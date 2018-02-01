"Вести-Украина" сообщают о подготовке силовой атаки на медиа-холдинг

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. "Вести" заявляют, что правоохранители готовят на субботу "очередную силовую атаку" на медиахолдинг.

"В распоряжении "Медиа Холдинга Вести Украина" оказалась копия письма главной военной прокуратуры. Ведомство просит предоставить не менее 50 бойцов подразделений полиции, охраны гражданского порядка для осуществления операции на территории бизнес-центра "Гулливер", где находятся редакции ежедневной газеты "Вести" и сайта vesti-ukr.com, радиостанции "Радио Вести" и бизнес-ресурса ubr.ua", — сообщается на сайте газеты "Вести".

По данным холдинга, операция запланирована на субботу, 3 февраля, и предусматривает участие сотрудников АРМА (Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений).

"Действия АРМА в аналогичных ситуациях, когда под видом оценки имущества происходило выселение арендаторов, дают основания утверждать, что цель этой силовой акции — лишение сотрудников арендуемых помещений и изгнание журналистов из офиса. А это неизбежно повлечет за собой прерывание производства и экономической деятельности. Высокотехнологичный массивный радиокомплекс, пул оргтехники, сложно устроенная работа ньюсрума окажутся заблокированными. Работа редакций трех крупных украинских СМИ – "Вести", UBR, Радио Вести — будет поставлена под угрозу, что следует расценивать как препятствование журналистской деятельности", — утверждается в сообщении.

Ранее силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.

Ранее заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос сообщил, что арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко передано в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными посредством коррупционных преступлений; среди этих активов — и помещения редакции "Вести". По словам Матиоса, "Вести" должны теперь согласовывать условия использования помещений редакции с Нацагентством. В "Вестях" сообщили, что договор аренды помещения был рассчитан на долгосрочный период, так как работа редакций предусматривает сложный технологический процесс, функционирование мультимедийного ньюсрума, двух студий прямоэфирного вещания, оснащенных специальным оборудованием.