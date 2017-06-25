Соцсети о деле Гужвы: история-фарс или "подстава"?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Скандальное дело "Страны" и главреда издания набирает обороты: в субботу, 24 июня, суд арестовал на два месяца Игоря Гужву с альтернативой внесения залога в сумме около 21 тысячи долларов. Прокуратура собирается обжаловать решение суда, а вот сам Гужва еще не решил, будет ли вносить залог. Главред "Страны" заявил, что окончательное решение примет только после переговоров с адвокатами и друзьями. К слову адвокатом Гужвы стала министр юстиции времен Виктора Януковича Елена Лукаш.

Краткая предыстория скандального дела: в четверг вечером, 22 июня, офисе редакции "Страна.ua" провели обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. Сам Гужва утверждает, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с нардепом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и полностью сфабриковано.

В украинском сегменте соцсетей арест Гужвы произвел настоящий фурор: "Чтобы снять все вопросы по Страна.юа и Игорю Гужве, нужно просто опубликовать тот самый пресловутый компромат на народного депутата от РПЛ Линько, если он, компромат, действительно существует". "Даже в случае совершения преступления определенным человеком, это никоим образом не бросает тень на организацию, в которой он работал и не может служить поводом для выводов о направлении ее деятельности", — пишут украинцы в сетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook