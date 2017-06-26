Соцсети: "Страна", залог, Гужва

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В понедельник, 26 июня, за главреда "Страны" Игоря Гужву, арестованного двумя днями ранее, внесли залог в сумме 544 тысячи гривен. Об этом на своей странице в Facebook написала экс-министр юстиции (а теперь еще и один из адвокатов Гужвы) Елена Лукаш. "Самого Игоря вывезли в Лукьяновское СИЗО. Вывезли, зная о залоге. Дождемся подтверждения казначейства, и совсем скоро Игорь будет на свободе!" — отметила Лукаш.

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Напомним, суд над главредом "Страны.uа" состоялся 24 июня в Киеве. Гужву обвиняют в вымогательстве $20 тысяч у нардепа "Радикальной партии" Дмитрия Линько. Рассмотрев ходатайство стороны обвинения, Шевченковский районный суд столицы избрал для Гужвы меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 544 тыс. гривен. В украинском сегменте соцсетей "дело Гужвы" популярности не теряет.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook