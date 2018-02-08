Уже традиция: политики привыкли расширять свой кругозор за счет страны

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинские политики привыкли к роскоши и не стесняются демонстрировать эту привычку в зарубежных вояжах. Вот только от этих поездок не наблюдается какого-либо эффекта для налогоплательщиков, отмечают эксперты.

Всемирный экономический форум в Давосе в этом году запомнился украинцам не прорывами в сотрудничестве с западными и восточными партнёрами, а скандалами. СМИ сообщали о том, как охрана президента Петра Порошенко вывела из зала журналистку в вышиванке, задавшую ему неудобный вопрос. Впечатлили общественность и сообщения о номере с "потолком от Swarovski" в одном из самых дорогих отелей, в котором остановился президент нищающей страны (об этом писала "Страна.ua").

На это достаточно жестко отреагировали некоторые украинские политики. Так, экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что он не знает, зачем Порошенко поехал на форум в Давос, хотя внимательно следил за ходом мероприятия.

"Первый месседж из Давоса. Где живет Порошенко. Он (Порошенко — Ред.) поселился в царских хоромах. Зачем Президент воюющей страны в нищете, которая, согласно документов, розданных участникам Давоса, занимает последнее место в Европе по индексу инклюзивной экономики, селится в апартаментах более 300 квадратных метров? На потолке там хрусталь Сваровского, на стенах обои с позолотой, мебель отделана морским скатом", — возмутился политик, напомнив и об отдыхе президента на Мальдивах за полмиллиона. По словам Гриценко, "это бесит людей и подрывает доверие".

Теперь эмоции схлынули, можно посмотреть, что "в сухом остатке", считает политолог Кирилл Молчанов. По его мнению, нужно признать — нынешний визит президента Украины в Давос стал одним из самых малопродуктивных за последние годы.

Эксперт напомнил, что в предыдущие поездки Порошенко в Давос там к нему было повышенное внимание: он не только рассказывал о прогрессе в выполнении западных программ и реформ, но и демонстрировал, например, "то российские паспорта, то кусок автобуса".

"То есть, (Порошенко — Ред.) пытался разыгрывать карту внешней агрессии. А в нынешнем Давосе практически никак не была прочерчена линия украинско-российского конфликта, которая является "коньком" нынешней политической элиты…", — отметил Молчанов, выступая на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, в этом "проявилась и негативная (для Киева — Ред.) сторона, потому что ни к каким другим проектам украинская в принципе не готова".

Политолог напомнил, что форум в Давосе — экономический, на такие мероприятия необходимо ехать с повесткой привлечения инвестиций в свою страну, показывать инфраструктурные проекты и т.д. — поскольку там многие участники "ищут новые рынки, куда можно вкладывать деньги".

"У нас же вышло, что в очередной раз президент Украины поехал, по сути, с одной повесткой — поблагодарить за какую-то символическую поддержку и попросить кредиты и транши", — сказал Молчанов. Он добавил, что главная ставка делалась на то, что Порошенко удастся поговорить с президентом США Дональдом Трампом, показать, прежде всего, украинской публике, что он — "рукопожимаем".

"Но так вышло, что не нашлось у Трампа времени на Порошенко… Потому что мы видим, Трамп — прежде всего, человек бизнеса, который ориентируется в своих встречах только на бизнес-интересы США. Грубо говоря, если бы Пётр Алексеевич (Порошенко — Ред.) предложил Дональду Трампу закупить еще партию пенсильванского угля, то, возможно, эта встреча бы состоялась", - предположил эксперт, отметив, что, судя по всему, нет уже ресурса для того, чтобы продолжать экономически убыточные закупки американского угля.

Молчанов также подчеркнул, что в Давос от Украины поехала такая делегация, что там можно было провести внеочередное заседание Верховной Рады. Но поехали они, по словам эксперта, лишь "для пиара", для того, чтобы "сделать себе какую-то символическую картинку, сфотографироваться с кем-то, пообщаться".

В общем, Давос обошелся дорого, и деньги эти "не отобьют", констатировал политолог, подчеркнув: не было сообщений в СМИ о каких-то серьёзных договорённостях, о контрактах или совместных проектах.

Хорошо бы отчёт получить

С этим согласился политический эксперт Николай Спиридонов: главные цели в Давосе не достигнуты, не было встречи с Трампом, зато были скандалы, связанные, в том числе, с любовью украинских политиков и чиновников к роскоши.

"Можем говорить не только о президенте, мы можем говорить и о министрах, и о депутатах. Очень часто с ними едет многочисленная свита. Например, в Давосе с Петром Порошенко была его невестка Юлия Порошенко. Еще (в делегациях — Ред.) бывают родственники, кумовья и так далее, разнообразные помощники и помощницы… А в результате поездок всех этих людей, их свиты, в результате их роскошного пребывания в дорогих отелях, на полном пансионе — мы чётко не понимаем достигнутых результатов", — отметил политолог, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, нужно лучше контролировать расходуемые средства налогоплательщиков, а для этого политикам нужно давать ясный публичный отчёт: "если обошлась поездка министра со свитой куда-нибудь, скажем, в сто тысяч долларов — надо бы получить отчёт, может быть, он действительно заключил контракты на несколько миллионов, достиг определённых договорённостей…".

"Но очень часто эти поездки фактически — туристические. Очень часто украинские политики грешат решением личных вопросов или отдыхом за государственный счёт. Нужен контроль, нужно внимание общественности, чтобы неповадно было политикам решать свои вопросы или просто расширять кругозор (за государственный счёт — Ред.)… А такое, вполне очевидно, что бывает, потому что мы не понимаем, какие результаты после поездок как Порошенко, так и Гройсмана, и Парубия, и всех остальных", — сказал Спиридонов.

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Политолог отметил, что за поездками президента общественность еще следит, тогда как вояжи других чиновников или депутатов часто остаются без должного внимания — "хотя в части нецелевого использования средств там тоже очень много вопросов".

Что касается эффективности всех этих внешнеполитических усилий, то, по словам Спиридонова, о ней можно судить по тому факту, что у Киева теперь проблемы чуть ли не со всеми соседями "как на Западе, так и на Востоке".