Офис газеты "Вести" в Киеве находится под арестом - СМИ

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными в результате коррупционных и других преступлений, заявляет, что офис газеты "Вести" в ТЦ "Гулливер" в Киеве арестован, передает РБК-Украина.

По данным издания, еще 14 июля 2017 года Печерским районным судом Киева был наложен арест на 31,32 и 33 этажи указанного здания.

Решением суда от 28 сентября 2017 года арестованные помещения были переданы в управление агентства, запись о чем была внесена в Государственный реестр имущественных прав 6 октября.

По данным пресс-службы ведомства, 15 декабря 2017 года сотрудники агентства прибыли в торговый центр с целью осмотра, оценки состояния указанных помещений, а также установления перечня компаний, арендующих там офисы.

Ранее заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос сообщил, что арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными посредством коррупционных преступлений; среди этих активов — и помещения редакции "Вести". По словам Матиоса, "Вести" должно теперь согласовывать условияиспользования помещений редакции с нацагентством.