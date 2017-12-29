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    Киев

    Офис газеты "Вести" в Киеве находится под арестом - СМИ

    (обновлено: )4201
    Решением суда от 28 сентября 2017 года арестованные помещения были переданы в управление агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными в результате коррупционных преступлений.
    Издание Вести
    Вести

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными в результате коррупционных и других преступлений, заявляет, что офис газеты "Вести" в ТЦ "Гулливер" в Киеве арестован, передает РБК-Украина.

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    По данным издания, еще 14 июля 2017 года Печерским районным судом Киева был наложен арест на 31,32 и 33 этажи указанного здания.

    Решением суда от 28 сентября 2017 года арестованные помещения были переданы в управление агентства, запись о чем была внесена в Государственный реестр имущественных прав 6 октября.

    По данным пресс-службы ведомства, 15 декабря 2017 года сотрудники агентства прибыли в торговый центр с целью осмотра, оценки состояния указанных помещений, а также установления перечня компаний, арендующих там офисы.

    Ранее заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос сообщил, что арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными посредством коррупционных преступлений; среди этих активов — и помещения редакции "Вести". По словам Матиоса, "Вести" должно теперь согласовывать условияиспользования помещений редакции с нацагентством.

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