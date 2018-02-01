Гужва: После Евромайдана изменилась степень, с которой власть давит на СМИ

Беседовали Захар Виноградов, Кирилл Вышинский, РИА Новости Украина

Игорь Гужва – один из самых известных руководителей на рынке СМИ Украины. Он возглавлял крупнейшую ежедневную газету "Сегодня", затем создал медиа-холдинг с общим брендом "Вести", в который входят ежедневная газета с тиражом свыше 300 тысяч экземпляров, сайт, радиостанция, журнал "Вести. Репортер".

Позднее Гужва возглавил интернет-издание "Страна", быстро занявшее лидирующие позиции. Объективная позиция издания не всем пришлась по вкусу, на журналистов и на главреда стали оказывать давление.

Сейчас имя Гужвы снова на слуху – 31 января он выехал в Вену, где попросил политического убежища. Журналист пояснил: по его информации, судьи в украинских судах получили распоряжения выносить обвинительные приговоры по всем уголовным делам, имеющимся в отношении него. Кроме того, ему постоянно угрожали физической расправой и убийством. В Австрию Гужва выехал легально, когда закончилась избранная в отношении него мера пресечения.

Игорь Гужва заявил, что продолжит руководить деятельностью издания из Вены. Журналисты "Страны" также сообщили, что продолжат работу. Они обратились к президенту Украины Петру Порошенко с открытым письмом, в котором заявили: запугать их не получится.

В 2015 году Гужва в интервью РИА Новости Украина рассказал о проблемах со свободой слова в стране. С тех пор ситуация мало изменилась, разве что – в худшую сторону.

Предлагаем читателю это не утерявшее актуальности интервью в несколько сокращенном варианте.

…В СМИ финансирование холдинга "Вести" приписывают опальным украинским олигархам, уехавшим из Киева в Москву. Сегодня Игорь Гужва – экс-главный редактор "Вестей", подследственный в громком деле о неуплате налогов и по-прежнему самый авторитетный менеджер на рынке печатных медиа страны.

Игорь, вы находитесь под следствием Генпрокуратуры Украины. Известно, что вас обвиняют в неуплате налогов на гигантскую сумму – 17 миллионов гривен (почти 600 тыс долларов), даже объявляли в международный розыск. Откуда такие обвинения? Вы что, собирались сбежать от следствия?

– Нет, конечно. Никуда я не сбегал. Более того, я заранее предупредил следователя о том, когда именно я возвращаюсь из отпуска в Киев. Но за день до моего возвращения в СМИ появилась информация, что я объявлен в розыск. Видимо делалось это с целью меня напугать, чтобы я не возвращался. Ведь объявление в розыск подразумевало мое автоматическое задержание на границе. Соответственно, был расчет на то, что я побоюсь возвращаться и окажусь в вынужденной эмиграции. И, таким образом, перестану представлять угрозу властям. Да и силовикам так проще – если я прячусь за границей, значит дело против меня приостанавливается и не нужно утруждать себя поиском доказательств моей вины и отстаиванием этой позиции в суде. Но я поступил по другому – вернулся в страну, чем ввел силовые органы в некоторое замешательство. Им теперь придется доводить дело до конца, передавать его в суд, где оно, скорее всего, развалится.

В чем вас обвиняют?

– Эта история началась 22 мая прошлого года. Именно тогда в нашем офисе прошел первый обыск, о котором, кстати, РИА Новости Украина подробно писали. Тот обыск проводила налоговая милиция. Тогда, собственно, и начали фабриковать против "Вестей" и меня, как генерального директора и главного редактора издания, уголовное дело о неуплате налогов…

(Гужва подробно рассказал, как, по его словам, налоговыми органами был осуществлен подлог документов – Ред.).

Это – единственные обвинения против вас и "Вестей"? Ведь кроме погрома в офисе газеты и уничтожения части тиража "Вестей", похоже, были и другие методы давления?

– Да. Были попытки обвинить нас в поддержке сепаратистов. Эту поддержку СБУ усмотрело в нескольких статьях журнала "Вести. Репортер". Придерживаясь объективности, мы давали точку зрения не только сторонников нынешней власти, но и тех, кто на Востоке страны выступал против нее. Подчеркиваю, это были две точки зрения на происходящее. Такие же репортажи выходили в то время во всех украинских СМИ, поэтому обвинения, которые нам предъявлялись, их можно было предъявить любому из украинских медиа. В настоящее время это дело фактически застопорилось. Вот и решили вернуться к подложному обвинению о неуплате налогов…

В июне этого года (2015-го – Ред.), накануне Дня журналиста, на пресс-конференции у Порошенко спросили, что там с "Вестями", почему вы до сих пор не закроете "Вести"? На что президент ответил, что я сам, к сожалению, закрыть не могу, но налоговики уже в этом направлении работают. То есть, вопрос с налоговыми делами был ему уже известен и президент его контролировал. А координатором всего процесса гонений на "Вести" является, как мне говорили знающие люди, секретарь СНБО Александр Турчинов.

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То есть к расследованию подключилось СБУ?

– Что в налоговой, что в СБУ работают вполне вменяемые люди. Они понимают, что все эти обвинения против "Вестей" – скандал и абсурд. Понимают они и то, что сегодня одна власть в стране, завтра придет другая и за гонения на свободу слова, возможно, придется отвечать по закону. Поэтому рядовые следователи СБУ, налоговой милиции пытаются спихнуть эти дела на прокуратуру (…).

Почему именно "Вести" и именно вы, Игорь Гужва, стали объектом претензий со стороны властей?

– Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться к временам Майдана. Наша газета тогда осуждала излишнюю жестокость власти по отношению к митингующим на Майдане, критиковала режим Януковича. Но мы не поддерживали огульно и тех, кто был на Майдане. Мы призывали к взвешенности в оценках, не поддерживали насилие со стороны "революционеров" в отношении сотрудников правоохранительных органов. И в этом мы отличались от многих СМИ, которые совершенно некритически относились к любым действиям Майдана. Они верили всему, что говорили его вожди.

Моя же позиция, позиция тех, кто со мной работал, была другая – надо искать компромиссы, договариваться, а не метать коктейли Молотова. Мы не занимали провластную позицию, мы не были адвокатами режима Януковича, мы старались давать картину сбалансировано, показывать правду обоих сторон. Но с точки зрения идеологов Майдана такой подход казался вредительским, так как мешал мобилизовать массы на бескомпромиссную и беспощадную революционную борьбу. Поэтому мы уже тогда попали если не в разряд врагов, то в разряд крайне подозрительных элементов.

Но ведь в последующем и до нынешнего времени власть Петра Порошенко подвергается критике, в том числе и со стороны других СМИ, не только "Вестей". Однако серьезные претензии были только к вам…

– Потому что мы не были, как это принято говорить, "в раскладах". То есть на нас нельзя было повлиять ни через кого-либо из правящей верхушки, ни через какого-нибудь олигарха, приближенного к власти. Да, кто-то критиковал Порошенко, кто-то Яценюка, но почти по всем крупным СМИ можно было решить вопрос, позвонив конкретному человеку, который либо во власти, либо от власти зависит. С нами так поступить было нельзя. Мы были реально независимым от власти и при этом, что важно, массовым и профессиональным СМИ. Тем и были крайне опасны для правящих кругов. Это первое.

Второе, – мы, в отличие от большинства других крупных СМИ, не приняли правила игры, по которым картинка того, что происходит на Востоке, должна быть черно-белой. Мы никогда не поддерживали сепаратистов. И не агитировали за них. Но мы не закрывали глаза на многие спорные моменты в действиях украинской армии. Например, мы были первые и, долгое время, единственными из украинских СМИ, которые говорили о массовых жертвах среди мирного населения. Мы первыми заговорили о беспределе, который творится в так называемых добровольческих батальонах. Это сейчас о том же говорит уже и Генеральная прокуратура. Но в прошлом году мы поднимали эту тему в гордом одиночестве, навлекая на себя гнев со всех сторон.

Хотя, если бы уже тогда общество и власти к нам прислушались и начали борьбу с махновщиной, то, глядишь, и не летели бы гранаты под Верховной Радой в Нацгвардию, не убивали бы людей в Мукачево, не насиловал бы командир "Торнадо" с подручными мирных жителей в школьном спортзале города Перевальск, и Олесь Бузина был бы жив.

Наконец, мы были одними из немногих, возможно даже единственными из украинских СМИ, которые всерьез вели дискуссию о том, как нужно реализовывать на практике Минские соглашения. В том числе и политическую их часть, которая касается договоренностей с непризнанными республиками.

Ведь получалась парадоксальная картина. Порошенко и его представитель Кучма подписали Минские соглашения, они были затем освящены постановлением Совбеза ООН, перейдя в разряд международных обязательств нашей страны. Но при этом внутри Украины никто – ни политики, ни СМИ – не говорили о том, что мы должны все это реализовать на практике. Наоборот – говорили (да и сейчас говорят), что Минские соглашения никогда не будут реализованы, что мы просто их так для галочки подписали, а на самом деле ни о чем мы с сепаратистами договариваться не будем, устроим им жесточайшую блокаду, а потом, когда-нибудь, перейдем в наступление и все отвоюем. Мы же давали, в том числе, и слово тем экспертам, которые имели альтернативную точку зрения. И этим также возбуждали к себе ненависть со стороны националистов и властей.

Поэтому и было у них желание либо закрыть "Вести", либо сменить руководство, и, соответственно, редакционную политику. В конце концов, сменили руководство.

Игорь, что происходит вообще со свободой слова на Украине после смены власти, после Евромайдана?

– Я не могу сказать, что отношения СМИ и государства после смены власти принципиально изменились. Они остались теми же, что были и при Януковиче, и при Ющенко, а сложилась эта система еще при Кучме. Ее суть в том, что есть власть, а есть влиятельные люди – так называемый олигархат. Ему была дарована возможность создавать крупные медиа-ресурсы, чтобы проводить некую линию сообразно пожеланиям руководителей государства.

Почему так? Потому что успешность олигархического бизнеса напрямую зависит от власти и с ней поэтому он никогда ссориться не будет. Были, конечно, исключения – они касались, в основном, периода, когда шла междоусобица между Ющенко и Тимошенко. Когда олигархи не понимают, чья возьмет, и власть шатается, они начинают как-то балансировать, интриговать и маневрировать. Во время последнего Майдана, например, большинство олигархических СМИ скрыто или явно начали поддерживать протест против режима Януковича. Но такие периоды длятся, как правило, не очень долго.

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И что происходит потом?

– В остальное время олигархические СМИ, так или иначе, ориентируются на власть. Почему такая система нужна власти? Дело в том, что государственная машина не может содержать СМИ, особенно ТВ. Отсутствие полноценного рынка рекламы не позволяет медиа выживать за счет собственных доходов. Поэтому власти выгодно, чтобы СМИ содержали олигархи.

До Майдана, в среднем, разрыв между затратами и доходами одного крупного телеканала составлял порядка 150-200 миллионов долларов в год. Это прямые дотации. Сейчас эта сумма уменьшилась из-за девальвации до 50-100 миллионов. Но это все равно по нынешним временам дорогое удовольствие, которое могут себе позволить только крупные предприниматели.

Соответственно, это – некая псевдосоциальная функция олигархата – он из своего кармана финансирует телеканал, вообще СМИ и дает власти возможность влиять через них на ситуацию в стране. Ушла одна власть, пришла другая – значит другие люди пришли с другими установками, но ничего принципиально не поменялось.

Что, неужели сегодня, после второго Майдана, ничего не поменялось?

– Почти ничего. Кроме одного момента, который очень важен. Изменилась степень, с которой власть стала давить на СМИ. И при Януковиче, и даже во времена междуусобиц Ющенко-Тимошенко власть очень сильно давила на телеканалы, на крупнейшие СМИ, чтобы они показывали "правильную картинку". И был большой перечень тем, которые СМИ должны были замалчивать.

Но даже в самые суровые времена Януковича многие оппозиционные СМИ могли достаточно свободно действовать. Более того, телеканалы могли так или иначе проводить свою линию, сеять у телезрителей зерна сомнений. Типичный пример, как телеканалы освещали события во Врадиевке в 2013 году (скандал с милиционерами, принимавшими участие в изнасиловании девушки, который вылился в массовые протесты – ред.). Там картинка была преимущественно оппозиционная по отношению к тогдашнему министру внутренних дел Захарченко.

Я не говорю уже о том, что существовали вообще оппозиционные телеканалы, такие как "Пятый канал", как "ТВi", много крупных сайтов вели борьбу с режимом. И журналы "Корреспондент" и украинский "Форбс" – это были оппозиционные к Януковичу СМИ до того, как их купил Курченко.

Но с большинством из них Янукович, по большому счету, так и не справился, как-то смирился. Почему?

– Было два фактора. Первый – это фактор Запада. Потому что как только Янукович пытался закрутить гайки больше, чем положено, сразу же был звонок либо от посла, либо сразу из Белого Дома, и президента наставляли на путь истинный. То есть, был некий сдерживающий внешний фактор. А второй момент — не было какого-то морального оправдания, чтобы идти против СМИ "по беспределу". Ну не скажет же Янукович: я хочу закрыть и сжечь коктейлями Молотова "Украинскую правду" за то, что она пишет о Межигорье.

Но это же не аргумент для общества!

Что изменилось сейчас?

– Во-первых, Украина официально перешла в разряд союзников Запада. Соответственно, на Западе могут много критиковать украинскую власть за нерешительность, за плохие реформы, за коррупцию, но для Запада сейчас Украина – это союзник, которому многое готовы простить. Союзник, который ведет войну и ему нужно всемерно помогать. А если при этом вдруг возникают какие-то "перегибы на местах" – давление на СМИ, какую-то газету захватили налоговики накануне выборов, какого-то журналиста убили или посадили в тюрьму – это не так уж и страшно для Запада. Союзник – не противник, он может ошибаться, делать неправильные шаги. Но Запад на него давить за это, как в случае с Януковичем, не будет. Хотя ни для кого не секрет, что влияние американцев на внутреннюю политику Украины сейчас неизмеримо больше, чем во времена до Майдана.

И второй момент – у власти появилось моральное оправдание. Янукович не мог "пойти по беспределу" против СМИ, потому что это осудил бы не только Запад, но и общество. А сейчас можно разгромить СМИ, например, те же "Вести", прикрываясь национальными интересами. Надо просто всем рассказать, что такое СМИ идет не просто против власти – оно идет против Украины и работает на врага. А так как общество находится в состоянии аффекта, то этому многие готовы поверить и оправдать любой беспредел против "неправильных, непатриотических" СМИ. И власть этим охотно пользуется для сведения счетов с неугодными медиа или отдельными журналистами.

Хотя в последнее время начали проявляться и другие тенденции. (…) Нарастают противоречия между… околовластными кланами в борьбе за передел коррупционных вертикалей и бюджетных потоков.

Это неизбежно выплеснется на страницы и на экраны СМИ. И на какое-то время, пока они не договорятся, создается иллюзия разгула свободы слова. Но это – именно иллюзия. По базовым для страны вопросам – ситуация на Востоке, минский мирный процесс, отношения с Россией и с Западом, будет сохраняться, несмотря ни на что, прежняя черно-белая картинка (…).