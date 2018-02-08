В редакцию газеты "Вести" ворвались силовики с ломами и болгарками

Фото Facebook Оксана Омельченко

КИЕВ,8 фев — РИА Новости Украина. В редакцию медиа-холдинга "Вести" утром проникли силовики, по информации издания среди них — представители военной прокуратуры.

"Ну все, началось! Около 6 утра окружили "Гулливер", заходят на наш этаж такие "милые" люди. Коллеги с Радио передают, что звук такой, будто начали все крушить. Скоро начинаем на сайте онлайн. Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство и его друзей", — написала на своей странице в Facebook главред Вестей Оксана Омельченко.

Фото "Вести" Полиция у входа в "Гулливер" утром 8 февраля

Позднее она уточнила, что представители силовиков угрожают журналистам: "Герои наших публикаций, в частности, следователь военной прокуратуры Опанасенко угрожает журналистам "Вестей": "Если еще слово скажешь, я за себя не ручаюсь, ты это поняла?!!" Силовики не пускают журналистов на работу, которым сейчас надо выходить в эфир. Конечно, они же помешают силовикам крушить и тырить наши вещи — их уже выносят, а двери ломают ломами и болгарками".

Фото "Вести" Силовики и один из ведущих радио "Вести" (слева)

Ранее "Вести" сообщали, что Военная прокуратура обратилась с просьбой выделить не менее 50 бойцов подразделений полиции для "охраны гражданского порядка для осуществления операции на территории бизнес-центра "Гулливер". Операция предусматривала участие сотрудников АРМА (Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений).