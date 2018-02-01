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    В Москве отреагировали на выезд Гужвы в Австрию

    Тема:

    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (68)

    (обновлено: )814100
    Ситуация со свободой средств массовой информации в Украине в целом очень сложная, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов.
    Игорь Гужва
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Выезд украинского журналиста Игоря Гужвы в Австрию и его запрос о политическом убежище еще раз доказывает ошибочность политики Запада в отношении Украины, это противоречит декларируемым заявлениям о свободе слова и СМИ, считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Борисов.

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    УНИАН
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    Ранее сообщалось, что Гужва выехал из Украины в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Как заявил юрист Андрей Портнов, австрийские власти выдали Гужве документ, подтверждающий его легальное пребывание в стране из-за обращения о политическом убежище.

    "Это уже не первый случай, но он еще раз подтверждает, что политика Евросоюза, Запада, США относительно Украины глубоко ошибочна и не преследует правозащитные цели", — считает Борисов.

    В комментарии РИА Новости он отметил, что ситуация со свободой СМИ в Украине в целом очень сложная. По его мнению, "Евросоюз понял, что попал в большую ловушку, поддержав националистические движения (в стране) и пытаясь через них решить свои проблемы".

    "Это прямо противоречит тем декларативным заявлениям, которые они всегда говорят и якобы поддерживают, о свободе слова, о свободе средств массовой информации. Фактически, развитие ситуации на Украине идет в противоположном направлении. Это доказывает, что им приходится это признавать, давая политическое убежище выходцам из Украины, журналистам", — полагает правозащитник.

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