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    Общество

    Гужва попросил у властей Австрии политическое убежище - Портнов

    (обновлено: )86581
    По словам юриста Андрея Портнова, Игорь Гужва легально прибыл в Вену, где обратился к австрийским властям с просьбой о предоставлении политического убежища.
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    УНИАН

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва обратился к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище.

    Об этом сообщил адвокат Андрей Портнов на своей странице в Facebook

    "Шестого января сотрудники Генеральной прокуратуры забыли обратиться в суд за продлением меры пресечения руководителю главного оппозиционного издания Украины Страна.UА Игоря Гужвы. Он легально прибыл в Вену, где обратился к австрийским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. Мы собрали пакет документов, доказывающий политически мотивированное избирательное правосудие в отношении Игоря, фальсификацию его уголовных дел и скоординированную работу силовиков, управляемых Президентом Порошенко", — написал Портнов.

    Андрей Портнов, facebook
    Пост Андрея Портнова

    По словам юриста, австрийские власти немедленно выдали Гужве документ, констатирующий его легальное пребывание в Австрии после обращения за защитой и приступили к рассмотрению материалов.

    Ранее сообщалось, что Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал его с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу.

    Ранее журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.

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