую дыру, а это вопрос социально-экономический — пополнение пенсионного фонда, налоги, недорогая рабочая сила, которая является стимулом для развития экономики. Польша заинтересована в украинцах, поэтому никто особенно ущемлять украинских трудовых мигрантов не будет. Но рассчитывать на поддержку Польши на внешней политической арене не стоит, я думаю, что энтузиазма у поляков поубавится", — заключил эксперт.