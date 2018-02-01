Хроника 31 января: смерть Каденюка, Гужва покинул Украину, запрет "бандеровской идеологии"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 31 января, на 68-м году жизни скончался первый космонавт Украины Леонид Каденюк, главред "Страны" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии, а Сенат Польши принял закон о запрете "бандеровской идеологии". Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк

В Киеве на 68-м году жизни умер первый космонавт Украины Леонид Каденюк. По данным СМИ, он умер до приезда скорой помощи. По информации Государственного космического агентства Украины, по предварительной информации Леонид Каденюк скончался от сердечного приступа. По информации родственников, в ходе традиционной утренней пробежки в парке утром у Каденюка случился сердечный приступ.

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Журналист Гужва покинул Украину

В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. По словам главного редактора "Страны", процедурными вопросами в Австрии ему помогает заниматься бывший чиновник Администрации президента Андрей Портнов.

Сенат Польши принял закон о запрете "бандеровской идеологии"

Верхняя палата парламента (сенат) Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии "украинских националистов", отрицание "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Кабмин уволил главу ГФС Насирова

Кабинет министров в среду, 31 января, уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. В то же время сам Насиров собирается обжаловать решение об отстранении на время следствия, потому что уверен, что имеет все права возглавлять фискальное ведомство.

Азаров и Арбузов стали подозреваемыми в хищениях

Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении экс-премьеру Украины Николаю Азарову и бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову по уголовным делам о хищениях, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. В прошлом году Печерский суд Киева разрешил Генпрокуратуре начать процедуру заочного осуждения экс-премьера Николая Азарова. Специальное досудебное расследование касается приватизации "Укртелекома".

В Украине школы массово закрывают на карантин

Во многих городах Украины из-за гриппа закрывают школы. По состоянию на среду, 31 января, на карантине школы в Виннице, Житомире, Запорожье, Славянске, а также в Днепропетровской области и Закарпатье. Также карантин объявили в Береговском и Виноградовском районах Закарпатья. Закрыты школы в Днепропетровской области: в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Никополе и Павлограде.

Уникальное суперлуние

В среду земляне смогли наблюдать уникальное тройное астрономическое явление: суперлуние, "голубая Луна" и лунное затмение. Все это происходило одновременно. Затмение началось после 14:00 и продолжалось в течение трех часов. Сама "кровавая луна" не является редкостью, однако наблюдать ее одновременно с полным затмением удается нечасто. Лучше всего его было видно в России, Австралии, Восточной Азии и США. А его отблеск можно было увидеть и в Украине.

Украина вошла в десятку крупнейших мировых производителей яиц

В минувшем году Украина заняла десятое место в рейтинге крупнейших мировых производителей яиц. Больше куриных яиц в прошлом году выпустили в Китае – 41,8% от общего количества в мире. В 2017 году производство яиц в мире составило 71,8 миллиона тонн или 1150 млрд штук. Из них более половины (58,5%) было произведено в Азии, 20,8% – в Америке, 15,7% – в Европе, 4,6% – в Африке и 0,4% в Океании.

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