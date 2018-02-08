"Вести" заявили о подготовке силовиками провокаций

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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Главный редактор украинской газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики готовят провокацию против медиахолдинга.

Ранее в четверг Омельченко сообщила, что силовики проводят обыск в офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Позднее Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявило, что взяло под контроль офисные помещения редакции медиахолдинга "Вести". При этом глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что действия правоохранителей не должны мешать работе медиахолдинга.

"Становится все интереснее! После того как силовики тягали в редакцию какие-то вещи, в офисе "Вестей", по их словам, найдено "что-то интересное". Вызвана следственная группа. Похоже, готовится провокация и обвинение журналистов в преступлениях", — написала Омельченко на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения

Ранее силовики неоднократно проводили обыски в офисе издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.