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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о деле Гужвы: история-фарс или "подстава"?

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    Дело Гужвы. Арест (121)

    (обновлено: )10430
    Скандал "Страны" в разгаре: главного редактора интернет-издания Игоря Гужву арестовали с залогом в полмиллиона гривен. Как отреагировали на такой поворот событий сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Суд избирает меру пресечения Игорю Гужве
    strana.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Скандальное дело "Страны" и главреда издания набирает обороты: в субботу, 24 июня, суд арестовал на два месяца Игоря Гужву с альтернативой внесения залога в сумме около 21 тысячи долларов. Прокуратура собирается обжаловать решение суда, а вот сам Гужва еще не решил, будет ли вносить залог. Главред "Страны" заявил, что окончательное решение примет только после переговоров с адвокатами и друзьями. К слову адвокатом Гужвы стала министр юстиции времен Виктора Януковича Елена Лукаш.

    Краткая предыстория скандального дела: в четверг вечером, 22 июня, офисе редакции "Страна.ua" провели обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. Сам Гужва утверждает, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с нардепом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и полностью сфабриковано. 

    В украинском сегменте соцсетей арест Гужвы произвел настоящий фурор: "Чтобы снять все вопросы по Страна.юа и Игорю Гужве, нужно просто опубликовать тот самый пресловутый компромат на народного депутата от РПЛ Линько, если он, компромат, действительно существует". "Даже в случае совершения преступления определенным человеком, это никоим образом не бросает тень на организацию, в которой он работал и не может служить поводом для выводов о направлении ее деятельности", — пишут украинцы в сетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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