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    Генпрокуратура сообщила, когда начнет экстрадицию Гужвы

    Тема:

    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (68)

    (обновлено: )47507
    Как сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, как только орган следствия инициирует розыск и подготовит запрос на экстрадицию Гужвы, ГПУ, как центральный орган, его направит.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 фев – РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины готова просить у Австрии экстрадировать главного редактора издания "Страна" Игоря Гужву, если он будет объявлен в розыск и следствие обратится с соответствующим запросом, сообщил в четверг в комментарии РИА Новости заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

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    Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины заявила, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва написал в обращении к читателям, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Гужва заявил, что покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали главреду "Страны.ua" документ о пребывании в стране.

    "Как только орган следствия инициирует розыск и подготовит запрос (на экстрадицию — Ред.), мы (Генпрокуратура — Ред.) как центральный орган его направим", — сказал Енин.

    Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.

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