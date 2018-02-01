наверх
01.02.201814:42
Курсы валют НБУ
  • USD27.84- 0.17
  • EUR34.68- 0.11
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Новая точка кипения. Гужва уехал из Украины и попросил убежища в Австрии

    Тема:

    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (70)

    (обновлено: )99070
    Главред оппозиционного издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. По его словам, причиной выезда стали угрозы физической расправы. Ранее журналист уже не раз заявлял о преследовании из-за критики властей.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В среду, 31 января, стало известно, что главред оппозиционного издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и обратился к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом сообщил адвокат Андрей Портнов, который консультирует журналиста по процедуре получения убежища. 

    По словам Портнова, журналист выехал в Вену легально, так как сотрудники ГПУ забыли обратиться в суд за продлением ему меры пресечения.

    "6 января сотрудники Генпрокуратуры забыли обратиться в суд за продлением меры пресечения руководителю главного оппозиционного издания Украины Страна.UА Игоря Гужвы. Он легально прибыл в Вену, где обратился к австрийским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. Мы собрали пакет документов, доказывающий политически мотивированное избирательное правосудие в отношении Игоря, фальсификацию его уголовных дел и скоординированную работу силовиков, управляемых Президентом Порошенко", – написал юрист у себя в Facebook.

    Нападение на Игоря Гужву
    УНИАН
    Карась, оказывается, плюется. Соцсети о нападении на Гужву

    По словам самого Гужвы, причиной его выезда в Австрию стали угрозы физической расправой, которые он получил в минувшие выходные. 

    "И это не говоря уже о постоянных угрозах физической расправы, которые получаю и я лично, и журналисты нашей редакции. По этим фактам мы обращались в правоохранительные органы с требованием открыть уголовные производства, но реакции — ноль. Последнее сообщение об угрозе убийства поступило ко мне буквально в минувшие выходные", – написал Гужва в своем обращении к читателям издания в среду.

    Как утверждает Гужва, он располагает информацией, что судьи в украинских судах получили распоряжения выносить обвинительные приговоры по всем уголовным делам, имеющимся в отношении него.

    По его мнению, действия властей направлены на то, чтобы изменить редакционную политику издания. При этом он утверждает, что фабрикацией дел против него занимались секретарь СНБО Александр Турчинов и руководитель налоговой милиции Сергея Билан "руками Ляшко (лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – ред.) и его людей".

    "Но непосредственную отмашку на все эти действия давал президент Петр Порошенко. Без его "добро" ни одно из этих дел не двигалось бы", – написал Гужва.

    Он также рассказал, что против него уже предпринимались попытки покушения.

    "Перед новым годом на меня было совершено нападение представителями организации С14. Я написал по этому поводу в полицию и нам было отказано в возбуждении уголовного дела", — добавил Гужва.

    В свою очередь зам генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что ГПУ готова просить у Австрии экстрадировать Гужву, если он будет объявлен в розыск и следствие обратится с соответствующим запросом. 

    Обращение журналистов

    Нападение на Игоря Гужву
    УНИАН
    На главреда "Страны" Гужву напали на Майдане

    Тем временем, редакция "Страны" обратилась с открытым письмом к президенту Петру Порошенко, жалуясь на беспрецедентное давление на интернет-газету.

    Зам главреда издания Светлана Крюкова заявила, что теперь благодаря выезду Гужвы за границу у него и у редакции издания нет риска задержания, проверок и обысков.

    Журналисты уверяют, что сайт будет работать в прежнем формате, а Крюкова добавила, что сотрудники оптимизировали редакцию.

    Гужва остается на посту главного редактора издания, но продолжит управлять им из-за границы.

    Предыдущие дела

    По словам Гужвы, против него уже сфабриковано 5 уголовных дел, а сам он не раз становился объектом преследования из-за критики властей Украины.

    Напомним, 22 июня 2017 года Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве $10 тыс за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

    Сам журналист говорил, что уголовное дело начато после публикации критической статьи о народном депутате из фракции "Радикальной партии" Дмитрии Линько. По его словам, люди Линько предлагали $20 тыс. за снятие материала, однако он отказался. Однако у Линько была своя версия. Он заявил, что все было наоборот и именно редакция издания "Страна.ua" шантажировала его за неразмещение компрометирующих материалов. При этом никаких подробностей депутат не рассказал, ссылаясь на тайну следствия.

    В итоге суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), а 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу. 

    По неофициальной информации "Страны", приказ о начале подготовки провокации против Гужвы и издания поступил от высшего руководства в декабре 2016 года, после публикации первых разоблачений Александра Онищенко. 

    6 января суд не продлил меру пресечения журналисту, но дело до сих пор так и не закрыто.

    Игорь Гужва
    УНИАН
    Продолжение последовало. Дело Гужвы и таинственная флешка

    В июле 2017 года Гужва заявил, что Служба безопасности Украины завела уголовное дело против журналистов издания за "вмешательство в личную жизнь" депутата Рады Антона Геращенко.

    По его словам, Геращенко был героем ряда публикаций издания, в частности статьи о квартире и машине, которые приобрел депутат. При этом новое уголовное дело Гужва расценивал как очередную попытку давления против издания.

    Обыски, погромы и не только…

    Обыски и даже погромы были при Гужве, когда он был и на посту главреда "Вестей".

    В отношении журналиста тогда было заведено уголовное дело за неуплату налогов на сумму 18,763 миллиона гривен на должности главного редактора "Вести". Кроме этого его обвиняли в отмывании денег через медиа-холдинг.

    В 2014 и 2015 годах в редакции "Вестей" прошла серия обысков.

    Так, в сентябре 2014 года Гужва заявлял, что Служба безопасности Украины проводит обыск в редакции издания; он связал происходящее с предстоящими выборами в Верховную Раду и публикацией материала о дочери главы СБУ. А перед этим серия обысков в издании прошла в мае 2014 года.

    Блокада телеканала NewsOne
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Свобода слова? Дайте за горло подержать. Блокирование СМИ в Украине

    В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) объясняли это подозрениями в нелегальном финансировании газеты. Однако в газете связывали произошедшее с критикой в адрес действующей власти накануне выборов президента, на которых победил Петр Порошенко.

    "После публикации о квартире дочери Наливайченко (Валентин Наливайченко является председателем Службы безопасности Украины — ред.) в Нью-Йорке, СБУ захватило редакцию газеты "Вести". Деятельность редакции полностью парализована", — писал Гужва у себя в Facebook.

    Как сообщали журналисты, силовики изымали сервера, на которых находится сайт vesti.ua.

    5 июля 2014 года неизвестные в масках разгромили редакцию "Вестей" и избили охранника. В здание кидали камни и бутылки с зажигательной смесью, в помещении распылили слезоточивый газ. Впоследствии милиция квалифицировала нападение на редакцию газеты как хулиганство.

    По материалам из открытых источников интернет

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Заседание Верховной Рады Украины.
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Флаг США и флаг России
    США - Россия: санкции преткновения
    Сергей Князев
    Националистический радикализм крепчает