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    Соцсети: "Страна", залог, Гужва

    Тема:

    Дело Гужвы. Арест (130)

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    Замглавред "Страна.ua" Светлана Крюкова внесла залог за своего начальника - главреда издания Игоря Гужву. Чем закончится скандальное дело руководителя "Страны"? Что пишут по этому поводу в соцсетях сами украинцы?
    Суд избирает меру пресечения Игорю Гужве
    strana.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В понедельник, 26 июня, за главреда "Страны" Игоря Гужву, арестованного двумя днями ранее, внесли залог в сумме 544 тысячи гривен. Об этом на своей странице в Facebook написала экс-министр юстиции (а теперь еще и один из адвокатов Гужвы) Елена Лукаш. "Самого Игоря вывезли в Лукьяновское СИЗО. Вывезли, зная о залоге. Дождемся подтверждения казначейства, и совсем скоро Игорь будет на свободе!" — отметила Лукаш.

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    Напомним, суд над главредом "Страны.uа" состоялся 24 июня в Киеве. Гужву обвиняют в вымогательстве $20 тысяч у нардепа "Радикальной партии" Дмитрия Линько. Рассмотрев ходатайство стороны обвинения, Шевченковский районный суд столицы избрал для Гужвы меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 544 тыс. гривен. В украинском сегменте соцсетей "дело Гужвы" популярности не теряет.

    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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