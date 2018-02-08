Бег по кругу: очередной налет балаклав на "Вести"

Фото "Вести"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новый налет

Утро четверга, 8 февраля, для "Вестей" началось с нового налета силовиков. По информации издания, среди них — представители военной прокуратуры, а также представители Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами.

"Ну все, началось! Около 6 утра окружили "Гулливер", заходят на наш этаж такие "милые" люди. Коллеги с Радио передают, что звук такой, будто начали все крушить. Скоро начинаем на сайте онлайн. Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство и его друзей", — написала у себя в Facebook главред "Вестей" Оксана Омельченко.

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По ее словам, журналистов не пускают на работу, а двери в офис выламывают ломами и болгарками.

"Герои наших публикаций, в частности, следователь военной прокуратуры Опанасенко угрожает журналистам "Вестей": "Если еще слово скажешь, я за себя не ручаюсь, ты это поняла?!!" Силовики не пускают журналистов на работу, которым сейчас надо выходить в эфир. Конечно, они же помешают силовикам крушить и тырить наши вещи — их уже выносят, а двери ломают ломами и болгарками", — заявила Омельченко.

Следует отметить, что Нацагенство уже несколько месяцев добивается передачи в свое управление помещений издания. Их арестовано в рамках дела против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. По словам силовиков, "Вести" должны теперь согласовывать условия использования помещений редакции с Нацагентством.

В то же время ранее "Вести" не раз заявляли, что расценивают все проиходящее как "расправу с неугодными СМИ, которые не вторят провластной риторике и не боятся указывать чиновникам на их ошибки".

История обысков

Перед этим обыски в издании прошли 14 июля 2017 года. Работа редакции была заблокирована, сообщал шеф-редактор "Радио Вести" Андрей Блинов.

Тогда главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос связал обыски в "Вестях" с делом экс-министра доходом и сборов Украины Александра Клименко. По его словам, правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, которые принадлежат экс-министру.

"Сейчас проводятся 183 обыска в помещениях, которые принадлежат экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в городе Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи. Работа журналистов "Радио Вести", входящих в медиа-холдинг Клименко и группы компаний "Юнисон", не прекратилась", — писал Матиос на своей странице в Facebook.

Медиа-холдинг "Вести Украина" связывают с беглым экс-министром доходов и сборов Клименко времен президентства Виктора Януковича. В состав холдинга входят, в частности, газета "Вести" и "Радио Вести".

В то же время шеф-редактор "Радио Вести" Андрей Блинов заявлял в комментарии РИА Новости Украина, что "медиахолдинга Клименко не существует".

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Обыски, погромы и не только…

Впрочем, журналистам уже не привыкать. Ранее в издании уже были и обыски, и даже погромы при предыдущем главреде Игоре Гужве.

В отношении Гужвы было заведено уголовное дело за неуплату налогов на сумму 18,763 миллиона гривен на должности главного редактора "Вести". Кроме этого его обвиняли в отмывании денег через медиа-холдинг.

В 2014 и 2015 годах в редакции "Вестей" прошла серия обысков. Так, в сентябре 2014 года Гужва заявлял, что Служба безопасности Украины проводит обыск в редакции издания; он связал происходящее с предстоящими выборами в Верховную Раду и публикацией материала о дочери главы СБУ.

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А перед этим серия обысков в издании прошла в мае 2014 года. В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) объясняли это подозрениями в нелегальном финансировании газеты. Однако в газете связывали произошедшее с критикой в адрес действующей власти накануне выборов президента, на которых победил Петр Порошенко.

"После публикации о квартире дочери Наливайченко (Валентин Наливайченко является председателем Службы безопасности Украины — ред.) в Нью-Йорке, СБУ захватило редакцию газеты "Вести". Деятельность редакции полностью парализована", — писал Гужва у себя в Facebook. Как сообщали журналисты, силовики изымали сервера, на которых находится сайт vesti.ua.

5 июля 2014 года неизвестные в масках разгромили редакцию "Вестей" и избили охранника. В здание кидали камни и бутылки с зажигательной смесью, в помещении распылили слезоточивый газ. Впоследствии милиция квалифицировала нападение на редакцию газеты "Вести" как хулиганство. https://rian.com.ua/video/20140705/354531990.html

Газета "Вести" издается самым большим тиражом среди всех ежедневных изданий Украины — 350 тысяч экземпляров ежедневно.

По материалам из открытых источников интернет