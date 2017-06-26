Войтков: дело Гужвы выглядит как политическая расплата

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Шевченковский суд выбрал меру пресечения для Игоря Гужвы: два месяца ареста или залог размером 544 тысячи гривен. Однако прокуроры недовольны таким решением — они требовали залог в размере более трех миллионов.

У прокуратуры есть пять дней, чтобы решить, будут ли они обжаловать решение судьи. В свою очередь, адвокат Гужвы Елена Лукаш заявила, что залог внесут обязательно.

Стоит напомнить, что главного редактора интернет-издания "Страна.ua" задержали по подозрению в совершении преступления по статье "вымогательство в крупных размерах". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Игорь Гужва якобы требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение материалов компрометирующего характера относительно одного из политиков.

Насколько велика в этом деле политическая составляющая, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Валентин Войтков.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, скільки у справі проти Гужви політики?

— Ви знаєте, як і в будь-якій кримінальній справі є справжній мотиви, а є благородні мотиви. Поки що ми бачимо, що влада намагається цю справу подати як суто кримінальну справу з таким, знаєте, елементом інформаційного захисту, діями щодо інформаційного захисту України. Але, якщо подивитися значно ширше, ми побачимо, що насправді дійсно є великі сумніви щодо кримінального характеру, от, і ті докази, які були оприлюднені, вони поки що викликають дуже багато запитань. Тим більше, ми бачимо, що ті звинувачення, які пред’являють, фактично їх можна пред’явити дуже багатьом медіа в Україні, на жаль, так, тому що питання "джинси", розміщення замовних матеріалів, відповідно зняття замовних матеріалів, воно характерне більшості українських онлайнових ресурсів.

То, може, це таке публічне попередження для інших?

— Ви знаєте, враховуючи ті публікації, які виходили на "Страна.ua", я маю на увазі саме інформацію щодо плівок Онищенка, дуже багато було теж публікацій щодо Радикальної партії, я думаю, що це, скоріше за все, більше схоже на таку, знаєте, політичну розплату, тобто намагання заткнути рота тим, хто підіймає не дуже вигідні для Адміністрації президента теми. Тобто є певні питання і дуже багато підозр щодо вибірковості у цій справі. Я не відкидаю, у той же час я б не хотів все-таки відкидати цей елемент, пов'язаний з тим, що українським медіа, на жаль, характерні оці моменти, пов’язані з розміщенням замовних матеріалів, тому, я думаю, що, можливо, як кажуть, диму без вогню не буває, і в даному контексті, я допускаю, що Ігор Гужва або "Страна.ua" теж були причетні до розміщення таких матеріалів або їх зняття з онлайнового ресурсу. Певні підстави є, але вибірковість, дуже схоже на вибірковість, і схоже на все-таки більше політичний характер цієї справи.

Ранее адвокат Денис Овчаров в эфире Голоса Столицы заявил, что дело главреда интернет-издания "Страна.ua" Гужвы должен рассматривать гражданский суд, а не уголовный.

А председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил в эфире, что в отношении изданий, которые критикуют власть, правоохранители должны действовать исключительно в правовом поле.