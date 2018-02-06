Корнейчук: Польша показала Порошенко его место

РИА Новости Украина

Верховная Рада осудила принятый Сеймом Польши закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и призвала польского президента Анджея Дуду не подписывать его, такое заявление во вторник поддержали 242 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Впрочем, польский президент буквально через несколько минут подписал закон.

Напомним, сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон вступит в силу после того, как его подпишет польский президент. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, принятое Радой заявление об антибандеровском польском законе оказалось на самом деле "не жесткой резолюцией уважающего себя государства, а холопской челобитной".

"Связанной в первую очередь с тем, что никто из голосовавших за нее депутатов не хотел попасть в польский "черный список". Как тот же Вятрович. В заявлении депутаты пытались высказать "обеспокоенность" из-за того, что в Польше нарастают антиукраинские настроения. Ну, а дальше начался какой-то "поток сознания", – пишет Корнейчук на своей странице в Facebook.

Во-первых, отмечает аналитик, Польша якобы приравнивает действия борцов за независимость Украины в лице украинских националистов к преступлениям советского режима: "так дело ведь в том, что действия этих самых "борцов" поляки и считают преступлениями против Польши. И террористические акты Бандеры, и Волынская резню поляков. Да и вообще всю деятельность ОУН и УПА".

А коммунистические преступления, подчеркивает эксперт, у них рассматриваются отдельно. И оценку им поляки давно уже дали.

"Во-вторых, по мнению Рады, разжигание конфликта между украинским и польским народов выгодно "российскому агрессору". Иными словами, Рада по сути обвинила поляков в том, что они — "рука Кремля", – сообщает Корнейчук.

Пост Дмитрия Корнейчука

В-третьих, продолжает он, поляки должны отменить антибандеровский закон, поскольку усиление антиукраинских настроений может повлиять на миллионы наших трудовых мигрантов, работающих для экономического роста Польши.

"Да ведь поляки только и мечтают, когда этот "дешевый миллион" отправится назад. И перестанет снижать уровень зарплат для поляков. По сути, именно засилием украинцев в Польше и вызваны антиукраинские настроения", – пишет политолог.

В конце заявления Рада просит президента Польши ветировать антибандеровский закон: естественно, ни о каких ответных мерах со стороны Украины в документе и речи нет, указывает эксперт. Как и осуждения, к примеру, операции "Висла", которую поляки провели в 1947 году, выселив этнических украинцев в территори Польши в СССР, добавляет Корнейчук.

"И что думают о заявлении украинского парламента в Варшаве, стало практически сразу ясно, поскольку буквально в течении считанных часов президент Польши Дуда демонстративно подписал антибандеровский закон. Собственно, Польша красноречиво показала Порошенко его место "хромой утки"…", – подытожил политаналитик.