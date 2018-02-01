наверх
01.02.201814:42
Курсы валют НБУ
  • USD27.84- 0.17
  • EUR34.68- 0.11
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Гужва: После Евромайдана изменилась степень, с которой власть давит на СМИ

    Тема:

    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (70)

    (обновлено: )33120
    Отношения СМИ и государства после смены власти принципиально не изменились. Они остались теми же, что были и при Януковиче, и при Ющенко, а сложилась эта система еще при Кучме. Власти выгодно, чтобы СМИ содержали олигархи, считает Игорь Гужва.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Беседовали Захар Виноградов, Кирилл Вышинский, РИА Новости Украина

    Игорь Гужва – один из самых известных руководителей на рынке СМИ Украины. Он возглавлял крупнейшую ежедневную газету "Сегодня", затем создал медиа-холдинг с общим брендом "Вести", в который входят ежедневная газета с тиражом свыше 300 тысяч экземпляров, сайт, радиостанция, журнал "Вести. Репортер".

    Игорь Гужва
    УНИАН
    Один день из жизни Игоря Гужвы

    Позднее Гужва возглавил интернет-издание "Страна", быстро занявшее лидирующие позиции. Объективная позиция издания не всем пришлась по вкусу, на журналистов и на главреда стали оказывать давление.

    Сейчас имя Гужвы снова на слуху – 31 января он выехал в Вену, где попросил политического убежища. Журналист пояснил: по его информации, судьи в украинских судах получили распоряжения выносить обвинительные приговоры по всем уголовным делам, имеющимся в отношении него. Кроме того, ему постоянно угрожали физической расправой и убийством. В Австрию Гужва выехал легально, когда закончилась избранная в отношении него мера пресечения.

    Игорь Гужва заявил, что продолжит руководить деятельностью издания из Вены. Журналисты "Страны" также сообщили, что продолжат работу. Они обратились к президенту Украины Петру Порошенко с открытым письмом, в котором заявили: запугать их не получится.

    В 2015 году Гужва в интервью РИА Новости Украина рассказал о проблемах со свободой слова в стране. С тех пор ситуация мало изменилась, разве что – в худшую сторону.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    Dmitry Raimov/Facebook
    Игорь Гужва: мы не оппозиция власти, а зеркало Украины

    Предлагаем читателю это не утерявшее актуальности интервью в несколько сокращенном варианте.

    …В СМИ финансирование холдинга "Вести" приписывают опальным украинским олигархам, уехавшим из Киева в Москву. Сегодня Игорь Гужва – экс-главный редактор "Вестей", подследственный в громком деле о неуплате налогов и по-прежнему самый авторитетный менеджер на рынке печатных медиа страны.

    Игорь, вы находитесь под следствием Генпрокуратуры Украины. Известно, что вас обвиняют в неуплате налогов на гигантскую сумму – 17 миллионов гривен (почти 600 тыс долларов), даже объявляли в международный розыск. Откуда такие обвинения?  Вы что, собирались сбежать от следствия?

    – Нет, конечно. Никуда я не сбегал. Более того, я заранее предупредил следователя о том, когда именно я возвращаюсь из отпуска в Киев. Но за день до моего возвращения в СМИ появилась информация, что я объявлен в розыск. Видимо делалось это с целью меня напугать, чтобы я не возвращался. Ведь объявление в розыск подразумевало мое автоматическое задержание на границе. Соответственно, был расчет на то, что я побоюсь возвращаться и окажусь в вынужденной эмиграции. И, таким образом, перестану представлять угрозу властям. Да и силовикам так проще – если я прячусь за границей, значит дело против меня приостанавливается и не нужно утруждать себя поиском доказательств моей вины и отстаиванием этой позиции в суде. Но я поступил по другому – вернулся в страну, чем ввел силовые органы в некоторое замешательство. Им теперь придется доводить дело до конца, передавать его в суд, где оно, скорее всего, развалится.

    В чем вас обвиняют?

    – Эта история началась 22 мая прошлого года. Именно тогда в нашем офисе прошел первый обыск, о котором, кстати, РИА Новости Украина подробно писали. Тот обыск проводила налоговая милиция. Тогда, собственно, и начали фабриковать против "Вестей" и меня, как генерального директора и главного редактора издания, уголовное дело о неуплате налогов…

    (Гужва подробно рассказал, как, по его словам, налоговыми органами был осуществлен подлог документов – Ред.). 

    Это – единственные обвинения против вас и "Вестей"? Ведь кроме погрома в офисе газеты и уничтожения части тиража "Вестей", похоже,  были и другие методы давления?

    Игорь Гужва
    УНИАН
    Портнов: в деле Гужвы все госорганы координируются из единого центра

    – Да. Были попытки обвинить нас в поддержке сепаратистов. Эту поддержку СБУ усмотрело в нескольких статьях журнала "Вести. Репортер". Придерживаясь объективности, мы давали точку зрения не только сторонников нынешней власти, но и тех, кто на Востоке страны выступал против нее. Подчеркиваю, это были две точки зрения на происходящее. Такие же репортажи выходили в то время во всех украинских СМИ, поэтому обвинения, которые нам предъявлялись, их можно было предъявить любому из украинских медиа. В настоящее время это дело фактически застопорилось. Вот и решили вернуться к  подложному обвинению о неуплате налогов…

    В июне этого года (2015-го – Ред.), накануне Дня журналиста, на пресс-конференции у Порошенко спросили, что там с "Вестями", почему вы до сих пор не закроете "Вести"? На что президент ответил, что я сам, к сожалению, закрыть не могу, но налоговики уже в этом направлении работают. То есть, вопрос с налоговыми делами был ему уже известен и президент его контролировал. А координатором всего процесса гонений на "Вести" является, как мне говорили знающие люди, секретарь СНБО Александр Турчинов.

    Читайте также: Соцсети: "Страна", залог, Гужва

    То есть к расследованию подключилось СБУ?

    – Что в налоговой, что в СБУ работают вполне вменяемые люди. Они понимают, что все эти обвинения против "Вестей" – скандал и абсурд. Понимают они и то, что сегодня одна власть в стране, завтра придет другая и за гонения на свободу слова, возможно, придется отвечать по закону. Поэтому рядовые следователи СБУ, налоговой милиции пытаются спихнуть эти дела на прокуратуру (…).

    Почему именно "Вести" и именно вы, Игорь Гужва, стали объектом претензий со стороны властей?

    – Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться к временам Майдана. Наша газета тогда осуждала излишнюю жестокость власти по отношению к митингующим на Майдане, критиковала режим Януковича. Но мы не поддерживали огульно и тех, кто был на Майдане. Мы призывали к взвешенности в оценках, не поддерживали насилие со стороны "революционеров" в отношении сотрудников правоохранительных органов. И в этом мы отличались от многих СМИ, которые совершенно некритически относились к любым действиям Майдана. Они верили всему, что говорили его вожди.

    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кость Бондаренко: "дело Гужвы" как повод пересмотреть жизненные установки

    Моя же позиция, позиция тех, кто со мной работал, была другая – надо искать компромиссы, договариваться, а не метать коктейли Молотова. Мы не занимали провластную позицию, мы не были адвокатами режима Януковича, мы старались давать картину сбалансировано, показывать правду обоих сторон. Но с точки зрения идеологов Майдана такой подход казался вредительским, так как мешал мобилизовать массы на бескомпромиссную и беспощадную революционную борьбу. Поэтому мы уже тогда попали если не в разряд врагов, то в разряд крайне подозрительных элементов.

    Но ведь в последующем и до нынешнего времени власть Петра Порошенко подвергается критике, в том числе и со стороны других СМИ, не только "Вестей". Однако серьезные претензии были только к вам…

    – Потому что мы не были, как это принято говорить, "в раскладах". То есть на нас нельзя было повлиять ни через кого-либо из правящей верхушки, ни через какого-нибудь олигарха, приближенного к власти. Да, кто-то критиковал Порошенко, кто-то Яценюка, но почти по всем крупным СМИ можно было решить вопрос, позвонив конкретному человеку, который либо во власти, либо от власти зависит. С нами так поступить было нельзя. Мы были реально независимым от власти и при этом, что важно, массовым и профессиональным СМИ. Тем и были крайне опасны для правящих кругов. Это первое.

    Второе, – мы, в отличие от большинства других крупных СМИ, не приняли правила игры, по которым картинка того, что происходит на Востоке, должна быть черно-белой. Мы никогда не поддерживали сепаратистов. И не агитировали за них. Но мы не закрывали глаза на многие спорные моменты в действиях украинской армии. Например, мы были первые и, долгое время, единственными из украинских СМИ, которые говорили о массовых жертвах среди мирного населения. Мы первыми заговорили о беспределе, который творится в так называемых добровольческих батальонах. Это сейчас о том же говорит уже и Генеральная прокуратура. Но в прошлом году мы поднимали эту тему в гордом одиночестве, навлекая на себя гнев со всех сторон.

    Хотя, если бы уже тогда общество и власти к нам прислушались и начали борьбу с махновщиной, то, глядишь, и не летели бы гранаты под Верховной Радой в Нацгвардию, не убивали бы людей в Мукачево, не насиловал бы командир "Торнадо" с подручными мирных жителей в школьном спортзале города Перевальск, и Олесь Бузина был бы жив.

    Нападение на Игоря Гужву
    УНИАН
    Карась, оказывается, плюется. Соцсети о нападении на Гужву

    Наконец, мы были одними из немногих, возможно даже единственными из украинских СМИ, которые всерьез вели дискуссию о том, как нужно реализовывать на практике Минские соглашения. В том числе и политическую их часть, которая касается договоренностей с непризнанными республиками.

    Ведь получалась парадоксальная картина. Порошенко и его представитель Кучма подписали Минские соглашения, они были затем освящены постановлением Совбеза ООН, перейдя в разряд международных обязательств нашей страны. Но при этом внутри Украины никто – ни политики, ни СМИ – не говорили о том, что мы должны все это реализовать на практике. Наоборот – говорили (да и сейчас говорят), что Минские соглашения никогда не будут реализованы, что мы просто их так для галочки подписали, а на самом деле ни о чем мы с сепаратистами договариваться не будем, устроим им жесточайшую блокаду, а потом, когда-нибудь, перейдем в наступление и все отвоюем. Мы же давали, в том числе, и слово тем экспертам, которые имели альтернативную точку зрения. И этим также возбуждали к себе ненависть со стороны националистов и властей. 

    Поэтому и было у них желание либо закрыть "Вести", либо сменить руководство, и, соответственно, редакционную политику. В конце концов, сменили руководство.

    Игорь, что происходит вообще со свободой слова на Украине после смены власти, после Евромайдана?

    – Я не могу сказать, что отношения СМИ и государства после смены власти принципиально изменились. Они остались теми же, что были и при Януковиче, и при Ющенко, а сложилась эта система еще при Кучме. Ее суть в том, что есть власть, а есть влиятельные люди – так называемый олигархат. Ему была дарована возможность создавать крупные медиа-ресурсы, чтобы проводить некую линию сообразно пожеланиям руководителей государства.

    Почему так? Потому что успешность олигархического бизнеса напрямую зависит от власти и с ней поэтому он никогда ссориться не будет.  Были, конечно, исключения – они касались, в основном, периода, когда шла междоусобица между Ющенко и Тимошенко. Когда олигархи не понимают, чья возьмет, и власть шатается, они начинают как-то балансировать, интриговать и маневрировать. Во время последнего Майдана, например, большинство олигархических СМИ скрыто или явно начали поддерживать протест против режима Януковича. Но такие периоды длятся, как правило, не очень долго.

    Игорь Гужва
    УНИАН
    Продолжение последовало. Дело Гужвы и таинственная флешка

    Читайте также: Войтков: дело Гужвы выглядит как политическая расплата

    И что происходит потом?

    – В остальное время олигархические СМИ, так или иначе, ориентируются на власть. Почему такая система нужна власти? Дело в том, что государственная машина не может содержать СМИ, особенно ТВ. Отсутствие полноценного рынка рекламы не позволяет медиа выживать за счет собственных доходов. Поэтому власти выгодно, чтобы СМИ содержали олигархи.

    До Майдана, в среднем, разрыв между затратами и доходами одного крупного телеканала составлял порядка 150-200 миллионов долларов в год. Это прямые дотации. Сейчас эта сумма уменьшилась из-за девальвации до 50-100 миллионов. Но это все равно по нынешним временам дорогое удовольствие, которое могут себе позволить только крупные предприниматели.

    Соответственно, это – некая псевдосоциальная функция олигархата – он из своего кармана финансирует телеканал, вообще СМИ и дает власти возможность влиять  через них на ситуацию в стране. Ушла одна власть, пришла другая – значит другие люди пришли с другими установками, но ничего принципиально не поменялось.

    Что, неужели сегодня, после второго Майдана, ничего не поменялось?

    – Почти ничего. Кроме одного момента, который очень важен. Изменилась степень, с которой власть стала давить на СМИ. И при Януковиче, и даже во времена междуусобиц Ющенко-Тимошенко власть очень сильно давила на телеканалы, на крупнейшие СМИ, чтобы они показывали "правильную картинку". И был большой перечень тем, которые СМИ должны были замалчивать.

    Но даже в самые суровые времена Януковича многие оппозиционные СМИ могли достаточно свободно действовать. Более того, телеканалы могли так или иначе проводить свою линию, сеять у телезрителей  зерна сомнений. Типичный пример, как телеканалы освещали события во Врадиевке в 2013 году (скандал с милиционерами, принимавшими участие в изнасиловании девушки, который вылился в массовые протесты – ред.). Там картинка была преимущественно оппозиционная по отношению к тогдашнему министру внутренних дел Захарченко.

    Гужва о настоящей цели обысков СБУ в Стране. Видео
    Радио Вести/Youtube
    Дело "Страны". Гужва о "мифической флешке" и настоящей цели обысков

    Я не говорю уже о том, что существовали вообще оппозиционные телеканалы, такие как "Пятый канал", как "ТВi", много крупных сайтов вели борьбу с режимом. И журналы "Корреспондент" и украинский "Форбс" – это были оппозиционные к Януковичу СМИ до того, как их купил Курченко.

    Но с большинством из них Янукович, по большому счету, так и не справился, как-то смирился. Почему?

    – Было два фактора. Первый – это фактор Запада. Потому что как только Янукович пытался закрутить гайки больше, чем положено, сразу же был звонок либо от посла, либо сразу из Белого Дома, и президента наставляли на путь истинный. То есть, был некий сдерживающий внешний фактор. А второй момент — не было какого-то морального оправдания, чтобы идти против СМИ "по беспределу". Ну не скажет же Янукович: я хочу закрыть и сжечь коктейлями Молотова "Украинскую правду" за то, что она пишет о Межигорье.

    Но это же не аргумент для общества!

    Что изменилось сейчас?

    – Во-первых, Украина официально перешла в разряд союзников Запада. Соответственно, на Западе могут много критиковать украинскую власть за нерешительность, за плохие реформы, за коррупцию, но для Запада сейчас Украина – это союзник, которому многое готовы простить. Союзник, который ведет войну и ему нужно всемерно помогать. А если при этом вдруг возникают какие-то "перегибы на местах" – давление на СМИ, какую-то газету захватили налоговики накануне выборов, какого-то журналиста убили или посадили в тюрьму – это не так уж и страшно для Запада. Союзник – не противник, он может ошибаться, делать неправильные шаги. Но Запад на него давить за это, как в случае с Януковичем, не будет. Хотя ни для кого не секрет, что влияние американцев на внутреннюю политику Украины сейчас неизмеримо больше, чем во времена до Майдана.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Новая точка кипения. Гужва уехал из Украины и попросил убежища в Австрии

    И второй момент – у власти появилось моральное оправдание. Янукович не мог "пойти по беспределу" против СМИ, потому что это осудил бы не только Запад, но и общество. А сейчас можно разгромить СМИ, например, те же "Вести", прикрываясь национальными интересами. Надо просто всем рассказать, что такое СМИ идет не просто против власти – оно идет против Украины и работает на врага. А так как общество находится в состоянии аффекта, то этому многие готовы поверить и оправдать любой беспредел против "неправильных, непатриотических" СМИ. И власть этим охотно пользуется для сведения счетов с неугодными медиа или отдельными журналистами.

    Хотя в последнее время начали проявляться и другие тенденции. (…) Нарастают противоречия между… околовластными кланами в борьбе за передел коррупционных вертикалей и бюджетных потоков.

    Это неизбежно выплеснется на страницы и на экраны СМИ. И на какое-то время, пока они не договорятся, создается иллюзия разгула свободы слова. Но это – именно иллюзия. По базовым для страны вопросам – ситуация на Востоке, минский мирный процесс, отношения с Россией и с Западом, будет сохраняться, несмотря ни на что, прежняя черно-белая картинка (…).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Заседание Верховной Рады Украины.
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Флаг США и флаг России
    США - Россия: санкции преткновения
    Сергей Князев
    Националистический радикализм крепчает