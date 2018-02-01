Выезд Гужвы из Украины назвали "предательством спецслужб"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал провалом украинских спецслужб выезд из Украины главреда интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы и заявил о намерении требовать отчета правоохранителей.

В среду "Страна" в обращении к президенту Украины заявила, что Гужва выехал из Украины в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва заявил, что в минувшие выходные получил угрозы физической расправы, а в Украине его собирались посадить на семь лет по делу о вымогательстве, фабриковались и другие дела. По его словам, он покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали главреду "Страны.ua" документ о пребывании в стране.

На своей странице в Facebook Ляшко назвал выезд Гужвы "побегом". Этот факт является "очень серьезным провалом" украинских спецслужб, заявил он. Ляшко утверждает: СБУ и военная разведка получили доказательства, что Гужва "осуществлял сбор секретной информации в интересах России".

"Я уверен, что побег ценного вражеского агента, каким на самом деле был Гужва — это не непрофессионализм, а предательство!" — написал Ляшко, добавив, что "этот чрезвычайный провал должен быть тщательно расследован". Он потребовал закрытого доклада в парламенте руководителей спецслужб и Генпрокуратуры относительно произошедшего.

Олег Ляшко/Facebook, 31 января 2018

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу.